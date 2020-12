«Wir werden überrannt von Langlaufeinsteigern, welche Schnupperkurse belegen möchten» – der Präsident der Rickenloipe musste alle Langlauflehrer mobilisieren

Nebst der Rickenloipe gibt es im Toggenburg weitere Möglichkeiten, dem Langlauf zu frönen. Immer vorausgesetzt, es liegt genügend Schnee.

So ist Langlauf im Talgrund zwischen Unterwasser und Starkenbach möglich. Genügend Spuren hat es auch auf der Alp Sellamatt sowie im Wildhauser Munzenriet.

Eine schöne Aussicht bieten die Säntisloipe in Rietbad bei Ennetbühl oder die Panoramaloipe im Scherb/Bendel zwischen Hemberg und Ebnat-Kappel.

An mehreren Orten, beispielsweise in Alt St.Johann, in Schönengrund und auch auf dem Ricken, gibt es auch Nachtloipen. (sas)