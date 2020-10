Interview «Längst nicht alle Chinesen ticken so, wie das die Kommunistische Partei gerne hätte» – Ehemaliger SRF-Korrespondent liest in Wattwil aus seinem Buch Mehrere Jahre berichtete der Thurgauer Pascal Nufer für das SRF aus China. Im vergangenen Jahr kam er zurück in die Schweiz. Nun ist er auf Lesetour mit seinem neuen Buch zum asiatischen Land. Am Donnerstag gastiert er in Wattwil und spricht über das Leben in China, die Regierung des Landes und ihr Fehlverhalten in der Bekämpfung der Coronapandemie. Ruben Schönenberger 28.10.2020, 05.00 Uhr

Zensur, Überwachung und jetzt auch noch Corona: China hat in der westlichen Welt oft nicht den besten Ruf. Doch für viele ist China in erster Linie ein fremdes und weit entferntes Land. Nicht so für Pascal Nufer. Der in Kradolf aufgewachsene Journalist hat als SRF-Korrespondent mehrere Jahre in China gelebt.

Unlängst hat er eine vierteilige Dokumentationsserie zum Reich der Mitte gedreht und ein Buch geschrieben. Am Donnerstag berichtet er bei der Vortrags- und Lesegesellschaft Toggenburg von seinen Erfahrungen.

Als Sie Anfang 2012 nach China aufbrachen, waren Sie optimistisch, was die Zukunft des Landes betraf. China schien, vor weiteren Reformen zu stehen.

Pascal Nufer: Ja, das war so. Ich bin Ende 2012 nach China umgezogen, das war gerade kurz bevor der jetzige Präsident Xi Jinping an die Macht kam. Damals ging man davon aus, dass sich das Land weiter reformiert. Am Anfang glaubte ich das auch noch. Es hat sich aber schnell abgezeichnet, dass die Vorzeichen falsch gelesen wurden. Xi Jinping hat abweichende Meinungen zum Schweigen gebracht.

Sie kehrten letztes Jahr zurück. Desillusioniert?

Auf jeden Fall. Das war dann aber auch die Ausgangslage, warum ich danach eine vierteilige Dokumentation gedreht habe.

Ich dachte mir, es kann nicht sein, dass ich fünf Jahre da war und mit einer Wut im Bauch zurückkehre.

Und natürlich habe ich in den Jahren in China auch gelernt zu unterscheiden, was in der Kommunistischen Partei (KP) passiert und was bei den Menschen passiert. Die Partei hat rund 100 Millionen Mitglieder, Chinesen gibt es rund 1,4 Milliarden. Längst nicht alle ticken so, wie das die KP gerne hätte.

Eine Dokumentation zur Versöhnung: Ist das Vorhaben gelungen?

Was mir sehr gelungen ist, war, mich den Menschen anzunähern. In der Nachrichtenberichterstattung liegt der Fokus natürlich auf Politik und Wirtschaft, für das grosse Bild bleibt wenig Zeit. Ich wollte weglassen, was Regierungsprogramm ist. Ich wollte sehen, wie sich die Leute mit dem Land arrangieren, wie sie in diesem engen Kontext funktionieren, das China der normalen Menschen kennen lernen. Aber trotzdem – und das war auch zu erwarten – blieb die Ernüchterung, dass diese Partei da ist, um zu bleiben. Und dass die Restriktionen zugenommen haben.

Wird sich das in absehbarer Zukunft ändern?

Nein, im Moment wird sich da nichts tun. Man muss aber auch sagen: Die Partei ist kein Monolith, nicht ein einziger Block. Innerhalb der Partei gibt es ganz verschiedene Strömungen. Unter Xi Jinping sind sie leiser geworden, aber sie sind noch da. Ein Wendepunkt hätte Corona sein können. Doch als die Führung realisiert hatte, dass ihnen die Situation zu entgleiten droht, haben sie stark interveniert. Jetzt können sie das Narrativ leben, sie hätten es geschafft, das Virus zu besiegen.

Ist der Umgang mit Corona ein passendes Beispiel für das System China?

Es zeigt vieles sehr gut auf. Dass wir heute in der Schweiz Masken tragen müssen und die Spitäler voll sind, liegt tatsächlich daran, dass China am Anfang das alles vertuschen wollte. Das ist ein Fehler, den sie bei Sars schon gemacht hatten. Es zeigt aber auch, wie tief die Angst sitzt, schlechte Informationen weiterzugeben, weil es beispielsweise die Karriere kosten könnte. Die Regierung hat erst gemerkt, dass es ihnen entgleiten könnte, als ein warnender Arzt selber an Corona verstorben ist. Dann haben sie das Ruder rumgerissen. Mit voller Wucht.

Woher kommt diese Angst vor dem Überbringen schlechter Botschaften?

Wie in allen absolutistischen Systemen ist auch in China das Propagandainstrument eines der wichtigsten. Die Kontrolle des Narrativs ist die Maxime. Deshalb verfolgt die Regierung diese Angstpolitik. Der Überbringer einer schlechten Botschaft wird als Erster bestraft. Unter Xi Jinping ist das nochmals schlimmer geworden. Er sagte auch einmal bei einem Besuch beim chinesischen Staatsfernsehen CCTV, dass es keine Wahrheit gebe, die über der Wahrheit der KP stehe.

Trotzdem ist es mit technischen Hilfsmitteln auch in China möglich, an ungefilterte Informationen zu kommen.

Selbst wenn sie etwas wissen, getrauen sie sich nicht, öffentlich Missstände anzuprangern. Zudem darf man auch nicht überschätzen, wie viele Chinesinnen und Chinesen tatsächlich über VPN-Verbindungen ausländische Medien konsumieren. Das dürfte ein verschwindend kleiner Teil sein. Das hängt aber nicht nur mit der Angst zusammen. Das hängt auch mit dem attraktiven eigenen Internetumfeld zusammen. Die chinesischen Angebote sind so attraktiv, dass die Leute gar nicht mehr abspringen wollen.

Ist das ähnlich wie bei uns über Datenschutzbedenken bei Facebook hinweggesehen wird?

Der Grundmechanismus dürfte ähnlich sein. Nur hat man in China die Wahl gar nicht. Und hierzulande könnte man die Verantwortlichen immer noch vor ein internationales Gericht ziehen. In China ist das deutlich schwieriger.

Wie sind Sie selber mit dieser Situation umgegangen? Als Journalist ist die Sicherheit Ihrer Daten und jener Ihrer Kontakte wichtig.

Man muss damit leben, dass die eigenen Daten nicht geschützt sind. Man muss davon ausgehen, dass E-Mails gelesen und Telefonate abgehört werden. Man kommt aber nicht drum rum, Wechat (Anm. d. Red.: das chinesische Pendant zu Whatsapp) installiert zu haben. Damit trägt man eigentlich einen Livetracker im Hosensack herum. Mit Kamera und Mikrofon.

Sind Sie deshalb vergangenes Jahr in die Schweiz zurückgekehrt?

Der Aufwand ist extrem gross geworden, um beispielsweise einen Zwei-Minuten-Beitrag für die Tagesschau zu machen. Natürlich will China genau, dass man davor kapituliert. Und natürlich will man als Journalist dann eigentlich gerade trotzdem hinschauen. Aber in einem solchen Staat ist quasi die eigene Halbwertszeit sicher kürzer.

Woraus besteht dieser grosse Aufwand? Sind die Leute weniger auskunftsfreudig?

Das ist ein zentraler Punkt. Wie gehe ich damit um, dass ich Leute in Gefahr bringe? Das ist etwas vom Schwierigsten.

Es kann einem auch sehr nahegehen, wenn Leute verschwinden, weil man sie interviewt hat. Das belastet wahnsinnig. Ich habe deshalb darauf geachtet, ob die Leute wissen, was sie für ein Risiko eingehen.

Wenn ich merkte, dass es gefährlich wurde, habe ich sie darauf hingewiesen, um sie teilweise auch vor sich selber zu schützen.

Für Sie als Journalist bestand keine Gefahr?

Die Erfahrung zeigt, dass internationale Journalisten im schlimmsten Fall einfach das Land verlassen müssen. Man weiss aber natürlich nicht, ob irgendwann mal ein Exempel statuiert wird. Diese diffuse Gefahr ist Teil des Systems.

Sind Sie nach Ihren Äusserungen jetzt oder auch in Ihrem Buch noch in China willkommen?

Das ist sehr schwer einzuschätzen. Bisher habe ich aber das Visum immer noch erhalten. Auch vor kurzem wäre ich nach China gereist und hatte das Visum dafür schon. Das wurde aber durch Corona verunmöglicht. Die chinesischen Behörden sind ja auch sehr pragmatisch und schauen auf die Reichweite von Journalisten. Wenn ich beim BBC arbeiten würde, wäre es vielleicht auch etwas anderes. Ich würde es sehr bedauern, wenn ich nicht mehr nach China reisen könnte. Ich habe immer noch eine grosse Faszination für Land und Leute. Aber ich finde auch, wir sind an einem Zeitpunkt, wo man klar Stellung beziehen muss, ohne einfach China-Bashing zu betreiben.

China war nicht das erste schwierige Pflaster, auf dem Sie sich journalistisch bewegt hatten. Ihre Korrespondenten-Karriere startete wegen des Tsunamis 2004 richtig durch.

Ich war kurz davor mit dem Ziel nach Bangkok gereist, dort als Freelancer zu arbeiten. Eine Korrespondentenstelle war da schon ein Traum, aber mit 29 eine fixe Stelle zu erhalten, war unmöglich. Ich kam im Herbst 2004 an und drei Monate später war dieser Tsunami. Ich war danach in vielen Medien präsent und konnte mir sehr schnell ein Netzwerk aufbauen.

Aber persönlich war das vermutlich ein schwerverdauliches Ereignis?

Auf jeden Fall. Ich wurde in diese Katastrophenberichterstattung reingeworfen, war alleine unterwegs und musste einfach funktionieren. Im Moment realisiert man die psychische Belastung nicht, aber sie war schon enorm gross. Danach habe ich noch andere Katastrophengebiete gesehen und auch gelernt, wie man damit umgehen kann. Aber es ist etwas, das man nicht einfach wegsteckt. Bilder von Bergen von Leichen wird man nicht mehr los.

Sie sind nun in die Schweiz zurückgekehrt. Ist das der sichere Hafen für die Familie?

Es war tatsächlich ein Familienentscheid. Unsere eine Tochter konnte so hier die Oberstufe starten. Wir wollten zudem, dass unsere Kinder auch in der Schweiz sozialisiert werden, dass sie von diesen Wurzeln etwas spüren.

Der Vortrag von Pascal Nufer findet am Donnerstag, 29. Oktober, 20 Uhr, in der Aula des Berufs- und Weiterbildungszentrums Toggenburg statt. Der Eintritt ist frei, die Platzzahl infolge Corona auf 68 Personen beschränkt. Die Vortrags- und Lesegesellschaft schreibt, dass sie auf die vorgeschriebenen Hygienemassnahmen wie Handhygiene und Maskenpflicht achten. Die Abstände könnten jedoch nicht in jedem Fall gewährleistet werden, daher würden die Kontaktdaten erhoben und während 14 Tage aufbewahrt. Wer Krankheitssymptome habe, solle zu Hause bleiben. Sollte der Bundesrat am Mittwoch allfällige Verschärfungen beschliessen, informiert die Vortrags- und Lesegesellschaft auf der Website.