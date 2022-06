Das war die Kreuzegg Classic 2022.

Laufklassiker Magnus Gmür, OK-Präsident der Kreuzegg Classic: «Wir haben den Neustart gemeistert und sind auf gutem Weg» Über 600 Teilnehmende bei der 57. Auflage der Kreuzegg Classic. Michela Segalada und Raphael Josef gewinnen den erstmals durchgeführten Berg-Halbmarathon. Beat Lanzendorfer 05.06.2022, 07.19 Uhr

Der Start des Berg-Halbmarathons und des 10-Kilometer-Laufes. Die Startnummer 407 trägt Raphael Josef aus Bronschhofen, der nach 21 Kilometern als Erster auf der Kreuzegg war. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Kreuzegg Classic hat die Trendwende geschafft. Die vom Organisationskomitee beschlossenen Neuerungen haben sich bezahlt gemacht. Sowohl der neu ins Programm genommene 10-Kilometer-Lauf als auch der Berg-Halbmarathon stiessen auf Resonanz. Auch das neue Datum, Pfingstsamstag, wird vom Publikum angenommen.

Mit über 600 Teilnehmenden erreichte der Laufklassiker annähernd wieder jene Zahlen, wie sie früher Standard waren. Dazu der neue OK-Präsident Magnus Gmür: «Wir haben den Neustart gemeistert und sind auf gutem Weg.»

Michela Segalada verteidigt den Titel aus dem Vorjahr

Im Vorjahr benötigte Michela Segalada aus Winterthur für die 13 Kilometer von Bütschwil hoch zur Kreuzegg 1:09,47 Stunden. Am Samstag war sie auch beim Berg-Halbmarathon die Schnellste und lief in 1:39,48 Stunden ins Ziel. Auf Rang 2 folgte Daniela Schwarz, Neftenbach, in 1:45,56. Den dritten Podestplatz holte sich Nadja Kessler aus Jona (1:55,11).

Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer Das war die 57. Kreuzegg Classic am 4. Juni. Bild: Beat Lanzendorfer

Bei den Männern triumphierte Raphael Josef aus Bronschhofen in 1:29,31 Stunden. Er hatte seine gute Form mit Platz 4 am St.Galler Auffahrtslauf angedeutet. Vorjahressieger Raphael Sprenger nahm er knapp vier Minuten ab, der in 1:33,17 ins Ziel lief. Platz 3 eroberte sich Stefan Richle aus Wattwil (1:33,48).

Stark auch der Auftritt von Werner Scherrer, der nach seinem Rücktritt im letzten Jahr als OK-Präsident die 21 Kilometer unter die Füsse nahm und als 31. in einer Zeit von 2:06,42 das Ziel erreichte. Und das mit Jahrgang 1958! Magnus Gmür, der neue OK-Präsident, musste hingegen in Bütschwil bleiben und im Startgelände zum Rechten schauen. Dazu sagt er:

Magnus Gmür, OK-Präsident. Bild: Beat Lanzendorfer

«Für mich liegt eine Teilnahme als Läufer in den nächsten Jahren wohl nicht drin. Es gibt aber noch andere Rennen, bei denen ich mitmachen kann.»

Toggenburger glänzen im 10-Kilometer-Lauf

Im 10-Kilometer-Lauf glänzten die Läufer aus dem Toggenburg. Zuoberst auf dem Treppchen stand Fadri Steiner aus Ebnat-Kappel in einer Zeit von 36 Minuten und 59 Sekunden. Dahinter folgt der erst 16-jährige Lorin Länzlinger von der Läuferriege Mosnang (37:18). Rang 3 eroberte sich Ivo Bachmann aus Benken (37:54). Bei den Frauen gewann Leonie Benz, Untereggen (44:20), vor Kathrin Keller (47:49), und Nicole Blöchlinger (48:05).

Der Präsident zieht ein positives Fazit

Die Kreuzegg Classic kämpfte wie viele andere Veranstaltungen in den vergangenen Jahren mit einem Teilnehmerschwund. Der Tiefpunkt war im vergangenen Jahr, als die Veranstaltung wegen Corona in den Herbst verschoben werden musste und die Teilnehmerliste nur noch rund 350 Namen enthielt.

Nun sieht Magnus Gmür das Ende der Talsohle erreicht: «Wir haben speziell bei den Kindern eine Rekordbeteiligung. Die sehr guten Anmeldezahlen beim 10-Kilometer-Lauf sowie beim Berg-Halbmarathon stimmen uns ebenfalls positiv.»

120 Teilnehmende beim Berg-Halbmarathon seien zwar noch kein Topresultat, aber ein guter Anfang und sicherlich ausbaufähig. «Unsere begonnene Strategie ist über drei Jahre ausgelegt, erst dann werden wir entscheiden, wie sich die in diesem Jahr eingeführten Neuerungen bewährt haben.»

Und was zieht der OK-Präsident für ein Fazit nach der Ausgabe 2022? «Corona hat die Gesellschaft auseinandergerissen. Ich bin erfreut, dass die Menschen wieder das Bedürfnis haben zusammenzukommen, um gemeinsam etwas zu erleben.»

Mehr Informationen und die Resultate aller Kategorien sind hier zu finden.