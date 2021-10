Leben im Alter «In die Vergangenheit eintauchen»: Aus der Bibliothek des APH Neckertal wird ein antikes Lesezimmer Aus der Bibliothek des Seniorenheims Neckertal soll ein Fenster in vergangene Zeiten werden. Mit Möbeln im Jugendstil sowie alten Zeitschriften, Zeitungen und anderen zeithistorischen Dokumenten möchte die Heimleitung den Bewohnenden ein Raum «zum sich wohlfühlen» schenken. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 04.10.2021, 17.00 Uhr

Aus der Bibliothek des Seniorenheims Neckertal soll ein Lesezimmer im Jugendstil werden. Bild: Urs M. Hemm

Alles begann mit einem Besuch im Naturhistorischen Museum in St.Gallen. «Wenn ich mit meiner Familie oder auch alleine unterwegs bin, halte ich immer die Augen offen für Dinge oder Ideen, die ich auch irgendwie bei uns im Heimalltag einbauen könnte, damit die Bewohnenden den Bezug nach aussen, aber auch den Bezug zu ihrer eigenen Geschichte wieder bekommen», sagt Roman Strübi, Leiter des Seniorenheims Neckertal in Brunnadern.

Plötzlich sei er im Museum vor einem Briefkasten gestanden, auf dem geschrieben stand: «Ein Blick zurück.» Dort gab es die Möglichkeit, alte Zeitungen zu lesen und in alten Zeitschriften zu stöbern. «Das würde unseren Bewohnenden sicher auch gefallen.»

Gerade im Herbst und Winter, wenn die Heimbewohnenden nicht mehr so oft spazieren gehen oder den Garten nutzen könnten, seien die Tage oft lang und etwas eintönig. Daher versuche das Heimteam mit immer neuen Ideen und Aktionen Abwechslung in den Alltag der Bewohnenden zu bringen.

Zeitzeugen wertschätzen

Roman Strübi, Heimleiter Seniorenheim Neckertal. Bild: Urs M. Hemm

«Diese Idee hat mich nicht mehr losgelassen, sodass ich mich mit unserer Aktivierungsfachfrau Mirjam Zwicky darüber unterhalten habe, die sich auch schnell für die Idee begeistern liess», sagt Roman Strübi. Daraufhin hätten sie im Mitteilungsblatt der Gemeinde ein Inserat geschaltet, mit welchem sie alte Zeitungen, Zeitschriften oder andere zeithistorische Dokumente gesucht hätten.

«Viele Rückmeldungen hat es nicht gegeben. Aber jene, die sich gemeldet haben, übergaben uns Bücher und ganze Sammlungen an alten Drucksachen. Von 1906 bis 1961 bekamen wir teils ganze Jahrgänge an Zeitungen und Zeitschriften», sagt Roman Strübi. Nun hätten sie diese Dokumente nicht einfach irgendwo im Heim auflegen können.

«Wir müssen diese Zeitzeugen auch irgendwie wertschätzen und ihnen Sorge halten, damit noch viele die Möglichkeit haben, in die Vergangenheit einzutauchen.»

Man sei sich im Team schnell einig gewesen, dass die Sammlung in einem Raum untergebracht werden sollte, wo alle zu jeder Zeit Zugang haben.

Dann kam wieder ein Museum ins Spiel. «Um diesen Zeitdokumenten noch mehr Gewicht zu verleihen, sollte der Raum zeitgerecht eingerichtet sein, so wie ich es im Freilichtmuseum Ballenberg gesehen hatte», sagt Roman Strübi.

Um hundert Jahre zurückgehen

Der einzige Raum, der sich für ein solches Projekt anbiete, ist die Bibliothek. «Um die Bibliothek mit zeithistorischen Möbeln einrichten zu können, schalteten wir ein zweites Inserat im Mitteilungsblatt, das aber bisher nur auf wenig Resonanz gestossen ist», sagt Roman Strübi.

Das neue Lesezimmer im Seniorenheim Neckertal soll gemütlich und einladend sein und an vergangene Zeiten erinnern. Bild: PD

Damit der Raum am Ende aber nicht einfach aus zusammengewürfelten Möbelstücken aus unterschiedlichsten Epochen und Stilen besteht, habe er entschieden, eine Innendekorateurin zu engagieren, die alles koordiniert und entscheidet, was zusammenpasst.

Nachdem sie verschiedene Recherchen in Brockenhäusern und im Internet angestellt hatten, haben sie sich dazu entschieden, den Raum im Jugendstil einzurichten. Dies, weil aus der Zeit am meisten Möbel zu erschwinglichen Preisen auf dem Markt sind und die meisten Bewohnenden des Heims diesen Stil aus ihrer Kindheit kennen. Er sagt:

«Alles zusammen sollte beim Betreten des Raumes das Gefühl entstehen, um hundert Jahre in der Zeit zurückzugehen.»

Neben der Möblierung sollen auch die Wände mit Stucktapeten im Jugendstil im neu-alten Aussehen erscheinen.

Hilfe für Demenzerkrankte

Das Ziel der neueingerichteten Bibliothek soll sein, dass die Bewohnenden sich dort wohlfühlen und beim Lesen alter Artikel miteinander ins Gespräch kommen. «Die Dokumente sollen Anregungen für Diskussionen liefern, aber auch Erinnerungen wecken», sagt Roman Strübi. Zugleich erhoffe er sich auch positive Effekte insbesondere auf Demenzkranke.

«Es ist schon lange bekannt, dass an Demenz erkrankte Menschen sich zwar nicht mehr erinnern können, was sie zu Mittag gegessen haben, weil das Kurzzeitgedächtnis diese Informationen nicht mehr zu speichern vermag. Singen wir mit diesen Menschen aber ein Lied, das sie aus der Kindheit kennen, singen sie den ganzen Text mit.»

Einen ähnlichen Effekt erhoffe er sich auch, wenn an Demenz erkrankte Menschen alte Artikel in Zeitungen lesen, dass sie daran erinnern und sich bis zu einem gewissen Punkt in der Zeit zurückgesetzt fühlen und mit anderen Bewohnenden in den Dialog treten.

Noch ist die Bibliothek im ursprünglichen Zustand. «Wir wollen uns die Zeit nehmen, bis wir wirklich die passenden Möbelstücke gefunden und zusammengestellt haben», sagt Roman Strübi. Wenn bis Ende Oktober keine weiteren Zusagen für Schenkungen gekommen sind, wollen sie im November selbst aktiv werden. Das Ziel ist, das die neue Bibliothek im Januar eröffnet werden kann.