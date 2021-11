Dreister Diebstahl im Bazenheider Schmiedemuseum

Langfinger Dreister Diebstahl in Bazenheid: An diesem Kunstwerk haben die neuen Eigentümer hoffentlich keine Freude Die Freude über die Ausstellung im Toggenburger Werkzeug- und Schmiedemuseum in Bazenheid war von kurzer Dauer. Als der Diebstahl einer schönen Kupferrose entdeckt wird, fliessen Tränen. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren Aktualisiert 29.11.2021, 05.00 Uhr

Da war die Welt noch in Ordnung: Angelika Brändle fertigt mit Kindern Hufeisen aus Kupfer an. Bild: PD

Vor wenigen Tagen hat ein Langfinger während der Ausstellung «Advent i dä Schmittä» im Toggenburger Schmiede- und Werkzeugmuseum in Bazenheid eine wunderschöne Kupferrose mitlaufen lassen. Das Kunstwerk war mit viel Liebe von Angelika Brändle angefertigt worden. Sie absolviert ihre Lehre zur Hufschmiedin bei der Hasler Schmied-Hufschmied GmbH am Eichelstock in Bütschwil und ist aktuell im zweiten Lehrjahr.

Die wunderschöne Kupferrose: In siebenstündiger Handarbeit angefertigt. Bild: PD

Ihr Lehrmeister kann den Diebstahl kaum fassen

Dazu sagt ihr Lehrmeister Richard Hasler: «Wir haben den Diebstahl beim Aufräumen entdeckt. Danach war die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Wir sind fassungslos. Angelika hat die Rose aus Kupfer mit Herzblut angefertigt, zeigte sie stolz den Besucherinnen und Besuchern und erhielt viel Lob dafür.»

Die Kupferrose, auf dem Tisch rechts hinten, war Teil der Ausstellung «Advent i dä Schmitta». Bild: PD

Gemäss ihrem Lehrmeister hat sie rund sieben Stunden dafür aufgewendet. «Wenn es möglich war, durfte sie während der Arbeitszeit daran arbeiten. Sie war sich aber auch nicht zu schade, abends länger zu bleiben.» Der Diebstahl müsse sich in der letzten halben Stunde der Ausstellung ereignet haben. «Vorher ist uns nichts aufgefallen», so die Einschätzung von Richard Hasler.

Angelika Brändle und Familie Hasler haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die Kupferrose wieder zum Vorschein kommt. «Vielleicht bekommt der Dieb ein schlechtes Gewissen und bringt die Rose zurück», sagt Richard Hasler. Er dürfe sie entweder am Eichelstock 4 in Bütschwil oder beim Schmiedemuseum in Bazenheid deponieren. Richard Hasler ist sich sicher: «Bei Angelika würden in diesem Fall nochmals Tränen fliessen. Dann wären es aber Freudentränen.»

