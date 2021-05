Marcel Kräutli folgt bei Kultur in Mogelsberg auf Elfie Wälly

Kultur «Die Tradition der Vielfalt weiterführen»: Marcel Kräutli folgt auf Elfie Wälly als Programmleiter von Kultur in Mogelsberg Elfie Wälly ist aus der Toggenburger Kulturszene nicht wegzudenken. Von 2004 bis 2014 war sie als Programmleiterin im Chössi Theater in Lichtensteig tätig und wechselte dann nahtlos zu Kultur in Mogelsberg (KiM), ebenfalls in der Funktion der Programmleiterin. Nun tritt sie zurück und übergibt ihr Amt an Marcel Kräutli aus Brunnadern. Urs M. Hemm 30.05.2021, 16.00 Uhr

Elfie Wälly gibt die Programmleitung von Kultur in Mogelsberg an Marcel Kräutli weiter. Bild: Urs M. Hemm

«Geplant war der Wechsel vom Chössi zu Kultur in Mogelsberg nicht», sagt Elfie Wälly bestimmt. «Es war schlicht Zufall, dass ich meinen Vorgänger bei KiM, Harry Eichholzer, in Lichtensteig traf. Wir beide wollten von unseren jeweiligen Ämtern zurücktreten und er fragte mich spontan, ob ich seine Nachfolge bei KiM antreten wolle. Ich sagte zu und wurde tatsächlich gewählt», erinnert sich Elfie Wälly. Der Rest ist Geschichte. Denn Elfie Wälly prägte das Programm von KiM mit bekannten und unbekannten Leckerbissen aus der internationalen, der Schweizer und auch aus der Ostschweizer Kulturszene.

«Flops gab es keine»

Spezielle Momente in ihrer siebenjährigen Tätigkeit bei KiM gebe es einige. Speziell berührt habe sie aber ein Vertrag aus dem Jahr 1985, den sie in den Unterlagen gefunden habe, als Züri West das erste Mal nach Mogelsberg gekommen war. Elfie Wäll sagt:

«Züri West haben damals im Massenlager übernachtet und eine Gage von 470 Franken bekommen. In unserem Jubiläumsjahr 2017 habe ich dann beim Management mit Hinweis auf diesen Vertrag noch einmal angefragt und sie sind tatsächlich gekommen – jedoch für eine andere Gage.»

Eine andere Formation, die ihr gute Erinnerung geblieben sei, ist das World Quintett, das sie bereit aus ihrer Zeit beim Chössi Theater gekannt habe. «Das ist eine Formation die hochstehenden Klezmer-Musik macht und ansonsten auf den grossen Bühnen im Ausland auftreten.»

Organisatorisch sei es zwar eine Herausforderung gewesen, dass sie beispielsweise keinen Flügel, aber nur ein Klavier hätte organisieren können. Schliesslich sei man sich aber einig geworden und der Auftritt ein voller Erfolg. Auftritte mit weniger Zuschauern habe es gegeben, einen regelrechten Flop unter ihren Engagements habe es aber nie gegeben.

Gute Akustik und einzigartige Atmosphäre

Schwierigkeiten, auch namhafte Künstler nach Mogelsberg zu bekommen, habe es nie gegeben. «Entweder fragten uns die Künstler selbst an, beispielsweise Span, die im Herbst kommen, oder Büne Huber von Patent Ochsner, der mit Mimmo Locasciulli hier im ‹Rössli› war. Oder dann ich rief einfach beim Management an. Wir haben hier in Mogelsberg eine einzigartige Atmosphäre, eine gute Akustik und ein tolles Publikum – Künstler kommen gerne zu uns, wenn es der Zeitplan zulässt. Das macht uns aus.»

Ein Hindernis aber sei die Grösse der Bühne. Der Platz sei sehr beschränkt. Es gebe aber immer wieder Ausnahmen, Formationen, die beispielsweise für Warm-up-Touren mit einer verkleinerten Band in Mogelsberg auftreten würden.

Gute Tipps für ihren Nachfolger, Marcel Kräutli, habe sie keine. «Ich werde aber für Fragen immer für ihn da sein und ihn unterstützen, wo ich kann», sagt Elfie Wälly.

«Harry Eichholzer hatte seinen Stil, ich hatte meinen und Marcel wird seinen Stil mit einbringen.»

Potenzial und Qualität aufrechterhalten

Ein Act, den Marcel Kräutli schon im Köcher hat, ist Seven. «Gemäss Aussagen des Managements planen sie für diesen Herbst eventuell eine Club-Tour mit nur wenigen Musikern. Fix ist es noch nicht, aber ich bleibe sicher in Kontakt, damit ein Konzert zu Stande kommt», sagt Marcel Kräutli. Erfahrung in der Programmleitung eines Kulturbetriebs bringe er keine mit. «Ich habe aber während Jahren als Helfer bei KiM mitgewirkt und habe natürlich dadurch einiges mitbekommen», sagt Marcel Kräutli, der beruflich als Sozialarbeiter tätig ist.

Er habe sich alle Programme seit 2011 angesehen und sei sich der Diversität sehr bewusst.

«Die Genres sind gemischt und, wie bereits gesagt, auch grosse Namen wie Büne Huber kommen in kleinen Formationen nach Mogelsberg.»

Genau dieses breite Spektrum mache Kultur in Mogelsberg aus und biete viele Möglichkeiten. «Daher bin ich sicher nicht gekommen, um alles zu ändern, sondern um diese Tradition der Vielfalt weiterzuführen», sagt Marcel Kräutli. Wichtig sei ihm, die Qualität der auftretenden Künstler auf dem Niveau zu halten, das KiM bisher hatte. «Es müssen nicht unbedingt gestandene, bekannte Musiker sein, aber Künstler, die Potenzial und Qualität haben.»

Bezüglich des Programms 2021 konnten viele Künstler aus dem Programm des vergangenen Jahres verpflichtet werden. «Es gab coronabedingt Absagen, aber mehrheitlich konnten die Konzerte verschoben werden», sagt Marcel Kräutli. Die Programmplanung für das Jahr 2022 sei bereits am Laufen und einige Künstler konnten bereits verpflichtet werden.

Die offizielle Wahl von Marcel Kräutli als Nachfolger von Elfie Wälly hat bereits an der Generalversammlung von Kultur in Mogelsberg im Mai stattgefunden. «Wir haben aber im Juni anlässlich von Willi Valottis Konzert mit seiner Wyberkapelle einen gemeinsamen Auftritt, an welchem wir den Wechsel noch einmal offiziell machen», sagt Elfie Wälly.