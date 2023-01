Hemberg: So leben die Roths auf dem Hof Stropfgarten

Landleben Ein grosser Bauernhof und Mietwohnungen in einem alten Bürgerheim: Bei den Roths muss immer etwas los sein Marion und Michael Roth leben auf dem Bauernhof Stropfgarten in der Nähe von Hemberg. Die Landwirtschaft ist nicht ihr einziges Standbein. Ruedi Roth Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Michael und Marion Roth mit den Kindern Werner und Svenja wirtschaften auf dem Hof Stropfgarten im Weiler Bächli bei Hemberg. Bild: Ruedi Roth

Drei grosse Gebäude dominieren den Bauernhof Stropfgarten im Weiler Bächli: ein Laufstall mit Futterraum für vierzig Milchkühe, ein Mastpouletstall und das stattliche Wohngebäude des einstigen Altersheims. Daneben befinden sich auch noch der alte Stall sowie eine geräumige Garage. Ein emsiges Treiben herrscht. Der Landwirtschaftsbetrieb und vier vermieteten Wohnungen lassen keine Langeweile aufkommen. Marion und Michael Roth mögen das.

Die Hofanlage «Stropfgarten» ist eingebettet in die Hügellandschaft um Hemberg. Bild: Ruedi Roth

Klein angefangen

Michael Roth wuchs auf dem Bauernhof Boden in Schönengrund auf. Sein Vater Werner hatte diesen Zehn-Hektaren-Betrieb im Alter von 21 Jahren übernommen. Der gelernte Zimmermann gab damals seinen Beruf krankheitsbedingt vorübergehend auf. Die alten Betriebsgebäude wurden bald durch neue ersetzt. Eine Familie wurde gegründet.

Der heute 31-jährige Michael Roth erinnert sich gerne an seine Kindheit. Wie er überall selbstständig «gewerkelt» habe, mit seinen drei Schwestern oder mit dem Nachbarsbub. Sein Motto habe schon damals gelautet: «Zweckmässig und speditiv muss es sein.» Er schmunzelt rückblickend:

«Für den Eintritt in die Sekundarschule musste ich meinen diesbezüglichen Fleiss etwas erhöhen.»

Das Berufsziel Landwirt war für ihn immer klar. Die Lehrjahre absolvierte er in Herisau und Magdenau, an beiden Orten gefiel es ihm gut. Das Familiäre und eine herausfordernde Selbstständigkeit habe ihm gepasst. Auf beiden Höfen waren die Milchwirtschaft und ein wenig Ackerbau die hauptsächlichen Betriebszweige. «Ein gefreutes Jahr erlebte ich während der landwirtschaftlichen Schule in Salez. Mit all den Gleichgesinnten über die Landwirtschaft und mehr zu diskutieren, habe ich genossen.»

In dieser Zeit kaufte sein Vater das ehemalige Bürgerheim in der Nachbargemeinde Hemberg, wodurch sich die Betriebsfläche um 14 Hektaren vergrösserte. Die Familie zügelte, eine Generationengemeinschaft wurde gegründet. Zudem wurde ein neuer Laufstall gebaut.

Den Milchkühen steht rund um die Uhr Futter zur Verfügung. Bild: Ruedi Roth

Im Alter von 22 Jahren übernahm Michael Roth 2013 den Elternbetrieb in Pacht, zwei Jahre später kaufte er ihn. Ein Mastpouletstall wurde gebaut. Es lief gut auf dem «Stropfgarten». Doch ein Jahr später verunfallte Michael Roths Vater tödlich. Der unerwartete Tod des Vaters forderte die Familie. Der Betrieb habe aber dank breiter Unterstützung ohne grössere Probleme weiter funktioniert. Heute sagt Michael Roth:

«Diese Zeit war strub, aber lehrreich.»

Das habe damals auch für den Ausgang gegolten. Doch dann hielt die Liebe Einzug.

«Nur nicht Bäuerin»

Marion Knöpfel hatte eine Detailhandelslehre in der Landi Gossau absolviert, Bäuerin werden wollte sie aber nicht. «Auf dem Elternbetrieb war oft Helfen angesagt. Da gab es schon einige Arbeiten, welche ich gar nicht mochte», erzählt Marion Roth. Mit ihren drei Geschwistern wuchs sie im Urnäscher Sulzbrunnen auf. Im Ausgang lernte sie Michael Roth kennen. Der sei sehr hartnäckig gewesen und ziemlich direkt im Umgang. Aber es habe ihr gepasst.

Das «Puure» habe sie nun anders eingeordnet. Bevor Marion und Michael heirateten, unternahmen sie noch eine mehrwöchige Reise nach Australien. «Vieles war interessant dort. Aber ein grosser Teil des Landes ist trocken und farblos. Wir freuten uns wieder auf die Rückkehr in die Schweiz», fassen Roths die Reise zusammen.

Die jungen Hunde vom «Stropfgarten» finden schnell einen Platz. Bild: Ruedi Roth

Als Lehrmeister tätig

Nach der Betriebsleiterschule absolvierte Michael Roth die landwirtschaftliche Meisterprüfung. Jeweils einen Lehrling auszubilden, passe ihm in verschiedener Hinsicht. Das Arbeiten zu zweit, Erfahrungen weiterzugeben. Ein Plus sei nicht zuletzt auch die Arbeitsentlastung.

Momentan ist mit Ueli Knöpfel der fünfte Lehrling im «Stropfgarten» tätig. Hauptsächlicher Ausbildungsbereich ist die Milchwirtschaft, rund vierzig Brown-Swiss-Kühe sind zu betreuen. Die Viehzucht war schon bei Michael Roths Vater Werner Trumpf. Er feierte Erfolge an Ausstellungen und auch die leidenschaftliche Teilnahme an der Gemeindeviehschau gehörte dazu.

Lehrling Ueli Knöpfel hat sich gut integriert auf dem «Stropfgarten». Bild: Ruedi Roth

Michael Roth geht einen etwas anderen Weg. Er sagt:

«Die Ausstellungen habe ich reduziert, mir fehlen dafür die Schautiere.»

Ausserdem wolle er in erster Linie «leistungsstarke Wirtschaftskühe». 8200 Kilo Milch leisten Roths Kühe durchschnittlich. Eine Schwachstelle sei hier momentan die Fruchtbarkeit. Die Hälfte der Tiere wird, auch aus diesem Grund, mit Limousin-Maststieren besamt. Die Kälber werden im «Stropfgarten» selbst gemästet.

Ein Teil davon wird an Linus Silvestri verkauft, der andere dient der Selbstvermarktung. Die Jungtiere werden im Winter im zweiten Stall im Schönengrund gefüttert. Über die Sommermonate werden sie und die Galtkühe auswärts gealpt.

Standbein Pouletmast

«Von einem Kollegen inspiriert, haben wir vor sieben Jahren den Mastpouletstall gebaut», erzählt Roth. Es sei ihm heute noch ein Bedürfnis, das Einkommen «auch mit Produkten zu erzielen und nicht fast ausschliesslich von Direktzahlungen zu profitieren».

Michael Roth in seinem Maststall. Die Pouletmast lasse sich ertragreich betreiben, sagt er. Bild: Ruedi Roth

Achtmal pro Jahr werden junge Hühner eingestallt. Der tägliche Aufwand zur Herdenbetreuung betrage rund zwanzig Minuten. Für das Ausstallen würden aber Hilfskräfte benötigt und die Stallreinigung dauere gar zwei Tage. Roth ist von der Mast überzeugt: «Die Pouletmast ist sehr wirtschaftlich und dies wird anhalten in der heutigen Gesellschaft.»

Vier Mietwohnungen im ehemaligen Altersheim

Auch von diesen Tieren wird ein kleiner Teil selbst vermarktet. Diesen Betriebszweig – das Fleisch herrichten, verpacken und vakuumieren –betreut Marion Roth. Im grossen Gefrierraum deponiert, werden die bestellten Pakete abgeholt.

Marion Roth ist auch die erste Anlaufstelle für die Mietenden der vier Wohnungen im ehemaligen Bürgerheim. Diese wurden in den letzten Jahren laufend renoviert. Marion Roth: «Die Einnahmen aus den Monatsmieten und der Aufwand für die Instandhaltung geben sich die Hand. Wären da nicht erhebliche, bauliche Eigenleistungen dahinter, wäre es eine Nullnummer.» Sie arbeite auch gerne im Haushalt, sagt Marion Roth. Bügeln und Backen gehörten aber nicht zu ihren liebsten Tätigkeiten.

Familiärer Zusammenhalt

Marion und Michael Roth sind glückliche Eltern vom dreijährigen Werner und der einjährigen Svenja. Ein drittes Kind ist unterwegs. Damit alles rund läuft im «Stropfgarten» sind Roths auf verschiedene Hilfen angewiesen. In erster Linie kommt die Unterstützung von Michaels Mutter Marlis, die auch bei ihnen angestellt ist. Sie hilft drinnen und draussen und erledigt zusammen mit dem Lehrling Wochenenddienste im Stall.

Familienglück im Stall. Bald bekommen die Roths ihr drittes Kind. Bild: Ruedi Roth

So gibt es für alle Beteiligten freie Tage. Marion Roth ist aktiv im Turnverein Urnäsch, er jodelt im Jodlerklub Wattwil und ist Mitglied von der Chlausengruppe Neckerschuppel. Beide gehen immer noch gerne in den Ausgang oder gönnen sich ein paar Tage Ferien. «Zu lange dürfen sie aber nicht dauern», sagt Michael Roth. «Sonst läuft zu wenig.»

