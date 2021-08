Chiara Scherrer leitete Vorbereitungstraining

Laufspass Wenn das Training zum Vergnügen wird – Laufen mit Schweizer Meisterin Chiara Scherrer Die 25-jährige Mittelstreckenläuferin Chiara Scherrer hat am Mittwoch in Bütschwil das Vorbereitungstraining zur Kreuzegg Classic geleitet. Und bereits beim Einwärmen den Ehrgeiz der Teilnehmenden gekitzelt. Beat Lanzendorfer 19.08.2021, 10.16 Uhr

Chiara Scherrer leitete am Mittwoch die Vorbereitungstrainings zur Kreuzegg Classic. Bild: Beat Lanzendorfer

Es soll vorkommen, dass beim Laufen der innere Schweinehund überwunden werden muss. Eine gute Vorbereitung kann dazu beitragen, dass sich dieser erst gar nicht bemerkbar macht. Kommt dann noch die Unterstützung von einer der landesweit besten Mittelstreckenläuferin hinzu, wird die Bewegungseinheit sogar zum Vergnügen.

Vom Mai in den September verlegt

Wie schon in den Jahren zuvor leitete Chiara Scherrer am Mittwoch das Nachwuchstraining für Gross und Klein als Vorbereitung zur Kreuzegg Classic. Der Lauf- und Bikeevent findet in diesem Jahr nicht wie gewohnt im Mai, sondern am 4. September in Bütschwil statt.

Aufwärmen mit diversen Stafetten – da war das Rennfieber schnell erwacht. Bild: Beat Lanzendorfer

Die 25-jährige Sportlerin nahm sich um 17 Uhr zuerst dem Nachwuchs an. Bevor die Mädchen und Knaben eine Runde durchs Dorf liefen, absolvierten sie spielerische Elemente auf der Schulhauswiese. Bei der Schubkarren- oder Zeitungsstafette wurde schnell das Rennfieber angestachelt. Dies dürfte auch zwei Stunden später bei den Erwachsenen angeregt worden sein.

Anmeldungen sind weiterhin möglich

Falls nicht, dürfte es spätestens am 4. September zum Vorschein kommen. Dann fällt der Startschuss zur 44. Kreuzegg Classic. Online-Anmeldungen für den Kreuzegg-Berglauf, das Mountainbikerennen sowie die verschiedenen Rennen durchs Dorf sind bis am 1. September möglich (www.kreuzegg.ch). Spätentschlossene sind am Renntag selber gegen einen kleinen Aufpreis selbstverständlich auch startberechtigt.

Während die Organisatoren mit mehreren hundert Teilnehmenden rechnen, kann Chiara Scherer in diesem Jahr nicht an den Start gehen. «Ich bestreite in den kommenden Wochen zwei Wochen zwei Grossanlässe, deshalb muss ich auf einen Start in meiner Heimat leider verzichten.»

Vor Ort wird aber mit Sicherheit Werner Scherrer sein. Der Vater von Chiara ist seit Jahrzehnten OK-Präsident der Kreuzegg Classic und sorgt mit seinem Team dafür, dass die Veranstaltung trotz schwieriger (Corona)-Bedingungen reibungslos durchgeführt werden kann.