Uzwil: Theatergruppe bringt Wahnsinn auf die Bühne

Kultur Eine Hotelsuite wird zum Dreh- und Angelpunkt des Wahnsinns: Die Theatergruppe Henau spielt «Der süsseste Wahnsinn» Die Theatergruppe Henau probt für die Herbstaufführungen im Gemeindesaal Uzwil. Waren im letzten Jahr die Aufführungen pandemiebedingt «klein und fein», proben die Spielenden seit August zweimal wöchentlich in ihrem Probelokal in Henau die amerikanische Komödie «Der süsseste Wahnsinn». Diese wird während fünf Vorstellungen im Gemeindesaal aufgeführt. Aktualisiert 15.10.2021, 15.00 Uhr

Die Proben der Theatergruppe Henau laufen auf vollen Touren. Bild: PD

Der Name des Stückes ist Programm, so wird bereits in den Proben viel gelacht und die Irrungen und Wirrungen, Verwechslungen und absurd komischen Situationen werden von den Spielenden selbst bereits während der Proben voll ausgekostet. Das turbulente Spiel, die schnellen Dialoge und witzigen Pointen versprechen einen vergnüglichen Abend mit vielen unvorhergesehenen Wendungen.