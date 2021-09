Kreuzegg Classic: Das war die Ausgabe 2021

Laufklassiker Der besondere Reiz der Kreuzegg Classic – das sind die Besten auf den Bike- und Laufstrecken Nach der letztjährigen Absage der Kreuzegg Classic, gingen am Samstag die Lauf- und Bikesportler wieder gemeinsam auf die Strecke. Beat Lanzendorfer 05.09.2021, 08.39 Uhr

Die 107 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kreuzegg Berglaufes werden in Bütschwil ins Rennen geschickt. Eine Stunde später durchqueren die Ersten bereits die Ziellinie. Bild: Beat Lanzendorfer

Lieber später als gar nicht. Statt Mai ist es September geworden. Mit einer Verzögerung von knapp vier Monaten ging am Samstag die 44. Kreuzegg Classic über die Bühne.

Konnte der Lauf- und Bikeklassiker im vergangenen Jahr lediglich als Solo Challenge angeboten werden, an dem die Teilnehmenden selber bestimmten, an welchem Tag sie die Strecke zurücklegten, waren am Samstag wieder Massenstarts möglich.

418 Teilnehmende waren am Start

Bei den über dreissig Kategorien waren 418 Sportlerinnen und Sportler jeglichen Alters am Start. Damit konnten die Werte der Vorjahre nicht ganz erreicht werden, was auch nicht das prioritäre Ziel war. Dazu OK-Präsident Werner Scherrer: «Wir wollten die Kreuzegg Classic in diesem Jahr unbedingt durchziehen, weil sie nach einem längeren Unterbruch weniger präsent wäre.» Nebst den vielen Rennen mit Start und Ziel im Dorf, ist es noch immer das Laufen oder Biken auf die Kreuzegg, welche den Reiz des Laufklassikers ausmachen.

Am schnellsten legte die Strecke Raphael Sprenger, Zürich, zurück. Er benötigte für die 13.1 Kilometer eine Stunde und elf Sekunden. Auf Platz zwei folgt der Berner Oberländer Marco Wildhaber mit einem Rückstand von 29 Sekunden. In einer Zeit von 1:02:19 belegte Raphael Josef aus Bronschhofen den dritten Rang. Mit Sandro Gehrig (1:07:27, Platz 5), Ulisbach, Christoph Steinbacher (1:08:52, Platz 7), Ebnat-Kappel, und René Eisenring (1:12:38, Platz 10), Oberuzwil, gelangen drei weiteren Läufern aus der Region Top-Ten-Plätze.

Bei den Frauen lief Michela Segalada, Winterthur, in 1:09:47 ins Ziel. Daniela Schwarz (1:10:57), Neftenbach, und Angela Haldimann (1:13:05), Niederuzwil, eroberten die weiteren Podestplätze. Mit Luzia Hunziker (1:22:49, Platz 5), Rickenbach, Nadja Manser-Pessina (1:25:50, Platz 6), Uzwil, und Liselotte Gähwiler (1:27:46, Platz 7), Lütisburg, schafften weitere drei Frauen aus der Umgebung einen Spitzenrang.

Bikerinnen und Biker legten 14.4 Kilometer zurück

Beim Biken, hier waren 14.4 Kilometer zurückzulegen, ging der Sieg bei den Männern an den Deutschen Simon Kempf, der 45 Minuten und 29 Sekunden brauchte. Im folgen Flurin Glunk (46:13), Gais, und Julian Kempf (47:15), Deutschland. Mit Dominik Bollhalder (47:58), Alt St.Johann, Daniel Widmer (48:47), Mühlrüti, Valentin Länzlinger (49:32), Mosnang, und Stefan Wittenwiler (50:10), Wattwil, folgt auf den Positionen 4 bis 7 ein Toggenburger Quartett.

Bei den Frauen heisst die Siegerin Monique Halter (53:52), Herisau, vor Vera Looser (1:01:29), Hinwil, und Stefanie Ronner (1:07:53), Dübendorf. Mit Marina Gerig (1:08:13, Rang 5), Ganterschwil, und Petra Hollenstein (1:16:01, Rang 8), Bütschwil, schafften zwei Bikerinnen aus der Region einen Top-Ten-Platz.

Eine langjährige Ära geht zu Ende

Glücklich über die Durchführung war auch Gemeindepräsident Karl Brändle, der die Teilnehmenden nach dem Start in Bütschwil anfeuerte: «Die Kreuzegg Classic ist eine grosse Bereicherung für unsere Gemeinde und die Region, ich freue mich für die Organisatoren, dass die Ausgabe 2021 möglich war.»

Mit dem Ende der 44. Kreuzegg Classic endete die Amtszeit eines Trios, das den Anlass während Jahrzehnten prägte. Für Werner Scherrer, OK-Präsident, Leo Meile, Technischer Leiter, und Walter Baumann, Speaker, war es die letzte Kreuzegg Classic in der gewohnten Funktion. Die Nachfolge ist aufgegleist, so dass die Zukunft des Lauf- und Bikeklassikers im Toggenburg gesichert ist.

Für Werner Scherrer übernimmt Magnus Gmür das OK-Präsidium. Raffael Näf wird technischer Leiter. Wer inskünftig für Walter Baumann, er hat es während rund dreissig Jahren gemacht, die Durchsagen am Mikrofon übernimmt, ist noch nicht bestimmt.

Die komplette Rangliste aller Kategorien ist hier zu finden.