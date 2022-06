Laufsport Mentale Tortur mit Happy End für Wattwilerin Janine Frei Die Toggenburgerin Janine Frei wird bei 100 Kilometer von Biel Zweite und gewinnt die Altersklasse Urs Huwyler 13.06.2022, 10.10 Uhr

Die neue 100-Kilometer-Vizemeisterin Janine Frei wird von ihrem Vater Jürg und den Brüdern Raphael und Marc (von links) auf Händen getragen. Bild: Urs Huwyler

«Jetzt wird’s schwierig», fasste Vater Jürg Frei (Wattwil) nach 50 Kilometern beim Laufklassiker 100 Kilometer Biel im Dörfchen Kernenried kurz das zusammen, was er zwischen drei und vier Uhr miterlebte. Seine Tochter Janine kämpfte seit der Passage von Lyss (Kilometer 20) mit Magenproblemen, musste mehrmals anhalten, sich bei Sanitätsposten eine Tablette holen. Zudem liess der nicht mehr «rund» wirkende Laufstil – sonst ein Markenzeichen der 28-jährigen Langdistanz-Spezialistin - muskuläre Probleme erahnen.

Bei der Verabschiedung in der Tissot Arena von der Familie wirkte Janine Frei entspannt, zuversichtlich, freute sich auf die neun Stunden in der Grossregion Biel. Doch zwischen Oberramsern und Kirchberg (Kilometer 58) gelang ihr lediglich die siebtschnellste Zeit, sie verlor 20 Minuten, obwohl Kronfavoritin Claudia Bernasconi ausgestiegen war. Das vorzeitige Ende zeichnete sich ab. «Ich hatte ähnliche Gedanken, war tief enttäuscht. Mental und körperlich ging es mir schlecht. Zu jenem Zeitpunkt war mir klar, dass ich die persönlichen Ziele nicht erreichen werde.»

Sich trotz der Schmerzen ohne auf die Pace zu achten nach Biel zurück zu kämpfen, darum ging es in der Nach der Leiden auf den letzten 40 Kilometern. Vater Jürg, der ad interim in Mülchi noch den Verkehr leitete, hatte irgendwann gewarnt, das von ihren Brüdern Raphael und Marc moralisch unterstützte Energiebündel selbst in einer ausweglosen Situation abzuschreiben.

Die von Coach Laura Naef per Velo begleitete Janine Frei passiert Mülchi, während Vater Jürg den Verkehr leitet. Bild: Urs Huwyler

Überholmodus auf den letzten Kilometern

Dann geschah es tatsächlich, das sportliche Wunder, an das weder Janine Frei noch sonst jemand wirklich geglaubt hatte. Die Praxismanagerin an der Berit Klinik in Niederteufen erholte sich von Kilometer zu Kilometer besser, rollte das Frauen-Feld von hinten auf. «Das Rennen schafft nicht mich, ich schaffe das Rennen», lautete ab Kilometer 60 die Devise jener Amateur-Sportlerin, deren Wille, Ehrgeiz, Ausdauer und Kämpferherz immer wieder für Staunen sorgen. «Ich weiss nicht was passiert ist, woher ich die Energie nehme», stellte sie im Ziel fest.

Vater Jürg Frei pedalte 64 km von Streckenpunkt zu Streckenpunkt. Bild: Urs Huwyler

Von Bibern bis Biel, also auf dem letzten Fünftel der Distanz, nahm sie Siegern Nicole Berner beinahe sechs Minuten ab, drückte die Gesamtzeit noch unter zehn Stunden (9:43:40). Keine andere Läuferin blieb auf dem Schlussabschnitt unter zwei Stunden, nur sieben Männer schafften Janine Freis Marke. Kurz nach der Brückenpassage in Büren an der Aare flog die letztjährige Dritte an der auf Platz zwei liegenden Konkurrentin vorbei und distanzierte diese noch um zweieinhalb Minuten.

2021 wurden wegen Corona Runden gedreht, diesmal bekamen die Lauf-Verrückten wieder die anspruchsvollere Originalstrecke vorgesetzt. «Ohne Laura als Coach hätte ich die Strapazen nicht durchgestanden, aufgegeben», ist Janine Frei überzeugt. Laura Naef ist Sport-Physiotherapeutin mit Weiterbildung «Mental Coach» und begleitete ihre Freundin auf dem Velo. Zweimal stand sie kurz davor, die Übung aus gesundheitlichen Überlegungen abzubrechen. Dass der Vater als zweiter Eckpfeiler mitpedalte, war ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg zum Happy End der mentalen und körperlichen Tortur.

Kategoriensieg für die Vizemeisterin

Ohne die Magen- und Muskelschmerzen wäre neben dem Kategoriensieg «Frauen 20» der Overall-Schweizermeister-Titel für die neue Vizemeisterin möglich gewesen. Auch die Verbesserung der persönlichen Bestzeit von 9:26:07 wäre gefallen. Für Janine Frei gehörte der 100 Kilometer-Lauf zu den Saisonhöhepunkten – also statistisch gesehen wurde das Ziel nicht erreicht.

Janine Frei (rechts) und Laura Naef sorgten für ein Happy End der 100-Kilometer-Tortur. Bild: Urs Huwyler

«Das ist unwichtig. Ich kann bisher nicht einordnen, was in dieser Nacht passiert ist, brauche dafür einige Zeit. Ich war eigentlich bereits aus dem Rennen, mir ging es nicht gut, aber ich habe mich über fast zehn Stunden durchgekämpft, bin Zweite geworden. Darauf bin ich stolz. Die Zeit spielt keine Rolle. Der Zieleinlauf war deshalb viel emotionaler als vor einem Jahr. Und ich weiss nun, was möglich ist, wenn der Kopf will.»

Diese Erfahrungen werden Janine Frei bei den nächsten Wettkämpfen helfen. Aber erst nach dem St.Galler Open Air.