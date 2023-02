Landleben Die Bündner Strahlenziege ist eine widerstandsfähige Bergsteigerin 1993 waren in der Schweiz nur noch gut 300 Bündner Strahlenziegen registriert. Dank ProSpecieRara und Züchtern wie der Familie Niederer aus St.Peterzell hat sich deren Bestand wieder erfreulich gesteigert. Ruedi Roth 08.02.2023, 05.00 Uhr

Familie Niederer aus St.Peterzell mit dreien ihrer Strahlenziegen. Bild: Ruedi Roth

Wie es ihr Name sagt, stammt die Bündner Strahlenziege aus dem Kanton Graubünden, genauer gesagt, aus der Surselva. Mit Strahlen sind ihre weissen Farbstriche am Kopf gemeint. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde sie als Schwarze Gebirgsziege erstmals erwähnt. Vor rund hundert Jahren besass im Bündnerland fast jede Familie eines oder mehrere solcher Tiere. Es ist nachzulesen, dass dort in jener Zeit mehr Ziegen als Einwohner existierten.

Der heutige Farbschlag mit den Strahlen wird seit 1938 gezielt gezüchtet. Dennoch nahm der Bestand kontinuierlich ab, 1993 waren in der Schweiz nur noch 300 der Tiere registriert. Dann begann sich die Bündner Strahlenziege dank zahlreicher Ziegenfreunde wieder zu vermehren. Heute sind gegen 3000 Tiere im Herdebuch eingetragen. Laut Schätzungen ist aber nur etwa ein Drittel dieser Rasse notiert. Im Gesamtbestand der Schweizer Ziegen stellt sie weiterhin einen kleinen Anteil und gilt als gefährdet.

Kletterkünstlerin auch im steilsten Gelände

Der Rückgang der Ziegen hat der Schweizer Alpwirtschaft geschadet. Die Vergandung und Verbuschung nahm zu. In einem Mass, dass es dem ohnehin knapp vorhandenen Alppersonal oftmals nicht mehr möglich ist, dieser Verwilderung Einhalt zu gebieten. Seit zwei Jahrzehnten wird aber der Ziegenhaltung vorab aus diesem Grund wieder die verdiente Wertschöpfung entgegengebracht.

Die Bündner Strahlenziege gilt hier als Spezialistin. Als Berglerin verfügt sie über ausserordentliche Kletterkünste und Trittsicherheit. Zudem wird diese Ziegenrasse als sehr widerstandsfähig und konditionell robust beschrieben. Die Milchleistung einer Bündner Strahlenziege fällt mit etwas über 600 Kilogramm pro Jahr unterdurchschnittlich aus. Eine Förderung der Milchleistung unter extensiver Haltung und gleichzeitiger Widerstandskraft in schwierigem Gelände ist dann auch das vornehmliche Zuchtziel.

Über Umwege zur Strahlenziege

Auf dem Hof «Stofel» der Familie von Elvira und Hansruedi Niederer in St.Peterzell leben rund 60 Ziegen und 8 Ziegenböcke. Diese bilden dort nebst Schweinezucht und Milchviehhaltung einen ansehnlichen Betriebszweig. Bündner Strahlenziegen bilden den Hauptharst der Herde. Ein Hauptmerkmal bei Niederers Ziegenhaltung ist, dass alle Tiere rassenrein sein müssen. Zudem werden die Tiere enthornt. «So ist das Herdenverhalten noch gemässigter.»

Begonnen hat die Ziegenhaltung während Hansruedi Niederers Kindheit. Er selbst hielt damals verschiedenes, rassenreines Geflügel und besuchte damit auch Ausstellungen. Eher zufällig standen in dieser Zeit einst eine Appenzeller und eine Toggenburger Ziege in Niederers Stall. Es wurden mehr und bald war man Mitglied einer Genossenschaft.

Als dann seine Schwester eine Bündner Strahlenziege auf den Hof brachte, war es so weit: Diese Rasse gefiel dem jungen Landwirt am besten. Bald waren zwanzig Tiere im alten Stall. Gemolken wurde mit der Melkmaschine. Jetzt trat man der Ziegenzuchtgenossenschaft Gams bei. «Die Bündner Strahlenziege gefällt mir durch ihren Stolz und ihre Zutraulichkeit», sagt Hansruedi Niederer.

Leidenschaft in der gesamten Familie

Wenn bei Niederers etwas ansteht, was mit Ziegen zu tun hat, ist die ganze Familie daran interessiert. Elvira Niederer ist die hauptsächliche Betreuerin. Gemolken wird in einem Melkstand mit fünf Aggregaten. Reichen die bereitgestellten Maiswürfel einmal nicht als Lockfutter, ist die Australian-Sheperd-Hündin bald zur Stelle. «Dieser Hund ist unersetzlich. Sei es beim Verladen oder einem Fussmarsch mit den Ziegen. Mit ihm klappt dies wie am Schnürchen», freut sich Elvira Niederer.

Mario Niederer präsentiert seine Tauernscheckenziege, sein Bruder Remo eine seiner Gemsfarbigen Gebirgsziegen (von links). Bild: Ruedi Roth

Vierzehn Ziegen sind Gemsfarbige Gebirgsziegen. Diese gehören dem elfjährigen Sohn Remo. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Mario nennt eine Tauernschecke sein Eigen. Alle Involvierten wissen bestens Bescheid über die Herde. Sei dies der Name, der Charakter oder das Alter jedes einzelnen Tiers. Die Milch wird zweimal pro Woche in die Käserei Berghof in Ganterschwil gebracht. Produziert werden dort Nischenprodukte wie zum Beispiel Geissenfondue und verschiedene Sorten Käse.

Erfolgreich gegen Verbuschung

Rund sieben Monate lang wird im «Stofel» gemolken. Über den Sommer sind die Geissen 100 Tage lang auf der Alp Malschüel im St.Galler Rheintal. Auf dieser vom Verein Ziegenfreunde gepachteten Alp betreuen vier Festangestellte die Ziegenherde mit rund 300 Tieren.

Seit die Alpbewirtschaftung vor zwölf Jahren mit einer Ziegenherde vollführt wird, habe sich die Alp massiv verändert. «Es ist wunderbar, was diese Tiere während der Alpzeit vollbringen. Stauden und Unkraut werden von ihnen radikal zurückgedrängt», erzählt Hansruedi Niederer. Die Bündner Strahlenziege ist dank ihrem stark ausgeprägten Herdentrieb und der guten Kondition sehr geeignet für eine Sömmerung in grosser Herde.

Besondere Kriterien für die Zucht

Wenn die Ziegen im Herbst wieder zu Niederers kommen, werden sie galt gestellt. Nach rund zwei Monaten beginnt die Geburtenzeit. Trächtig sind die Tiere von acht eigenen Ziegenböcken. Es kommt hin und wieder vor, dass eine künstliche Besamung vorgenommen wird. Zum Einsatz kamen auch schon Samen aus England, wo diese Ziegenrasse mit hohen Milchleistungen existiert. «Die Geburten verlaufen meistens problemlos. Aber eine gute Aufsicht ist dabei trotzdem unerlässlich», erzählt Elvira Niederer.

Die Teilnahme an Ziegenschauen gehören bei Niederers zum Jahresprogramm. Zahlreiche Zuchtfamilien konnten sie schon präsentieren. Ein Vize-Miss-Schweiz-Titel und viele andere Schauerfolge gehören dazu. Etwa fünfmal pro Jahr ist Hansruedi Niederer selbst national als Schauexperte unterwegs. «Es ist ähnlich wie bei den Kühen. Beckenlage, Fundament und Euter sind wichtige Kriterien für eine erfolgreiche Zucht.»

Vier bis fünfmal im Jahr stutzt Hansruedi Niederer seinen 60 Ziegen die Klauen. Um dies in angenehmer Position zu erledigen, hat er sich einen eigenen Klauenstand zusammengeschweisst. Es komme ab und zu vor, dass sie Zuchtziegen verkauften. Man wolle dies aber nur im kleinen Rahmen vollziehen.

Der Wolf gibt zu denken

Ein grosszügiger Auslauf mit Kratzbürste steht den Ziegen zur Verfügung. Bild: Ruedi Roth

Niederers Ziegenherde fühlt sich wohl im Laufstall mit grosszügigem Auslauf. Ein immer gut hergerichtetes Läger ist Elvira und Hansruedi wichtig. «Die Ziegen sind so wie ihre Betreuer. Also hat man möglichst ruhig vorzugehen, dann ist alles viel einfacher.» Die Herde könne auch problemlos einer Hauptstrasse entlang gezügelt werden. Zu denken gibt Niederers das Aufkommen des Wolfs. Im Gegensatz zu heute hätten früher zwei Zwickdrähte vollauf genügt, um die Herde in Sicherheit zu wiegen.