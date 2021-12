Chiara Scherrer bleibt an der Cross-EM hinter den Erwartungen.

Laufsport Platz 59 an der Cross-EM – Bütschwilerin Chiara Scherrer bleibt hinter den Erwartungen: «Ich bekam ein mentales Problem und wollte das Rennen aufgeben» Nach ihrer Aufgabe vor zwei Jahren wollte Chiara Scherrer die Cross-EM in diesem Jahr auf jeden Fall zu Ende laufen. Das ist ihr gelungen, allerdings hat sie mehr von sich erwartet als nur eine Platzierung im hinteren Teil der Tabelle. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 13.12.2021, 14.00 Uhr

Für die Bütschwilerin Chiara Scherrer war die Cross-EM in Dublin eine Enttäuschung. Bild: PD

Mittelstreckenläuferin Chiara Scherrer beendet ein durchzogenes Jahr mit dem 59. Platz an der Cross-EM in Dublin. Gewonnen wurde das Rennen von der Norwegerin Karolina Bjerkeli Grövdal. Hinter ihr folgen die Schwedin Meraf Bahta und die Deutsche Alina Reh. Topfavoritin Konstanze Klosterhalfen musste sich nach ihrem Einbruch in der Schlussphase mit Rang 5 begnügen. Chiara Scherrer erklärt, weshalb für sie nicht mehr möglich war.

Der 59. Platz kommt einer Enttäuschung gleich. Was ist passiert?

Ich bekam auf ungefähr Position 22 laufend ein mentales Problem und wollte das Rennen wie vor zwei Jahren in Lissabon aufgeben. Nach ungefähr einer Minute, in der ich an der Strecke stand, habe ich mich aufgerafft, bin weitergelaufen und habe das Rennen wenigstens beendet.

Wie haben Sie sich vor dem Rennen gefühlt?

Eigentlich sehr gut. Und das ging auch im Rennen so weiter. Halt bis zu jenem Zeitpunkt, als die Probleme auftraten.

Die schlammigen Verhältnisse wären genau auf Sie zugeschnitten gewesen?

Chiara Scherrer, Mittelstreckenläuferin aus Bütschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Das ist so, ich fand es auch megacool. Ich habe mich sehr auf das Rennen gefreut, zumal auch das Wetter mit plus 13 Grad und leichtem Sonnenschein gepasst hat. Es hat halt leider im Kopf nicht gestimmt. Ich bin selber am meisten enttäuscht.

Topfavoritin Konstante Klosterhalfen musste ebenfalls eine Enttäuschung hinnehmen und wurde nur Fünfte. Das hatten Sie so nicht vorausgesagt.

Ich glaube, sie war nach dem Rennen ebenfalls enttäuscht. Die drei Läuferinnen, welche auf dem Podest sind, hatte ich aber schon auch vorne erwartet, allerdings in einer anderen Reihenfolge.

Wie geht es für Sie in den nächsten Wochen weiter?

Jetzt folgt eine Erholungswoche und ein Gespräch mit meinem Trainer, um das Rennen in Dublin zu analysieren. Dann werde ich mir für das nächste Jahr neue Ziele setzen. Irgendwie bin ich froh, wenn dieses Jahr vorüber ist, denn mit der verpassten Olympiaqualifikation und dem mässigen Abschneiden am Sonntag war irgendwie der Wurm drin.

Sie haben sich mit einem Trainingslager in Südafrika jeweils auf die neue Saison vorbereitet. Ist das im kommenden Januar möglich?

Nein, wir gehen kein Risiko ein. Wie schon im letzten Januar fällt die Reise nach Südafrika ins Wasser. Möglicherweise absolvieren wir ein Trainingslager in Italien, wobei bei der aktuellen Situation vieles noch ungewiss ist.

