Langlaufen Viel Schnee und Corona als Trendverstärker: Die Loipen im Toggenburg blicken auf eine sehr gute Saison zurück Auch diesen Winter konnten die Betreiber der Loipen in der Region wieder viele Neulinge auf den Langlaufski als Gäste begrüssen. Das Fazit fällt durchs Band positiv aus. Wegen der grossen Schneemenge erlitt sogar eine Loipenmaschine einen Motorschaden. Beat Lanzendorfer/Sabine Camedda 19.03.2021, 12.00 Uhr

Die Panoramaloipe Scherb-Hemberg war ein beliebter Treffpunkt für Langläuferinnen und Langläufer. Bild: Beat Lanzendorfer

In der Schweiz waren in diesem Winter noch nie so viele Menschen mit Langlaufski unterwegs. Der Sport auf den schmalen Latten ist schon länger im Trend. Die Coronakrise hat dem Langlaufen aber einen zusätzlichen Schub verliehen. Davon profitierten auch die Betreiber von Langlaufloipen zwischen Kirchberg und Wildhaus. Ihre Bilanz fällt, verstärkt auch wegen des vielen Schnees, durchs Band positiv aus.

Die Kirchberger Langlaufloipen werden von Nordic Sport Kirchberg unterhalten. Nach Auskunft von Loipenchef Christoph Widmer waren die drei unterschiedlich langen Loipen während 18 Tagen in Betrieb.

«Im Gegensatz zum letzten Winter, als der Schnee ausgeblieben ist und die Loipen keinen Tag genutzt werden konnten, wurden wir in diesem Winter teilweise mit sehr viel Schnee eingedeckt.»

Dies hätte dazu geführt, dass aufgrund der hohen Schneehöhe die Loipenmaschine einen veritablen Motorschaden erlitt. Durch den Einsatz eines benachbarten Gerätes und des Schneetöffs hätten die Loipen trotzdem gespurt werden können.

«Erstmals in der Geschichte der Langlaufloipe konnten wir von Kirchberg bis zur Stäagen sogar eine Skatingbahn unterhalten», sagt Widmer weiter. Und die klassische Spur konnte gar bis über die Kantonsgrenze hinaus, bis zum Fischinger Wind gespurt werden.

Die längste Kirchberger Loipe führte bis ins Gebiet Wind an die Grenze zur Gemeinde Fischingen. Bild: PD

Die Wintersaison 2020/21 war laut Auskunft von Präsident Rainer Bätschmann sehr erfreulich.

«Nach einer einmalig schlechten Vorsaison mit Null Betriebstagen wurden wir mit einem tollen Winter und 80 Loipentagen belohnt.»

Coronabedingte Verhaltensänderungen und ein früher Dezemberschnee hätten auch auf dem Ricken zu einem Langlaufboom geführt. Sämtliche Schnupperkurse seien früh ausgebucht gewesen. Zeitweise seien auch die freien Parkplätze rar gewesen und vor dem Clubhaus hätte sich oft eine lange Warteschlange wegen des Mietmaterials gebildet.

«Als dann über die Weihnachtstage der Schnee knapp wurde, haben 15 Freiwillige am 26. Dezember Schnee geschaufelt, um die Herzloipe für die letzte Woche des Jahres erstellen zu können», sagt Bätschmann weiter. Die Langläuferinnen und Langläufer hätte diesen Sondereffort sehr geschätzt.

So sah es im Ricken häufig aus – perfekte Langlaufbedingungen dank genügend Schnee. Bild: PD

Während 52 Tagen waren unzählige Langläuferinnen und Langläufer auf der Thurloipe anzutreffen, die vom Skiclub Speer unterhalten wird. «Dabei waren nicht wenige, die zum ersten Mal auf der Loipe zwischen Ebnat-Kappel und Wattwil mit den Klassisch- oder Skatingski unterwegs waren», sagt Bert Baumann, Chef Loipenwesen.

Darüber hinaus würden die zwölf Kilometer auch gerne von fortschrittlichen Läufern zu Trainingszwecken genutzt. Wer Glück hat, der begegnet Beda Klee, dem Toggenburger Weltklasselangläufer und Mitglied des SC Speer. Weil in den unteren Regionen der Schnee dem Grün Platz machen musste, endete das Langlaufvergnügen auf der Thurloipe am 25. Februar.

Die Panoramaloipe Scherb-Hemberg vermittle abseits der sportlichen Aspekte ein wohliges Gefühl der Erholung und Regeneration, sagt Bert Baumann, der hier als Chef Loipenwesen genauso die Verantwortung trägt wie auf der Thurloipe. Sowohl bei jener im Tal unten als auch bei jener im Hemberg schaut der Skiclub Speer zum Rechten. Laut Baumann hätte der Langlaufboom in diesem Jahr sogar noch zugenommen.

«Das hat in unserem Fall sicher mit der einmaligen Sicht auf die Churfirsten, den Speer und den Säntis zu tun.»

Kommt hinzu, dass die ruhige aber hügelige Landschaft auf 1100 Meter über Meer praktisch immer nebelfrei ist. Bisher waren die unterschiedlich langen Loipen an hundert Tagen gespurt. «Nach dem erneuten Wintereinbruch mit 40 Zentimeter Neuschnee, wird bei guten Schneeverhältnissen die Panoramaloipe ab Scherbhütte bis zum 28. März auf rund sechs Kilometern weiterhin gespurt sein», sagt Baumann.

Die Verantwortlichen der Säntisloipe in Rietbad/Ennetbühl sind sehr zufrieden mit dem Winter. Seit Mitte Dezember war die Loipe ununterbrochen gespurt. Dass deutlich mehr Pässe verkauft wurden als in den Vorjahren freut Urs Frei sehr. Gerade an schönen Tage seien die Parkplätze in hohem Masse besetzt gewesen.

Bei den Anfängerkursen wurden rund 40 Prozent mehr Teilnehmende gezählt, es seien aber auch viele Langläufer gekommen, die in den vergangenen Jahren nicht mehr da gewesen waren. Einziger Wermutstropfen: Das Loipenkafi hat als Take-away weniger Umsatz erzielt als früher. Weil die Loipe zu den schneesichersten der Ostschweiz zählt, kann sie weiter genutzt werden. Ganz sicher am Wochenende, wie die Verantwortlichen auf der Website vermelden.

Die Loipenfreunde Toggenburg blicken zufrieden auf den Betrieb der Loipen in der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann zurück. Vor allem über Weihnachten und Neujahr konnten sie viele Langläufer begrüssen. Der Grund: In den tiefer gelegenen Regionen waren die Loipen noch nicht bereit und so wichen Langläufer bis aus der Innerschweiz aufs Obertoggenburg aus.

Auch der Shutdown der Bergbahnen brachte einige Sportler von den Alpin- auf die Langlaufski. Einige sind dabeigeblieben und haben danach sowohl die Skipisten als auch die Langlaufloipen genutzt. Gemäss Auskunft der Betreiber hätten die Schneefälle der vergangenen Tage zu einer guten Unterlage geführt, sodass weiterhin rund 20 Kilometer Klassisch und Skating gespurt sind.