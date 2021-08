Zuzwiler reist an die Europameisterschaft in Graz

LANDMASCHINENMECHANIKER Zuzwiler reist an die Europameisterschaft Der St. Galler Landmaschinenmechaniker Sandro Weber misst sich im September in Graz mit den Besten Europas. (pd) Aktualisiert 03.08.2021, 14.34 Uhr

An den Swiss-Skills 2019 holte sich Sandro Weber die Qualifikation für die Euro-Skills. Bild: PD

Der Landmaschinenmechaniker Sandro Weber aus Zuzwil vertritt die Schweiz vom 22. bis 26. September an den Europameisterschaften in Graz. Die Euro-Skills wurden aufgrund der Coronapandemie um ein Jahr verschoben. Mit seinem Sieg an den Swiss-Skills 2019 hat er sich die Teilnahme an den Euro-Skills 2020 gesichert. An den Euromeisterschaften werden über 450 junge Berufsleute aus 31 Nationen in rund 46 Berufen um den Europameistertitel kämpfen.