Zwei Bazenheider Landwirte beschreiten neue Wege

Landwirtschaft Warum zwei Landwirte aus Bazenheid als Pioniere bezeichnet werden können und sie dafür 500'000 Franken Investitionen tätigten Mit der Installation eines Fütterungsroboters beschreiten die beiden Bazenheider Landwirte Reto und Franz Sennhauser neue Wege im Bereich der Käsereimilchproduktion. Beat Lanzendorfer 09.06.2022, 05.00 Uhr

Franz und Reto Sennhauser (von links) mit ihrem Fütterungsroboter. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Automatisierung in der Landwirtschaft hat schon vor Jahrzehnten begonnen – sie wird ständig weiter verbessert. Zwei, die sich den Neuerungen nicht verschliessen, sind Franz und Reto Sennhauser. Die beiden Brüder betreiben den Birkenhof am nördlichen Ende von Bazenheid.

In den vergangenen 15 Monaten haben sie rund eine halbe Million Franken in die Modernisierung ihres landwirtschaftlichen Betriebs investiert. Die letzte Anschaffung war in diesem Jahr ein Fütterungsroboter. Seit gut drei Wochen ersetzt er das Füttern von Hand.

Arbeit kann flexibler eingeteilt werden

Sennhausers bewirtschaften auf ihrem Milchwirtschaftsbetrieb 35 Hektaren Land, knapp zehn Hektaren davon sind Ackerbaufläche. Hierzu sagt der 45-jährige Franz Sennhauser:

Franz Sennhauser, Landwirt. Bild: Beat Lanzendorfer

«Der Birkenhof ist der erste Betrieb dieser Grösse in der Region, der silofreie Milch zur Herstellung von Käse produziert und einen Fütterungsroboter einsetzt.»

Reto Sennhauser ergänzt: «Wir können unsere Arbeit nun anders einteilen.» Die Automatisierung verlange aber Flexibilität, denn die weniger gewordene Arbeit im Stall würde teilweise durch Überwachungsarbeiten vor dem Bildschirm abgelöst. «Man muss nicht gleich ein Computerfreak sein, ein bisschen technisches Flair kann aber nicht schaden», sagt Reto Sennhauser lachend. Und ganz falle die Arbeit im Stall nicht weg, Kontrollgänge seien nach wie vor nötig.

Auslöser der Investitionen vor bald eineinhalb Jahren war die veraltete Melktechnik. Franz Sennhauser erklärt dazu: «Sie war 30 Jahre in Betrieb, deshalb haben wir uns entschieden, einen Melkroboter anzuschaffen.» Wenige Monate später folgte mit der Inbetriebnahme eines Entmistungsroboters der nächste Schritt. Vor dieser Investition waren allerdings bauliche Massnahmen nötig.

Die Stallfläche wurde fast verdoppelt

Durch die annähernde Verdoppelung der Stallfläche von 300 auf 550 Quadratmeter stehen den 55 Milchkühen nun 40 Fressplätze zur Verfügung. Reto Sennhauser sagt:

Reto Sennhauser, Landwirt. Bild: Beat Lanzendorfer

«Die Fressplätze werden rund um die Uhr durch den Fütterungsroboter mit Futter beliefert.»

Vor dieser Neuerung standen im Stall von Sennhausers 38 Milchkühe. Den Tieren scheint es zu behagen – sie sind produktiver. Die abgegebene Milch wird nach jedem Melken ausgewertet. Dadurch erhält der Landwirt wichtige Erkenntnisse, was die Qualität betrifft oder wenn die Kuh brünstig ist.

Der Birkenhof liegt am nördlichen Dorfende von Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Reto und Franz Sennhauser schätzen die Vorteile der Automatisierung und würden nicht mehr zum herkömmlichen System zurückkehren. «Im Sommer muss während des Heuens nicht ständig auf die Uhr geschaut werden, ob es schon Zeit zum Melken ist, und auch in der kälteren Jahreszeit können wir die Winterdiensteinsätze flexibler koordinieren», sagt Franz Sennhauser abschliessend.

Tag der offenen Hoftüren Die Schweizer Bauern führen am 12. Juni einen «Tag der offenen Hoftüren» durch. Der Birkenhof von Franz und Reto Sennhauser macht auch mit und kann an diesem Tag ab 11 Uhr besucht und besichtigt werden. Weitere Höfe im Einzugsgebiet dieser Zeitung sind beef & more von Renato Schönenberger im Boxloo in Rossrüti sowie der Thurhof von Bruno und Manuela Forrer-Jenal, Vordere Schwendistrasse, Wildhaus. (bl)