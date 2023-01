Kultur Künstlerische Leitung statt Geschäftsstelle: Transformationsprozess beim Lichtensteiger Chössi-Theater bringt diverse Veränderungen Mit dem neuen Jahr ist auch beim Chössi-Theater einiges neu geworden. Karl Egli hat wie geplant das Präsidium ad interim übernommen. Auf eine Geschäftsstelle wird vorderhand verzichtet. Stattdessen übernimmt eine künstlerische Leitung Aufgaben des Vereins. Simon Dudle Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Volker Ranisch (links) und André Steger sind neu auf Mandatsbasis für die künstlerische Weiterentwicklung des Chössi-Theaters verantwortlich. Bild: Sascha Erni

Das Lichtensteiger Chössi-Theater ist im Fluss. Angestossen wurden die Umstrukturierungen an der letzten Hauptversammlung im Juni 2022, als die Mitglieder mit grosser Mehrheit entschieden haben, einen Transformationsprozess einzuleiten. Zu klären war vorrangig die Frage, in welche Richtung sich das Chössi-Theater entwickeln soll.

Eine abschliessende Antwort gibt es zwar noch nicht. Denn sie hängt auch damit zusammen, wie der Spielort des Chössi-Theaters dereinst aussehen wird. An der altehrwürdigen Bahnhalle, in welcher das «Chössi» seit vielen Jahren eingemietet ist, stehen bauliche Veränderungen an. Bereits dieses Jahr wird ein Teil der Fassade erneuert.

Ab 2024 ist der Theatersaal an der Reihe. Eine Lüftung soll es geben, die Heizung besser werden, genauso wie die Licht- und Tontechnik. Details sind noch zu klären – und auch, was in der Phase des Umbaus kulturell passiert. Die Chössi-Verantwortlichen können sich vorstellen, temporär in anderen Sälen zu spielen, allenfalls auch im unweit gelegenen Bahnhof Lichtensteig, in dem sich derzeit der Proberaum des Chössis befindet.

Neuer Leistungsauftrag ab 2024

Der Umbau des heutigen Spielorts, der sogenannten Bahnhalle, könnte im zweiten Halbjahr 2024 starten. Unabhängig davon muss per Sommer 2024 ein neuer Leistungsauftrag mit dem Kanton St.Gallen erarbeitet werden, da der alte dann ausläuft.

Ein zentraler Aspekt ist die Jugendarbeit. Für diese war bis Ende des vergangenen Jahres das Gofechössi verantwortlich. Dieses hat entschieden, sich per Jahresbeginn 2023 zu verselbstständigen – auch räumlich. Unweit der Bahnhalle soll ab März 2023 in der Liegenschaft Stadtufer unter dem Namen «Junge Bühne Toggenburg» Kinderkultur gemacht werden.

Das Gebäude, in welchem das Chössi-Theater spielt, wird schon bald saniert. Bild: PD

Beim Chössi-Theater hat man sich Gedanken gemacht, was nun ohne Gofechössi in Sachen Jugendförderung passiert. Seit Herbst laufen Gespräche mit der Schulgemeinde Wattwil-Krinau betreffend einer Zusammenarbeit mit dem Ziel, einen eigenen Theaterjugendclub zu gründen: «Mit jungen Menschen für junge Menschen», sagt Volker Ranisch, der vor eineinhalb Jahren das Präsidium des Chössi-Theaters übernommen hat.

Man wolle nicht einfach nur Gastspiele für Kinder und Jugendliche anbieten, sondern diese aktiv ans Theater heranführen und einbinden. Noch im laufenden Schuljahr soll es losgehen mit den «Toggenburger Jungspunden». Vor allem Eigenproduktionen der Kinder und Jugendlichen sind geplant.

Präsidentenintermezzo von Karl Egli

Einige weitere grundsätzliche Fragen sind bis im Sommer 2024 zu beantworten. Bis es so weit ist, wird vorderhand auf die Installierung einer Geschäftsstelle verzichtet. Eine solche war nach der Hauptversammlung im vergangenen Sommer angedacht worden.

Zuerst soll aber die Stossrichtung definiert werden, wie genau es mit dem Chössi-Theater weitergeht und was die Aufgabenbereiche der Geschäftsstelle sein könnten. Bis eine solche konkret wird, hat der Vorstand eine künstlerische Leitung mit wesentlichen Aufgaben betraut.

Karl Egli, Präsident ad interim Chössi-Theater Bild: PD

Apropos Vorstand: Volker Ranisch hat dafür das Präsidium nach rund eineinhalb Jahren wieder abgegeben. Und zwar an den Oberhelfenschwiler Unternehmer Karl Egli, der ein mittelgrosses Holzbauunternehmen führt und seit rund zwei Jahrzehnten dem Chössi-Theater-Vorstand angehört.

Schon an der ordentlichen Mitgliederversammlung im Juni soll der nächste Präsidentenwechsel vollzogen werden. Denn Egli führt das Amt interimistisch aus. Eine definitive Übernahme kommt für ihn nicht in Frage. Sein Nachfolger wird gesucht, Verstärkung für den Vorstand ebenso.

Wieder mehr eigentliches Theater

Damit gehört Volker Ranisch, ebenso wie André Steger, der bisher im Vereinsvorstand für das Programm verantwortlich zeichnete, nicht mehr dem Vorstand an. Sie bleiben dem Chössi-Theater dennoch erhalten und sind nun auf Mandatsbasis vom Theaterverein angestellt. Sie tragen die Verantwortung, dass der künstlerische Bereich professionalisiert wird, und werden bei der Programmauswahl ein wichtiges Wort mitzureden haben.

Der Transformationsprozess des Chössi-Theaters ist in vollem Gang – und wird es noch eine geraume Zeit sein. Noch im Januar steht eine ausserordentliche Mitgliederversammlung an, die bereits im vergangenen Sommer angekündigt worden war. Diese hat allerdings rein informativen Charakter und es fallen keine Entscheidungen. Die Mitglieder werden über den aktuellen Stand des Transformationsprozesses informiert. Mit Blick in die Zukunft ist momentan klar, dass man neben der Kleinkunst wieder mehr eigentliches Theater bieten will – auch mittels Eigenproduktionen.

Das läuft im Chössi-Theater in diesem Frühjahr Schon diesen Samstag (7. Januar) startet das Chössi-Theater in das nächste Halbjahr – mit einem Musiktheaterabend unter dem Titel «Schön ist es, auf der Welt zu sein» mit Nicole Knuth und Roman Wyss am Piano. Im Programm bis Ende Mai stechen zwei Themenmonate ins Auge. Der März steht im Zeichen der Frau. Es stehen Frauen und Frauenthemen im Programm und auf der Bühne. Der Mai wird dem Alter gewidmet. Auch bekannte Namen wie Dodo Hug (14. Januar) und Michael Elsener (4. Februar) sind im Chössi-Theaters zu Gast, wobei Elsener das sogenannte Try-out macht. Er testet sein neues Programm vor Publikum. Pippo Pollina feiert am 17. Mai in Lichtensteig die Vorpremiere seines Geburtstagskonzertes «60 Jahre Pippo Pollina». Zu den Neuerungen zählt, dass das Restaurant der Bahnhalle bespielt wird. Am 21. Januar steht eine musikalische Stubete an, am 28. Januar ein literarischer Beizenabend mit Volker Ranisch und Berliner Buffet, der dem Leben und Werk von Theodor Fontane gewidmet ist. Dies ist in Verbindung mit «Effi Briest», einem der berühmten Romane von Theodor Fontane, zu sehen. Der literarische Klassiker wird vom Theater Ariane Winterthur am 18. Februar in Lichtensteig aufgeführt und ist neben «Kunst» des Theaters Parfin de Siècle, St.Gallen, am 20. Januar eines von diversen weiteren Gastspielen im Chössi-Theater in dieser Spielzeit. (sdu)

