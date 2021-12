Hemberg: Familie Frei ist hier heimisch geworden

Landwirtschaft Ein wenig Pech und sehr viel Glück: Die Familie Frei ist im Hemberger «Berg» angekommen Ein renoviertes Bauernhaus, ein modernes Stallgebäude und dies auf einem der schönsten Flecken in der Gemeinde Hemberg. Der Weg zum nahezu perfekten Zuhause war jedoch steinig und voller Umwege. Ruedi Roth Jetzt kommentieren 03.12.2021, 12.15 Uhr

Stefan und Tamara Frei mit ihren Kindern Loris und Celine (stehend) sowie der einjährigen Fiona. Bild: Ruedi Roth

«Berg» heisst das 16 Hektaren grosse Heimetli von Tamara und Stefan Frei. Weit weg vom Dorf Hemberg ist es nicht. Und doch liegt es angenehm abseits vom Alltagsverkehr. «Ja, wir wissen es sehr zu schätzen. An diesem Ort leben zu dürfen, ist ein Glücksfall. Und wenn man dabei auch noch zukunftsorientierte Landwirtschaft betreiben kann, geht ein Traum in Erfüllung», sind sich Tamara und Stefan Frei einig.

Doch die beiden haben anstrengende Zeiten hinter sich. Die baulichen Veränderungen am Hof dauerten ein Jahr. Und nicht nur vor, sondern auch während der Bauzeit hatte Stefan Frei immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Auf Betriebshelferdienst angewiesen

Schon im Sommer 2018 mussten die Freis auf den Betriebshelferdienst und auf Hilfskräfte aus dem Umfeld zurückgreifen, weil sich der Hausherr einer Meniskusoperation unterziehen musste. Es war März 2020, als der Landwirt einen zweifachen Fussbruch erlitt und neuerlich auf Unterstützung angewiesen war. Kaum war, im Frühling 2021, der Auftakt zu den Bauarbeiten am Neubau des Laufstalls erfolgt, setzte ihn der Meniskus im zweiten Knie neuerlich ausser Gefecht und, kaum genesen, war es ein Hämatom am Unterschenkel, das behandelt werden musste. «Es war wie verhext und sehr ärgerlich», sagt er rückblickend.

Vom Berner Oberland ins Toggenburg

Tamara Frei wuchs mit vier Geschwistern auf einem Milchwirtschaftsbetrieb in St.Stephan auf. «Wenn Schulfreundinnen in die Badi gingen, mussten wir beim Heuen helfen. Nein, Bäuerin zu werden, war nicht mein Plan», erinnert sich die junge Frau.

Stattdessen absolvierte sie ein Welschlandjahr auf einem Milchwirtschaftsbetrieb und lernte dann Detailhandelsfachfrau. Wegen einer Liebschaft zügelte Tamara Moor in die Ostschweiz. Als diese Beziehung in die Brüche ging, lernte sie schliesslich Stefan Frei kennen. Und rasch war für sie klar: Bäuerin zu werden, das war durchaus eine Option. Dies auch deshalb, weil sie von der Familie Frei sehr gut aufgenommen worden war.

Heute führt sie die Betriebsbuchhaltung und hilft auf dem Hof mit. Dies war während Stefans notgedrungener Arbeitsunterbrüche sehr wichtig. Stefan Frei weiss, was er an seiner Frau hat. Obwohl man sich nicht immer und in jeder Frage auf Anhieb einig sei, wie beide schmunzelnd zugeben.

Heizungsmonteur blieb beim Versuch

Stefan Frei ist auf einem Milchwirtschaftsbetrieb im Unterhemberg aufgewachsen. Weil sein Bruder Markus als gelernter Landwirt Interesse am Hof hatte, war das «Puure» für ihn jedoch nicht wirklich interessant. Er entschied sich stattdessen für eine Lehre als Heizungsmonteur, brach diese aber noch in der Probezeit wieder ab.

Der «Berg» gilt als eine der schönsten Liegenschaften auf dem Hemberg. Bild: Ruedi Roth

So lernte er doch Landwirt und er hat dies noch keine Sekunde bereut. Nach den Lehrjahren auf Betrieben mit verschiedenen Produktionsrichtungen absolvierte er die Jahresschule. Danach war er im Baugewerbe oder als Aushilfe tätig. Kaum 21-jährig wurde Stefan Frei von einem einheimischen Landwirt angefragt, ob er seinen Betrieb in Pacht nehmen wolle. «Das kam plötzlich, aber ich sagte augenblicklich zu.» 27 Hektaren Wies- und Weideland, zum Teil recht steil, waren jetzt allein zu bewirtschaften. Ein Jahr später, 2012, lernte Stefan dann seine Tamara kennen.

Eine Türe geht auf

Nach der Heirat wohnte das Paar mit seinen Kindern Loris (5), Celine (3) und Fiona (1) in einer Dorfwohnung abseits des Rinderstalls. Stefan Frei arbeitete im Nebenerwerb als Sanitär- und Heizungsmonteur bei einem Kollegen in Hemberg. «Wir hatten Freude am ‹Puure›. Aber unser Ziel war es doch, etwas Eigenes zu bewirtschaften», erinnert sich Stefan Frei. Es war im Jahr 2017, als er allen Mut zusammennahm und die bald pensionierten Bauersleute Scherrer vom «Berg» anfragte, ob ihr Betrieb eventuell einmal zu erwerben wäre. Und tatsächlich hiess es ja, das ist denkbar.

So war es für die Familie Frei nicht weiter schlimm, als sie 2019 die Kündigung für ihren Pachtbetrieb erhielten. Und sie erhielten noch weitere Zusagen für längere Pachtverhältnisse von anderen Grundstücken. «Ja, das Glück war gross und wir konnten unsere Zukunft mit der Aussicht planen, dass uns dereinst über 40 Hektaren Boden zur Verfügung stehen würden.»

Fast wie ein Melkroboter

Als Erstes wurde das Wohnhaus im «Berg» saniert. Drei Monate gab man sich dafür Zeit. Mit Unterstützung aus dem Familien- und Kameradenkreis ging der Plan auf. Während dieser Zeit war aber auch die Planung eines neuen Laufstalls vorgesehen. Stefan Frei orientierte sich gründlich. Das Tierwohl sollte grundsätzlich im Vordergrund stehen.

Das Arbeiten in diesem Melkstand bereitet Tamara und Stefan Frei viel Freude. Bild: Ruedi Roth

Drei Monate nach dem Bezug der neuen Wohnung erfolgte der Spatenstich für den Laufstallbau, der im September 2021 bezogen werden konnte. Und das Paar ist glücklich mit der modernen Einrichtung. Ein Occasion-Melkstand wurde aus Deutschland importiert. «Das ist fast die Vorstufe zu einem Melkroboter», freut sich Stefan Frei über das mit viel Computertechnik ausgerüstete Modell. Die Bedienung der Anlage empfinden Tamara und Stefan als sehr einfach und beide lieben die Melkarbeit.

Ihr Zuchtziel ist eine wirtschaftliche Kuh. Momentan sind ihre Kühe noch behornt und das neue Fressgitter ist auch dementsprechend konzipiert.

Tamara und Stefan Frei sind gern unter Leuten. Und beide sind in Hemberger Vereinen aktiv. Stefan ist zudem Mitglied in einem Chlausenschuppel und bezeichnet das «Öberefahre» als seine grosse Leidenschaft. Tamara: «Da Stefan wegen seines Unfalls in diesem Herbst nicht aktiv dabei sein konnte, übernahm ich die Rolle des hinter der Herde schreitenden Bauern. Ja, da hat es mich ordentlich gepackt.»

