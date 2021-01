Lawinen Die Gefahr wird in fünf verschiedene Stufen eingeteilt Am vergangenen Wochenende war die Lawinengefahr mit der Stufe vier angegeben. Was das heisst und wie häufig diese Situation vorkommt. Sabine Camedda 22.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach den massiven Schneefällen Mitte Januar mussten in Alt St.Johann Strassen wegen der Lawinengefahr gesperrt werden. Bild: Sabine Camedda

Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF richtet sich bei der Beurteilung der Lawinengefahr nach der fünfteiligen europäischen Lawinenskala. Um die aktuelle Gefahr einzuschätzen, werden verschiedene Grössen angeschaut wie die Stabilität der Schneedecke, die Häufigkeit oder die Lawinengrösse. Eine Gefahrenstufe gilt immer für eine Region und nicht für bestimmte Einzelhänge.

Die höchste Stufe ist die Stufe fünf, in dieser ausserordentlichen Situation können viele sehr grosse und extrem grosse spontane Lawinen abgehen. Diese können auch Tallagen erreichen. In dieser Stufe wird ein Verzicht auf Schneesport abseits gesicherter Pisten und auf Routen empfohlen. Diese Stufe wird sehr selten prognostiziert.

Die Stufe vier gilt als sehr kritische Lawinensituation, in welcher spontane und oft sehr grosse Lawinen wahrscheinlich sind. Diese können an Steilhängen leicht ausgelöst werden. In dieser Stufe wird empfohlen, sich auf mässig steiles Gelände zu beschränken.

Tiefere Gefahrenstufen sind häufiger und kritischer für Wintersportler

Die Stufe drei (erheblich) ist für Wintersportler die kritischste Situation. Lawinen können vor allem an Steilhängen in bestimmten Expositionen und Höhenlagen leicht ausgelöst werden. Diese werden im Lawinenbulletin beschrieben. In dieser Stufe sind eine optimale Routenwahl und die Anwendung von risikomindernden Massnahmen nötig.

Ist die Situation als mässig (Stufe zwei) angegeben, können sich Lawinen vor allem an sehr steilen Hängen auslösen. Grössere spontane Lawinen sind nicht zu erwarten. Hier hilft das Lawinenbulletin beim Planen der Routen. Rund die Hälfte des Winters gilt diese Lawinenstufe.

Bei einer geringen Gefahr (Stufe eins) sind keine Alarmzeichen feststellbar, Lawinen gehen nur vereinzelt und vor allem an extrem steilen Hängen ab. An rund 20 Prozent der Wintertage wird diese Stufe prognostiziert.