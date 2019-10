Zwischen Sonntag und Mittwochmittag drang eine unbekannte Täterschaft in ein Haus in Bächli ein und entwendete unter anderem einen Laptop.

Laptop gestohlen: Einbruch in Bächli Zwischen Sonntag und Mittwochmittag drang eine unbekannte Täterschaft in ein Haus in Bächli ein und entwendete unter anderem einen Laptop.

Sachschaden und entwedete Gegenstände: In Bächli wurde eingebrochen. (Symbolbild: PD)

(kapo/rus) In der Zeit zwischen Sonntag und Mittwochmittag ist eine unbekannte Täterschaft in ein Haus an der Urnäscherstrasse eingedrungen. Sie brach ein Fenster auf und verschaffte sich so Zugang zum Haus, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Im Inneren durchsuchte sie die Räumlichkeiten. Mit einem Laptop sowie weiterem Deliktsgut im Wert von über tausend Franken flüchtete die unbekannte Täterschaft in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.