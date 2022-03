Gofechössi nabelt sich von Verein Chössi-Theater ab

Kultur Gofechössi nabelt sich ab: Der Verein will sich abseits vom Chössi-Theater weiterentwickeln Sie wollen in eine neue Umgebung, um ihre neuen Projekte umzusetzen. So erklären die Verantwortlichen des Gofechössi den Schritt, sich vom Chössi-Theater in Lichtensteig zu lösen. Sie sind auf der Suche nach einer neuen Heimat für ihre Aktivitäten. Im Januar 2023 soll es losgehen. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 31.03.2022, 18.30 Uhr

Der Verein Gofechössi führt verschiedene Aktivitäten für Kinder und Jugendliche durch und will dieses Angebot noch erweitern. Bild: PD

Gofechössi steht für Theater, Tanz und Musik für ein junges Publikum. Nicht nur im Toggenburg, auch über die Region hinaus hat sich die Institution einen Namen geschafft. Wie der Verein nun mitteilt, wird er seine Anlässe ab dem kommenden Jahr nicht mehr im Chössi-Theater in Lichtensteig durchführen.

Stephan K. Haller, Mitinitiant des Gofechössi. Bild: Ruben Schönenberger (Lichtensteig, 29. Juni 2020)

«Wir haben es uns mit diesem Entscheid nicht leicht gemacht», sagt Stephan K. Haller, der zusammen mit Susanne Roth für das Gofechössi verantwortlich ist. Vom neuen Vorstand des Vereins Chössi kam die Forderung, die Aktivitäten des eigenständigen Vereins Gofechössi in den Verein Chössi-Theater zu integrieren.

«Wir sind aber überzeugt, dass sich unsere vielfältigen und zusätzlichen Angebote wie Kurse, Workshops, Gofeschtond, Schulvorstellungen, Theaterimpuls usw. nicht in den heutigen Strukturen und Abläufen integrieren lassen», erklärt Stephan K. Haller.

«Darum werden wir eigenständig bleiben.»

Susanne Roth und Stephan K. Haller haben viele Ideen und die Motivation, um das Gofechössi weiterzuentwickeln, und prüfen die Möglichkeiten zur konkreten Umsetzung. «Wir wollen die bisherigen Aktivitäten weiterführen, dazu auch Neues anbieten», erklärt Stephan K. Haller.

Sie bereiten beispielsweise Eigenproduktionen mit Jugendlichen, Kindern und altersdurchmischten Gruppen vor. Der «Theaterimpuls» soll weiter ausgebaut werden und die Erzählabende «Schtärnäfunklä» nicht nur im Dezember stattfinden.

Neue Umgebung, um die neuen Ideen umzusetzen

Dafür sei es sinnvoll, sich in eine neue Umgebung zu begeben. Wie diese räumliche Veränderung konkret aussehen wird, sei derzeit in Abklärung, sagt Stephan K. Haller. Sie stehen in Verhandlung mit den Eigentümern der Fabrik «Stadtufer», prüfen aber auch noch andere Optionen. «Bis Ende 2022 finden die Anlässe des Vereins Gofechössi aber noch in der Bahnhalle in Lichtensteig statt», betont Stephan K. Haller.

Der Verein Gofechössi bietet ebenfalls Beratungen für Lehrerinnen und Lehrer an und initiiert weitere kulturelle Angebote, organisiert Weiterbildungsangebote für die Schulen und engagiert sich national in Netzwerken.

Im Sommer soll es im Städtli Lichtensteig wiederum Zirkusvorstellungen geben. Bild: PD

Die Zirkusvorstellungen im Städtli Lichtensteig jeweils zu Beginn der Sommerferien sollen zu einem «Festival de Cirque» ausgebaut werden. Dieses wird an verschiedenen Spielstätten im und ums Städtli stattfinden. Zusammengearbeitet wird dabei beispielsweise mit dem «Rigolo» und dem Festival «Cirqu’» in Aarau. Erste Gespräche fanden gemäss den Verantwortlichen des Gofechössi bereits statt.

Name des Vereins wird ergänzt

Mit den jüngsten Veränderungen passt der Verein seinen Namen an und nennt sich «Gofechössi / Junges Theater Toggenburg». Sie hätten bewusst den Namen Gofechössi belassen, erklärt Stephan K. Haller. Dieser habe sich zu einer Marke etabliert und stehe für ihre professionelle Arbeit und für ein Theater von Qualität.

Der Verein arbeitet eng mit der neu gegründeten Stiftung «Zukunft Bahnhof» (Eigentümerin der Bahnhalle Lichtensteig) zusammen. Finanziell unterstützt wird der Verein von verschiedenen Institutionen, Firmen und Stiftungen – aber auch von der Gemeinde Lichtensteig, der Region Toggenburg und dem Kanton St.Gallen.

