Laufsport Bundesrat erlaubt Training in Gruppen: Läufer in den Regionen Wil und Toggenburg sind glücklich Die Mitglieder der Läuferriege Mosnang, des Lauf-Treffs in Kirchberg sowie des Laufsportclubs Wil waren in dieser Woche erstmals nach langer Abstinenz wieder in einer grösseren Einheit unterwegs. Beat Lanzendorfer 08.03.2021, 14.00 Uhr

Die Läuferriege Mosnang war am Donnerstagabend erstmals nach langer Zeit wieder gemeinsam unterwegs. Bild: Beat Lanzendorfer

Darauf haben die Läuferinnen und Läufer, aber auch die Walkerinnen und Walker sehnlichst gewartet: Nach dem bundesrätlichen Entscheid vom

24. Februar müssen sie ihre Trainingseinheiten nicht mehr allein oder in Kleingruppen zurücklegen. Seit dem 1. März ist die Ausübung des geliebten Hobbys wieder in einer grösseren Gemeinschaft möglich.

Die frohe Kunde liessen die Mitglieder der Läuferriege Mosnang, des Lauf-Treffs von Nordic Sport Kirchberg sowie des Laufsportclubs Wil (LSC) nicht ungenutzt und luden bereits letzte Woche zu ersten Trainings ein.

Peter Künzle, Lauf-Treff Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir waren am Montag letzter Woche drei Läuferinnen und drei Läufer», sagte Peter Künzle vom Kirchberger Lauf-Treff. In «normalen» Zeiten seien es jeweils zwischen 10 und 16 Personen. Er gehe davon aus, dass sich die Zahl in den kommenden Wochen wieder bei diesem Wert einpendelt. Einige seien halt noch vorsichtig und würden es ruhiger angehen.

Ursina Brunner, Präsidentin LSC Wil. Bild: PD

Zwei Tage später haben sich auch die Bewegungsfreudigen des LSC Wil erstmals in einer grösseren Einheit versammelt. «Wir haben einen Doodle erstellt, in dem sich unsere Mitglieder anmelden konnten», erklärt Präsidentin Ursina Brunner. Und weiter: «An unterschiedlichen Standorten haben wir uns dann getroffen.» Die mehreren Leistungsgruppen seien zwischen 60 und 90 Minuten unterwegs gewesen. Die LSC-Mitglieder treffen sich nun wie gewohnt jeden Mittwochabend zum gemeinsamen Laufspass.

Sören Olsen, Präsident Läuferriege Mosnang. Bild: Beat Lanzendorfer

Wie gross der Drang in Mosnang nach Bewegung war, zeigte sich am Donnerstagabend beim Primarschulhaus, wo sich die Mitglieder der Läuferriege besammelten. Gut 30 Personen waren vor Ort. In Leistungsgruppen aufgeteilt und mit Leuchtweste und Stirnlampe ausgerüstet, begaben sie sich auf eine gut einstündige Laufeinheit. Dazu Präsident Sören Olsen:

«Die Stimmung ist super, auf diesen Moment haben wir lange gewartet.»

Bei einigen schwirrte auch bereits der 18. September im Hinterkopf. In sechs Monaten organisiert die Läuferriege zum fünften Mal den Schnebelhorn Panoramatrail. Das Anmeldeportal ist seit dem 1. Januar geöffnet. 71 Frauen und Männer haben sich schon eingeschrieben.