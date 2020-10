Landfrauenküche im Toggenburg: Ist der Hackbraten von Vreni Hüberli das Erfolgsrezept? Vreni Hüberli kocht in der Sendung «Landfrauenküche» um die Punkte von sechs anderen Landfrauen. Die Ennetbühlerin ist Landwirtin und führt mit ihrer Tochter eine kleine Gastwirtschaft. Janine Bollhalder 10.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vreni Hüberli in ihrer Küche in Ennetbühl, wo sie gerne traditionelle Gerichte zubereitet.

Bild: SRF/Ueli Christoffel

Als Vreni Hüberlis Sohn ihr verkündete, sie bei der SRF-Sendung «Landfrauenküche» angemeldet zu haben, hielt die Ennetbühlerin dies erst für einen Scherz. Dass sich das Fernsehteam im Februar dieses Jahres dann tatsächlich meldete, überraschte sie. Zugesagt und mitgemacht hat Hüberli allerdings nicht, weil sie sich für die beste Köchin hält. «Für mich stand das Erlebnis im Vordergrund», sagt sie.

Die Sendung «Landfrauenküche» wird seit Ende September zum 14. Mal ausgestrahlt. Sieben Frauen aus der ganzen Schweiz kochen füreinander und bewerten die Menus der Mitstreiterinnen. Es geht dabei um die beste Regionalküche. Die Dreharbeiten sind inzwischen beendet, Hüberli aus dem Toggenburg wird am 16. Oktober um 20.05 Uhr auf dem Fernsehbildschirm zu sehen sein.

Mit der Kamera im Hühnerstall

Vreni Hüberli führt mit ihrem Ehemann Walter zwei Landwirtschaftsbetriebe – einen haben sie von ihren Eltern und einen von den Eltern ihres Mannes übernommen. Auf den Höfen gibt es viele Hennen sowie Kühe, Jungvieh, Mastkälber und einige Schafe. Dementsprechend fällt viel Arbeit an. Hüberli kann aber auf die Unterstützung ihrer vier Kinder, ihrer Mutter und ihrer Schwiegereltern zählen.

Die Zustimmung und der Rückhalt ihrer Familie war für sie auch Voraussetzung, um ihre Teilnahme bei der SRF-Sendung zu bestätigen. Denn, wie es bei diesem Format üblich ist, wurde die Landfrau in der Woche vor dem grossen Abendessen mit der Kamera begleitet. Eine spezielle Zeit, wie Hüberli sagt.

«Man hat manche Szenen mehrfach drehen müssen. So habe ich natürlich nicht so viele Arbeiten auf dem Hof erledigen können wie gewöhnlich.»

Zur Sendung Zur Sendung In der SRF-Sendung «Landfrauenküche» kochen sieben Frauen aus der ganzen Schweiz um die Gunst der anderen Teilnehmerinnen. Es geht um die beste Regionalküche. Die 14. Staffel läuft bereits und führt die Zuschauer jeweils freitags um 20.05 Uhr nach Schwellbrunn (AR), Auw (AG), Ennetbühl (SG), Rifferswil (ZH), Saxon (VS) und Rumendingen (BE). Die Rezepte sowie verpasste Episonden der Sendung sind online unter www.srf.ch/landfrauenküche auffindbar.

Bei welchen Arbeiten auf dem Hof sie gefilmt wurde, habe primär das Fernsehteam festgelegt. Jede Landfrau erarbeitete mit der jeweiligen Redaktorin einen Drehplan, um zu vermeiden, dass gewisse Hofarbeiten doppelt gezeigt werden. «Ich werde wahrscheinlich in der Sendung bei vielen Arbeiten im Hühnerstall zu sehen sein», sagt Hüberli und fügt an:

«Die 45 Minuten geben zwar einen authentischen Einblick in die Arbeiten einer Landfrau, zeigen natürlich aber nicht alle Aufgaben, die in einer Woche anfallen.»

Vreni Hüberli bei der Arbeit auf ihrem Landwirtschaftsbetrieb. Bild: SRF/Ueli Christoffel

Menü vier Wochen vor dem grossen Abend erfahren

Das dreigängige Menü für das Landfrauen-Abendessen hat das Fernsehteam zusammengestellt. Dies ebenfalls, um Doppelungen zu vermeiden. «Wir Köchinnen haben je drei Menus vorgeschlagen, aus denen ausgewählt wurde.» Vier Wochen vor dem Filmtermin haben die Frauen erfahren, was sie kochen werden.

In Hüberlis Fall ist das als Hauptgang ein Hackbraten. Das Rezept habe sie von ihrer Schwiegermutter zur Hochzeit bekommen. Es ist das Lieblingsgericht der Familie. Dazu servierte sie Eier-Knöpfli – «weil wir viele Hühner haben» –, Bohnen im Speckmantel, Rüebli und Knusperzwiebeln.

Die Landfrauen bewerten pro Gang die Präsentation, Kreativität, Geschmack, Regionalität und Saisonalität. Der Hackbraten wäre aber wohl nicht bei allen Frauen auf Zustimmung gestossen – in der diesjährigen Ausgabe der TV-Sendung gibt es eine Vegetarierin. Für sie hat Hüberli einen Fleischersatz gekocht.

Bei der Zubereitung des Apéros sei ihr aber diesbezüglich ein Fauxpas passiert: «Ich habe kleine Omeletten mit Frischkäse und Mostbröckli gefüllt serviert – leider habe ich dabei vergessen, die Omelette für die Vegetarierin lediglich mit Frischkäse zu füllen.» Sie koche ansonsten nur für Fleischesser, an die fleischlose Vorspeise zu denken, fiel ihr deswegen schwer.

Hüberli kocht gerne traditionell, für die Sendung kombiniert sie dies mit dekorativem Geschick auf den Tellern. Etwas, das sie normalerweise nicht macht. «Sonst stelle ich Schüsseln auf den Tisch und jeder nimmt daraus, was er will.» Für die anfallenden Koch- und Anrichtearbeiten in der Küche am grossen Landfrauenabend hat Hüberli auf die Hilfe ihrer jüngeren Tochter zählen können.

In der Küche wurde Vreni Hüberli von ihrer Tochter unterstützt. Bild: SRF/Ueli Christoffel

Ihre älteste Tochter hat für die Atmosphäre im Esszimmer gesorgt. Mit ihr führt Hüberli auch die kleine Bergwirtschaft «Obern Stöbli», in dessen Räumlichkeiten die Landfrauen speisten.

Wem was schmeckte, wird im Finale offenbart Die Punkteverteilung in der Sendung erfolgt nach einem speziellen Schema, Punkte von eins bis zehn dienen der Orientierung. Während der Dreharbeiten gab es viel, was Hüberli schmeckte, aber auch ein Dessert, das die Landfrau nicht hat überzeugen können. Eine Vermutung, wie die anderen Landfrauen ihre eigenen Kochkünste bewertet haben, hat Hüberli nicht.

«Ich habe den Hackbraten so gemacht, wie ich ihn seit 30 Jahren zubereite – so, wie ihn meine Familie mag.»

Ob das auch für die Landfrauen gilt, wird sich im Finale zeigen.

Am Sendetermin wird auch Hüberli zum ersten Mal diese Episode von «Landfrauenküche» sehen. Das macht die 50-Jährige etwas nervös. «Ich habe gehört, dass bei ehemaligen Teilnehmerinnen plötzlich Leute vor der Tür standen oder das Telefon immer klingelte.» Sie befürchtet auch einen grossen Andrang auf das «Obern Stöbli». Hüberli stellt klar: «Wir öffnen nur für angemeldete Gäste oder auf Ankündigungen via soziale Netzwerke wie etwa Instagram und Facebook.»