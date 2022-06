Ladenschliessung Droht «Seit vier Jahren geht der Umsatz massiv zurück, deshalb sind wir finanziell am Anschlag»: Das sagt Urs Grob, Präsident der Konsumgenossenschaft Libingen Dem Dorfladen in Libingen droht das Aus – das letzte Wort haben die Genossenschafterinnen und Genossenschafter an der ausserordentlichen Versammlung am 12. August. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 29.06.2022, 18.00 Uhr

Urs Grob, Präsident der Konsumgenossenschaft Libingen. Bild: Beat Lanzendorfer

Urs Grob, Präsident der Konsumgenossenschaft Libingen, nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt: «Wenn kein Wunder passiert, muss der Dorfladen schliessen. Seit vier Jahren geht der Umsatz massiv zurück, deshalb sind wir finanziell am Anschlag.»

Nun beabsichtigen der Präsident und die übrigen Verwaltungsratsmitglieder die Reissleine zu ziehen und beantragen am 12. August an der ausserordentlichen Genossenschaftsversammlung die Schliessung des Dorfladens per 30. November. Damit würde eine Geschichte enden, die vor 102 Jahren ihren Anfang nahm.

20'000 Franken Verlust im letzten Jahr

Im Mai 2020, als Urs Grob das Präsidentenamt von Hans Aggeler übernahm, war er noch optimistisch. Damals sagte er: «Ich möchte meinen Beitrag zum Erhalt des Dorfladens leisten.» Die Euphorie ist verflogen, der 55-Jährige zeigt sich mittlerweile ziemlich ernüchtert:

«Es macht den Anschein, als wollten die Libingerinnen und die Libinger keinen Dorfladen mehr.»

Er belegt seine Aussage mit Zahlen: «Der Verlust im vergangenen Jahr belief sich auf über 20'000 Franken. In diesem Jahr sieht es nicht besser aus. Allein im letzten Mai verbuchten wir 5000 Franken weniger Umsatz als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.»

Durch ein Darlehen der Dorfkorporation seien bisher noch flüssige Mittel vorhanden gewesen. «Nun haben wir aber mehr Schulden und trotzdem keinen funktionierenden Laden mehr.» Schon im Frühjahr sei an der ordentlichen Generalversammlung über die Schliessung des Ladens diskutiert worden.

Die am selben Abend erfolgte Abstimmung ergab dasselbe Bild. «Weil die Abstimmung laut eines Genossenschafters aber nicht traktandiert war, wurde sie nicht rechtskräftig und muss an der ausserordentlichen GV wiederholt werden.»

Der finanzielle Engpass ist schleichend gekommen

Der sich abzeichnende finanzielle Engpass sei schon vor zwei Jahren erkannt worden, die beschlossenen Massnahmen brachten aber nicht die erhoffte Wirkung. So arbeitet der Dorfladen nur noch mit Aushilfen. Darüber hinaus verzichtet die Genossenschaft auf die finanziell aufwendige Revision durch die Fenaco. Was Grob trotz allem frustriert: «Dass die Einwohnerinnen und Einwohner wussten, wie dramatisch sich die Situation darstellt, passiert ist trotzdem nichts.»

Der Verwaltungsrat hätte sich auch schon mit der Idee eines 24-Stunden-Shops auseinandergesetzt. «Ich vertrete die Meinung, dass das bei uns nicht funktioniert, weil wir in einem 24-Stunden-Shop keinen Alkohol und keine Raucherwaren verkaufen dürften.»

Die Geschichte des Libinger Dorfladens könnte nach 102 Jahren enden. Bild: Beat Lanzendorfer

Das System mit der ID sei in Libingen zu teuer und zu kompliziert. Und Grob ergänzt: «Ein Dorfladen muss einfach sein. Letztlich hat aber die Versammlung das letzte Wort, ob ein 24-Stunden-Shop in Betrieb genommen wird.»

Genossenschaft sucht einen Geldgeber

Für Grob ist klar: «Die Genossenschaft kann die Weiterführung des Ladens nicht mehr stemmen.» Für ihn wäre es das Beste, ein Geldgeber würde auftauchen und den Laden übernehmen. «Wir würden dazu Hand bieten und die Räumlichkeiten zu günstigen Konditionen vermieten.»

Die Hoffnung, dass sich jemand meldet, ist bei Grob allerdings klein: «Wir erhielten auf unsere Inserate in der ‹Tierwelt› und im Mosnanger Mitteilungsblatt keine Anfragen.» Grob geht davon aus, dass «sein» Dorfladen das gleiche Schicksal erleidet wie viele andere in den letzten Jahren auch. «Warten wir ab, was der 12. August bringt.»

Das sagt Gemeindepräsident Renato Truniger

Stimmen die Genossenschafterinnen und Genossenschafter am 12. August dem Antrag des Verwaltungsrates zu, schliesst der Libinger Dorfladen Ende November. Bedauern Sie diese Entwicklung?

Renato Truniger: Ja, der Gemeinderat würde die Schliessung des Dorfladens bedauern. Es wäre ein weiterer gesellschaftlicher Treffpunkt, welcher verschwindet. Unsere Strategie «lebendige Aussendörfer» erhielte einen herben Dämpfer.

Wurde aus Ihrer Sicht zu wenig getan, um den Dorfladen zu erhalten?

Renato Truniger, Gemeindepräsident von Mosnang. Bild: PD

Nein. Mit einem Einzugsgebiet von rund 400 Personen ist es eine äusserst grandiose Leistung, dass der Dorfladen bisher nahezu kostendeckend geführt werden konnte. Nun liegt seit einiger Zeit ein strukturelles Defizit vor. Es zeigt sich in den kommenden Wochen, ob die Libinger nochmals den Mut zu einer pfiffigen Idee aufbringen und den Laden ein weiteres Mal vor dem Aus retten können.

Wie sähe aus Ihrer Sicht eine solche «pfiffige Idee» aus?

Wir würden eine nochmalige Prüfung eines Selbstbedienungsladens als Alternative sehr begrüssen. Die Abwägung der Chancen und Risiken obliegt aber den Libingern. Wir können schlussendlich niemandem vorschreiben, einen Dorfladen aufrechtzuerhalten.

Wäre denn die Gemeinde eventuell sogar bereit, sich finanziell an einer Lösung zu beteiligen?

Es müssen strukturelle Veränderungen erfolgen. Mit finanziellen Beiträgen ein jährliches Defizit zu tilgen, kann nicht die Lösung sein. Die einzige Lösung besteht darin, mit organisatorischen Veränderungen die Kosten senken zu können. An erfolgversprechende Investitionskosten sind sowohl die Gemeinde wie auch weitere Partner bereit, Beiträge zu sprechen. Wie diese genauer aussehen, müsste angeschaut werden.

