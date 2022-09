Mosterei Wattwil zieht in Markthalle um

Landwirtschaft Mosterei Wattwil: Vor zehn Jahren von einem Verein übernommen, zieht sie jetzt zur Markthalle um Der Obstbauverein Toggenburg hat sich in einen der sechs Räume im neuerrichteten Gebäude bei der Markthalle Wattwil eingemietet. Dort zog der Verein seine Einrichtungen zum Mosten und Pasteurisieren um. Der Betrieb ist am vergangenen Samstag erfolgreich angelaufen. Ruedi Roth Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Präsident Stefan Ackermann und Vorstandsmitglied Peter Fritschi kontrollieren den Pressevorgang. Bild: Ruedi Roth

10’500 Mitglieder zählt der Schweizer Obstverband. Da erscheinen die knapp 50 Mitglieder des Obstbauvereins Toggenburg gar wenig. Die Zahlen täuschen aber. Wohl sind in dieser Region nicht auffallend viele Obstbäume zu sehen; ganze Plantagen nur im Randgebiet. Trotzdem wurden zum Beispiel 2018 in der Mosterei Wattwil 115’000 Liter Most gepresst. 85 Prozent davon wurden pasteurisiert.

Die Anzahl Bäume hat sich im Toggenburg in den vergangenen Jahrzehnten, infolge Feuerbrands und Veränderung der Gesellschaft, zwar stetig verkleinert. Aber es sind immer noch genug Obstbäume da, um eine Mosterei profitabel führen zu können.

Ein Verein mit 10 Jahren Tradition

Etwas ausserhalb der Ortschaft Wattwil, Richtung Ebnat-Kappel, war viele Jahre lang der Standort der Mosterei Wattwil. Ihre Eigentümerin war die Gemeinde. Betrieben wurde sie jahrzehntelang vom Landwirt Ernst Forrer. Als vor zehn Jahren finanzielle Investitionen in die Obstverarbeitung unumgänglich wurden, veräusserte die Gemeinde diesen Betrieb. Gekauft wurde er vom neu gegründeten Obstbauverein Toggenburg.

Erster Präsident des Vereins war der damalige Gemeinderat Walter Bösch. Statuten wurden erstellt. Die Erhaltung einer Mosterei mit dazugehöriger Endverarbeitung durch Pasteurisation stand da an erster Stelle. Es sollten im Toggenburg aber auch alte Obstsorten erhalten und verbreitet werden. Mitglieder erhielten die Möglichkeit, sich an Fachtagungen und Exkursionen weiterbilden zu lassen. Der Betriebsstandort war weiterhin beim Rickenhof im Wattwiler Weiler Scheftenau.

Ein neuer Pasteur wurde angeschafft

Der Obstbauverein Toggenburg führt seit seiner Gründung über die von ihm produzierte Menge Most eine Statistik. Diese variiert stark. Waren es im Jahr 2017 15’000 Liter Most fiel im Jahr darauf acht Mal mehr an.

«Im Herbst 2018 waren die Mostereimitarbeiter und der Pasteur fast Tag und Nacht im Einsatz.»

Das sagt der heutige Präsident des Obstbauvereins Toggenburg, Stefan Ackermann. Der Verein freue sich über grosse Obstmengen. Diese sichern ihm ein finanzielles Einkommen. Es könne aber festgehalten werden, dass man bei einer kleinen Produktionsmenge wenig Verluste zu verzeichnen habe.

Heiri Tschumper erklärt den Kunden den Vorgang am Pasteur. Bild: Ruedi Roth

Rund 80 Prozent Obstsaft wird in der Mosterei Wattwil durchschnittlich pasteurisiert. Seit vielen Jahren ist das ehemalige Vorstandsmitglied Heiri Tschumper dafür verantwortlich. Vor zwei Jahren schaffte sich der Verein einen neuen Pasteur der Marke Kreuzmayr an. 40’000 Franken kostete er. Dies habe sich definitiv gelohnt. Das Pasteurisieren von Obstsaft könne nun mit wesentlich geringerem Zeitaufwand betrieben werden. Die moderne Technik ermögliche ein genaues Abwägen und ein sicheres, automatisches Verschliessen der Gebinde mit feinem Toggenburger Süssmost.

Nun der Umzug in die Markthalle

Die Mosterei des Vereins war in einem gemieteten Gebäude untergebracht. Infolge möglichen Abbruchs dieser alten Scheune, musste um einen neuen Betriebsstandort Ausschau gehalten werden. «Als wir hörten, dass die Markthalle Wattwil ein neues Gebäude erstellt, haben wir erfolgreich angeklopft. Der Standort passt uns und das Einrichten der gesamten Betriebsanlage ist ohne Probleme verlaufen», freut sich Vorstandsmitglied Ueli Zimmermann.

Das erste Obst der Saison 2022 wird in die Wanne der Obstmühle geschaufelt. Bild: Ruedi Roth

Am Samstag, 3. September, öffnete die Mosterei nun ihren Betrieb. Anfänglich sind die Wochentage Samstag und Mittwoch dafür vorgesehen. Je nach anfallender Obstmenge muss die Betriebszeit erweitert werden. Unter Umständen wird an allen Wochentagen Most produziert. Brigitte Tschumper koordiniert die Anmeldungen. Sie erstellt auch die Rechnungen für die Kunden des Obstbauvereins Toggenburg. Beim neuen Standort Markthalle Wattwil konnte für das Büro vorübergehend ein Baucontainer gemietet werden.

Zweck erfüllt

Der Kundenandrang am ersten Betriebstag war erfreulich. Präsident Stefan Ackermann zeigte sich ebenfalls zufrieden:

«Am neuen Standort funktioniert der Betriebsablauf nach Wunsch. Das Toggenburg kann in diesem Herbst auch eine überdurchschnittliche Menge Obst verzeichnen.»

So würden wohl zahlreiche Mostereitage anstehen, wie im Jahr 2018, als die Anlage an 29 Tagen im Betrieb war. Das Betriebspersonal bestehe vorwiegend aus Mitgliedern des Vereins, erklärte Ackermann. Man freue sich immer darauf, zufriedene Kunden bedienen zu können. «Die Investitionen machen sich dann auch bezahlt und das Gründen des Obstbauvereins Toggenburg hat sich definitiv gelohnt», sagt Stefan Ackermann.

