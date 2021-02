Kultur «Jeder Anlass hat seine eigene Prägung»: Wie der Verein Kultur in Mogelsberg mit der Krise umgeht Das derzeitige Verbot, Kulturveranstaltungen durchzuführen, stellt auch den Verein Kultur in Mogelsberg vor Schwierigkeiten. In Lethargie verfallen bringe aber nichts, sagen die Verantwortlichen. Das Ziel sei – unter welchen Voraussetzungen auch immer –, Kulturveranstaltungen durchzuführen. Urs M. Hemm 08.02.2021, 17.00 Uhr

Ralph Jaegle, Präsident Verein Kultur in Mogelsberg, Nicole Fust und Elfie Wälly, beide Programmleitung (von links). Bild: Urs M. Hemm

Eigentlich sollten Elfie Wälly, Nicole Fust und Ralph Jaegle vom Verein Kultur in Mogelsberg ob der momentanen Situation niedergeschmettert sein: Geplante Veranstaltungen können nur unter strengen Auflagen durchgeführt, müssen verschoben oder wegen des zurzeit geltenden Lockdowns gar ganz abgesagt werden.

Dennoch versprühen die drei Zweckoptimismus: «Das Einzige, was wir tun können, ist, die Situation zu akzeptieren und uns auf die aktuellen Vorgaben einzustellen. So können wir damit leben und damit umgehen», sagt Ralph Jaegle, Präsident des Vereins Kultur in Mogelsberg.

Mit jedem Anlass Vorschriften verschärft

«Galt bei Giorgo Conte die 50er-Regel schon oder war das erst später?» Die Frage, wie die Aufführungen der vergangenen Wochen haben durchgeführt werden können, stellt sich als schwieriger heraus als gedacht. Denn mit jedem Aufführungstermin waren veränderte Auflagen zu erfüllen. Elfie Wälly sagt:

«Wir konnten nach dem ersten Lockdown diverse Veranstaltungen unter unterschiedlichen Voraussetzungen durchführen, seit Mitte Dezember aber keine mehr.»

«Irgendwie hatte jeder Anlass seine eigene Prägung, was das Sicherheitskonzept anging», fügt Ralph Jaegle an. «Denn mit jedem Anlass hatten sich verschärft.»

Dennoch: Sie hätten immer alles daran gesetzt, den Künstlern und Besuchern höchste Sicherheit zu bieten, indem sie beispielsweise CO2-Wächter und zusätzliche Lüftungssysteme eingesetzt hätten.

Die Durchführung der Veranstaltungen sei ihnen aber einerseits wegen der Gäste, aber auch wegen der Künstler wichtig gewesen. Ralph Jaegle sagt:

«Für viele Kulturschaffende war der Auftritt bei uns der erste, den sie seit Wochen, wenn nicht Monaten, hatten. Die Gage sei sicher eine Motivation gewesen, wirklich gefehlt hat ihnen aber der Kontakt zum Publikum.»

Das Schwierigste ist die Ungewissheit

Finanziell hat sich Coronakrise für den Verein bisher nicht stark ausgewirkt. «Wir müssen dem ‹Rössli› keine Miete bezahlen. Zudem erhalten wir eine Unterstützung vom Amt für Kultur des Kantons St.Gallen», erläutert Ralph Jaegle.

Dennoch: Am Ende kämen sie gerade so hin oder schreiben ein kleines Minus. «Im Vergleich zu anderen Kantonen würde es ihnen aber noch gut ergehen», sagt Ralph Jaegle. Er wisse von anderen Kulturvereinen in benachbarten Kantonen, die zwar Unterstützung zugesagt bekommen hätten, aber noch nichts Zählbares bei ihnen angekommen sei.

Das Schwierigste zurzeit sei die Ungewissheit, was nach Ende Februar geschehe. «Das Programm 2021 steht zwar schon seit einem Jahr, wie und ob es überhaupt durchgeführt werden kann, wissen wir aber noch nicht», sagt Nicole Fust. Sie sagt weiter:

«Viele Verträge wurden schon vor Corona abgeschlossen. Jetzt ist es ein Abwarten, ob wir durchführen können, verschieben, oder, wenn es keine Verschiebedaten gibt, absagen müssen.»

Unabhängig davon sehe Nicole Fust keinen Grund, vom bewährten Konzept bei der Auswahl ihrer Veranstaltungen abzuweichen. «Ich denke, dass die Vergangenheit gezeigt hat, dass wir mit unserer Mischung aus verschiedenen Kulturrichtungen ein breites Publikum ansprechen, das diese Abwechslung schätzt.»

«Kultur muss in irgendeiner Form stattfinden»

Einen Plan B für die kommenden Monate gibt es keinen. «Wir finden uns damit ab, was kommt», sagt Ralph Jaegle. Wichtig sei, nicht in eine Lethargie zu verfallen, sondern auf die neuen Auflagen zu reagieren. «Ich denke, wir alle, wir als Kulturverein, Künstler wie auch Besucher, haben ein Interesse daran, dass Kultur in irgendeiner Form stattfindet. Wenn wir das wollen, müssen wir Kompromisse eingehen. Unser Ziel ist ganz klar, Veranstaltungen zu ermöglichen – für das Publikum, für die Künstler und für die Veranstalter.»