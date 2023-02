Landleben Anita und Ruedi Altherr-Bischof aus Heiterswil wollen Lebensqualität für Mensch und Tier Es ist kein grosser Milchwirtschaftsbetrieb, den die Familie Altherr im Wattwiler Weiler Heiterswil bewirtschaftet. Einige Nebenerwerbe und viel Freude am «Puure» schenken ihnen aber rundum Zufriedenheit. Ruedi Roth Jetzt kommentieren 28.02.2023, 05.00 Uhr

Die Altherrs: Ruedi und Anita mit den Töchtern Sonja und Jasmin (von links). Bild: Ruedi Roth

Seit Neujahr gilt der 15 Hektaren grosse Hof von Anita und Ruedi Altherr als anerkannter Biobetrieb. Sie machten diesen Schritt aus Überzeugung. Die Milchkühe haben ihre Leistung über die beiden Umstellungsjahre merklich reduziert. Das stört Altherrs gar nicht. «Die Kühe sind so einfacher zu halten. Das wirkt sich in verschiedenen Bereichen positiv aus.» Mehr Verbindung zur Natur war ein Grund zur Umstellung auf Bio.

Ein anderer war die Legehennenaufzucht. Diese sind momentan aus Biohaltung sehr gefragt. Die zweite Ausstallung wurde jetzt vollzogen und Altherrs ziehen ein positives Fazit. Grundsätzlich gilt auf ihrem Hof umfassende Zusammenarbeit. Bei der Leghennenaufzucht ist aber Anita Altherr öfters in der Betreuung tätig als Ruedi.

«Ich will Bäuerin werden»

Als Jüngste von fünf Geschwistern wuchs Anita Altherr auf einem Bauernhof in Stein auf. Sie ging gerne zur Schule. Aber auf die Ferien freute sie sich trotzdem mehr. Das Mithelfen auf dem Elternbetrieb sagte ihr sehr zu. Vor allem das Alpleben im Sommer sei unvergleichlich schön gewesen. Einerseits habe das Betreuen von Tieren Freude bereitet. Andererseits seien die Ferienbesuche von verwandten Gleichaltrigen wunderbar gewesen. «Miteinander zu spielen oder gemeinsam Arbeiten zu verrichten hat uns alle erfüllt.»

Beruflich wollte Anita etwas Handwerkliches lernen. Schreinerin wurde sie und hat dies gerne gemacht. Nach der Lehre arbeitete sie eine Wintersaison lang in einem Bergrestaurant in Engelberg. «Das Umfeld passte und das kommunikative Servieren habe ich gerne ausgeübt». Ruedi Altherr lernte sie im Ausgang kennen. Es war schon beinahe Morgen, und Ruedi fragte die junge Frau humorvoll, ob sie ihm infolge fortgeschrittener Zeit beim Kälbertränken helfen würde. Das tat sie.

Betrieb von Grosseltern übernommen

Ruedi Altherr wuchs im Urnäscher Tüftobel auf einem mittelgrossen Kälbermastbetrieb auf. Er, seine beiden Brüder und die Schwester betreuten dort je eine Sparte Kleintiere. Ruedi hielt dabei bis fünfzig Kaninchen und wirtschaftete erfolgreich mit ihnen. Er schnupperte in einer Schreinerei, entschied sich dann aber doch für eine Lehre als Landwirt. Bei Jakob Stricker in Hundwil ging es vorab um Braunviehzucht und Schweinemast. Bei Florian Vetsch in Grabs waren Direktvermarktung von verschiedenen Produkten, Obstbau und Mutterkuhhaltung die vorherrschenden Betriebszweige.

Auf Altherrs Betrieb gibt es kaum steiles Land. Bild: Ruedi Roth

Während der folgenden Jahresschule in Salez wurde es definitiv. Ruedi Altherr würde einst den Betrieb seiner Grosseltern in Heiterswil übernehmen können. Vorübergehend arbeitete Ruedi Altherr bei einer Temporärfirma. Besonders gefallen hat es ihm auf einem Bauernbetrieb in Muri (AG). Dort konnte er die Verantwortung über 90 Milchkühe übernehmen. 2010 übernahm Ruedi Altherr den Betrieb seiner Grosseltern in Pacht. Bis zum Kauf der Liegenschaft vergingen noch einmal vier Jahre. Die Grosseltern zogen aus. Sie helfen aber bei Bedarf mit auf dem Betrieb, was die junge Familie sehr schätzt.

Rinder besamen als Nebenerwerb

Als Zwanzigjähriger hatte Ruedi Altherr eine Ausbildung als Besamungstechniker absolviert. In Zusammenarbeit mit dem Berufskollegen Stefan Kunz entstand bald ein ansehnlicher Kundenstamm. Im Jahr 2022 hat Ruedi 1450 Besamungen erledigt und bediente insgesamt 55 Betriebe. «Dieser Betriebszweig stellte bis zum Einstallen der Aufzuchtleghennen die Hälfte des Jahreseinkommens dar.»

Ruedi Altherr ist zufrieden mit dem Erfolg seiner Besamungstechnik. Bild: Ruedi Roth

Besamungen erledigt er meistens nach dem Frühstück und am frühen Abend. «Die Kunden schätzen es, dass sie mit mir direkt telefonieren können und dass ich am Sonntagnachmittag auch vorbeikomme.» Gesexte Samen und Maststiere würden momentan am meisten verlangt. Die von Ruedi Altherrs Grossvater übernommene Brown-Swiss-Herde wies einst einen Stalldurchschnitt von 8’500 Kilo Milch auf. Heute liefern die Tiere gut 2’000 Kilo weniger, werden mehrheitlich mit Originalbraunen Samen trächtig und nicht mehr enthornt. Mit dieser Änderung wollen Altherrs ihre Tiere naturnäher halten.

Seit mehr als zehn Jahren setzen die Altherrs auf Homöopathie. Verschiedene Kurse hat er dafür besucht. Das passende Mittel bestimmt er mit Pendeln nach Schema. «Wichtig ist dabei neutral zu denken und mit dem Tier in Kommunikation zu treten. Es funktioniert gut. Dass wir schon seit mehr als zehn Jahren keine Euterentzündungen ärztlich behandeln mussten, macht zufrieden.» Ein Stallproblem stellten über längere Zeit die leicht erhöhten Zellzahlen dar. Dank eines Ratschlags liessen Altherrs kontrollieren, ob Kriechströme vorhanden sind. Seit dieser Umstand behoben wurde, sei eine markante Verbesserung aufgetreten.

Und nun die Legehennenaufzucht

Vor einigen Jahren bauten Altherrs einen Stall für Kälbermast mit dem Label eines Grossverteilers. Aber kaum gestartet, wurde das Label eingestellt und der Stall notgedrungen zum Laufstall für Jungvieh umfunktioniert. Altherrs liessen sich nicht entmutigen und suchten nach neuen Möglichkeiten. Angespornt durch umfassende Orientierungen eines ausgewiesenen Fachmanns wurde der Bau eines Legehennen-Aufzuchtstalls realisiert.

Die künftigen Legehennen sind zutraulich. Bild: Ruedi Roth

Zu viele Abgänge verhinderten einen Erfolg beim ersten Zuchtumtrieb. Einerseits waren technische Störungen noch zu beheben. Andererseits musste der Stall von Kriechströmen befreit werden. «Jetzt ist es wunderbar gelaufen», freuen sich Altherrs über den zweiten Umtrieb. 18 Wochen dauert ein solcher. In den ersten drei Wochen sei man täglich drei Stunden im Stall. Die 40 Tränken reinigen und wieder auffüllen und die Tiere mit Bedacht zu füttern brauche dann so viel Zeit. Nachher sei man täglich höchstens 30 Minuten im Stall.

Basteln, Kreativität und Vereinsleben

Anita und Ruedi Altherr sind glückliche Eltern der beiden Mädchen Sonja und Jasmin. «Sonja erwacht meistens morgens um halb fünf Uhr. Das ist mir eigentlich zu früh. Aber wenn sie nicht mehr schlafen möchte und ich dann mit ihr in den Stall gehe, ist sie glücklich», lacht Ruedi. Im zweiten Stock des Wohnhauses hat Anita Altherr ihr Atelier eingerichtet. Allerlei Kreativ-Kurse bietet sie dort für Vereine und Private an.

Anita Altherr bietet den Kursteilnehmerinnen verschiedenste Möglichkeiten an. Bild: Ruedi Roth

Das Basteln mit verschiedenen Materialien ist Anitas Leidenschaft und ihr Kursangebot wird rege benutzt. Sie mag den Kontakt und war vor ihrer Heirat Mitglied von manchem Verein. Am Mittwoch findet Ruedis Jassabend statt und am Donnerstag geht er an die Probe des Männerchors. Das Silvesterchlausen und das sennisch an die Viehschau Fahren, das macht Ruedi aus Freude am Brauchtum. «Wir haben keinen grossen Hof. Aber so wie unser Tag jetzt ausgefüllt ist, sind wir sehr zufrieden.»

