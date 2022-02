Panoramaloipe: Zwischenhalt des Dario Cologna Fun Parcours

Langlauf Spass auf der Loipe: Schulkinder machen die ersten Schritte auf den schmalen Latten Der Dario Cologna Fun Parcours macht in dieser Woche Zwischenhalt auf der Panoramaloipe im Scherb Hemberg. Schülerinnen und Schüler aus dem Mittleren Toggenburg schnuppern erstmals in den Langlaufsport. Beat Lanzendorfer 17.02.2022, 14.02 Uhr

167 Schülerinnen und Schüler nutzten das Angebot und liessen sich in die Geheimnisse des Langlaufsports einweihen. Bild: PD

Kindern eine Sportart näherzubringen, gelingt am besten, wenn sie einem Vorbild nacheifern können. Beim Dario Cologna Fun Parcours ist der Name Programm. Mit dem mehrfachen Langlauf-Olympiasieger als Projekt-Götti erhalten Kinder die Möglichkeit, den Langlaufsport näher kennen zu lernen.

Im Winter 2021/2022 gastiert der Dario Cologna Fun Parcours schweizweit an 29 Orten, drei davon sind im Toggenburg. In dieser Woche ist er auf der Panoramaloipe im Scherb Hemberg aufgebaut.

Von der Thur- zur Panoramaloipe

Der Skiclub Speer bietet den Dario Cologna Fun Parcours jedes Jahr an. «Bisher waren wir auf der Thurloipe in Ebnat-Kappel. Weil dort aber zu wenig Schnee liegt, haben wir kurzfristig entschieden, auf die Panoramaloipe im Scherb Hemberg auszuweichen», sagt Esther Fässler. Sie ist beim Skiclub Speer zusammen mit Patrick Eigenmann Leiterin JO Nordisch.

Die Ausschreibung gehe jeweils an die Schulen in den Gemeinden Wattwil, Ebnat-Kappel und Hemberg. In diesem Jahr seien es neun Primarschulklassen, welche vom kostenlosen Angebot profitieren und sich in den faszinierenden Langlaufsport einführen lassen, erklärt Esther Fässler.

Gute Bedingungen während vier Tagen

Eine Lektion dauerte jeweils zwei Stunden, in denen die Schülerinnen und Schüler von freiwilligen Helfern des Skiclubs betreut wurden. Esther Fässler sagt weiter: «Unter den 167 Schülerinnen und Schülern stand ein Grossteil zum ersten Mal auf den schmalen Latten.»

An 29 Orten in der Schweiz wird in diesem Winter der Dario Cologna Fun Parcours durchgeführt. Bild: PD

Und dann meint sie abschliessend: «Hier oben durften wir von Montag bis Donnerstag von sehr guten Bedingungen profitieren.» Dabei erwähnt sie die perfekt gespurten Loipen, weil es auf dieser Höhe immer noch genügend Schnee hatte sowie die gute Infrastruktur mit der neuen Klubhütte.

Nebst der Panoramaloipe gastierte der Dario Cologna Fun Parcours in dieser und in der letzten Woche in Alt St.Johann. In der kommenden Woche wird der Tross auf der Rickenloipe einen Zwischenstopp einlegen, sofern die Schneeverhältnisse die Durchführung zulassen.