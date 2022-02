Kreuzegg Classic: Neu mit einem Berg-Halbmarathon.

Interview Neue Crew begibt sich auf neue Pfade: Kreuzegg Classic wird zum Berg-Halbmarathon und bekommt mit dem Pfingstsamstag ein neues Datum Nach einem Vierteljahrhundert an der Spitze hat Werner Scherrer das OK-Präsidium der Kreuzegg Classic an Magnus Gmür weitergereicht. Der Neue und sein Team künden einige Veränderungen an, wollen den Geist des Laufes aber beibehalten. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 08.02.2022, 12.00 Uhr

Der Startort in Bütschwil bleibt derselbe, danach müssen die Teilnehmenden aber statt wie bis anhin 13 Kilometer neu 21 Kilometer bis zur Kreuzegg hinauf bewältigen. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer durchs Toggenburg fährt, erblickt bereits jetzt an mehreren neuralgischen Punkten Werbeblachen, auf denen der neue Berg-Halbmarathon auf die Kreuzegg beworben wird. Magnus Gmür, er hat an der Hauptversammlung des Skiclubs Bütschwil das OK-Präsidium der Kreuzegg Classic von Werner Scherrer übernommen, erklärt, was es damit auf sich hat.

Wer in den vergangenen Jahrzehnten die Kreuzegg Classic bestritten hat, musste gut 13 Kilometer zurücklegen. Nun organisieren Sie erstmals einen Berg-Halbmarathon. Warum das?

Magnus Gmür: Ein Berg-Halbmarathon hat in der Läuferszene einen anderen Stellenwert als ein «normaler» Berglauf. Die 21 Kilometer sind ein Mythos. Jeder Hobbyläufer träumt davon, einmal einen Halbmarathon oder einen Marathon zu laufen. Diesem Wunsch kommen wir nun nach.

Versprechen Sie sich davon eine markante Steigerung der Teilnehmerzahl?

Magnus Gmür, OK-Präsident Kreuzegg Classic. Bild: PD

Auf jeden Fall. Mit der neuen Streckenlänge möchten wir Läuferinnen und Läufer zu uns locken, die bisher noch nicht an der Kreuzegg Classic teilgenommen haben. Indem wir nun einen Berg-Halbmarathon anbieten, möchten wir diejenigen etwas kitzeln. Und nicht zuletzt geht es uns darum, wieder jene Teilnehmerzahlen zu erreichen, wie wir sie vor Ausbruch der Coronapandemie hatten.

Was bieten Sie denjenigen an, die sich die 21 Kilometer nicht zutrauen?

An sie haben wir auch gedacht. Für sie bieten wir neu den 10-Kilometer-Run von Bütschwil via Ganterschwil nach Dietfurt an. Die zehn Kilometer entsprechen jener neuen Teilstrecke, die auch die Teilnehmenden des Berg-Halbmarathons zurücklegen müssen. Und wer sich die 21 Kilometer auf die Kreuzegg nicht zutraut, kann sich auch als Zweier- oder Dreierteam anmelden.

Beim Streckenstudium fällt auf, dass es jetzt auch nach Ganterschwil geht. Ist dies bewusst so gewählt?

Ja. Dem OK war es ein Anliegen, alle Dörfer und viele Weiler der Gemeinde auf dem neu gestalteten Teilabschnitt einzubeziehen. Dazu gehört auch Ganterschwil. Der zweite Streckenteil ab Dietfurt entspricht zu grossen Teilen der früheren Streckenführung. Eine Ausnahme bildet der Nordwald bei Kengelbach. Hier handelt es sich um ein attraktives Teilstück, das über keine Teer- dafür über Naturstrassen führt.

Die neue Streckenführung der Kreuzegg Classic. Bild: PD

Gibt es weitere Kriterien, die sie berücksichtigt haben?

Die Strecke soll auch fürs Auge sein, deshalb ist sie so angelegt, dass die Teilnehmenden an vielen schönen Orten der Gemeinde vorbeikommen. Speziell freue ich mich schon jetzt auf die Bilder der Läuferinnen und Läufer vom Ganggelisteg oder von oberhalb Kengelbach mit Blick auf das Ziel auf der Kreuzegg. Wer dort oben ankommt, darf sich darüber freuen, 21 Kilometer und 1’000 Höhenmeter zurückgelegt zu haben.

Hat sich auch am Austragungsdatum etwas geändert? Bisher fand die Kreuzegg Classic doch immer im Mai statt.

Das ist so, mit Ausnahme des letzten Jahres, als wir den Anlass aus den bekannten Gründen in den Herbst verschieben mussten. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, die Kreuzegg Classic jeweils am Pfingstsamstag durchzuführen. Das Datum ist leicht zu merken und soll in der Laufszene in Zukunft automatisch mit der Kreuzegg Classic in Verbindung gebracht werden.

So sieht die neue Strecke aus Der Start der Kreuzegg Classic in Bütschwil ab Restaurant Adler bleibt derselbe. Analog des bisherigen Kinderlaufes gibt es im Dorf neu eine Zusatzschlaufe. An der Mittendorfstrasse und am Schulhaus vorbei sieht man die Läuferinnen und Läufer ein zweites Mal. Anschliessend geht es auf den neuen, zehn Kilometer langen Abschnitt. Via Kapf, Rosengarten, Gmeinmerk, Enge nach Ganterschwil. Danach über die Thur via Ganggelisteg, Platten und weiter Richtung Laufen und über die Michelau nach Dietfurt. Ab hier laufen die Teilnehmenden dann zu grossen Teilen auf der Originalstrecke der Kreuzegg Classic. (bl)

