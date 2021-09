Toggenburger Musiker Matthias Ammann tritt als Pfeifsolist auf

Kultur Das Pfeifsolo aus dem Western «Für eine Handvoll Dollar» oder sein Auftritt mit DJ BoBo: Der Toggenburger Matthias Ammann spricht über seine Musikkarriere Der Musiker aus Unterwasser ist Teil von verschiedenen musikalischen Projekten. Aktuell steht er in Luzern auf der KKL-Bühne – und ist Pfeifsolist. Sara Stojcic Jetzt kommentieren 21.09.2021, 05.00 Uhr

Im Jahr 2016 trat Matthias Ammann (zweiter von links) mit dem 21st Orchestra und Chorus mit DJ BoBo auf. Bild: PD

Matthias Ammann spielt auf seinem Laptop ein Video ab und sagt: «Da bekomme ich Gänsehaut.» Das Video zeigt einen Auftritt des renommierten 21st Century Orchestra und dessen Chor, bei dem er selbst mitsingt. Der Toggenburger bereitet sich nun für seine weiteren Auftritte mit dem 21st Century Orchestra im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) vor.

Während des Gesprächs pfeift der vielseitige Musiker die Melodie des Titelliedes des bekannten Westernklassikers «A Fistful of Dollars». «Auf der KKL-Bühne in Luzern darf ich den Solopart dieses dreiminütigen Meisterwerks pfeifen, während mich das Sinfonieorchester begleitet», sagt Ammann. Für einen heiteren Filmmusikabend sorgt der Komiker Emil Steinberger, der auf humorvolle Art durch das Programm führt.

Mutiger Schritt in die musikalische Berufswelt

Über seine Berufswahl sagt Matthias Ammann: «Hätte ich damals die Kosten durchgerechnet, wäre ich diesen Schritt wahrscheinlich nie gegangen. Vier Jahre lang ohne Einkommen den Lebensunterhalt zu bestreiten, bot seine Herausforderungen.» Ammann hat mit 26 Jahren seinen Beruf als Schreiner an den Nagel gehängt, um seiner Leidenschaft nachzugehen – der Musik. Schon mit elf Jahren nahm der Toggenburger Klavierunterricht und hat in der Dorfmusik in Alt St.Johann gesungen.

Dort kam er das erste Mal mit dem Dirigieren in Kontakt. «Ab da an war ich davon fasziniert und habe dann mit 18 Jahren kantonale Dirigierkurse besucht», sagt Ammann. Seinen Traum verfolgt zu haben, bereut der in Unterwasser aufgewachsene Musiker nicht:

Matthias Ammann ist vielseitiger Musiker: Er dirigiert, singt, produziert Musicals und leitet einen Jodlerklub. Bild: PD

«Manchmal muss man einfach machen und nicht zu viel nachdenken. Ich möchte nicht mit 80 Jahren zurückschauen und bereuen, dass ich mich einige Dinge nicht getraut habe.»

Filme mit Orchester und Chor musikalisch begleiten

Alles habe mit seinem ersten Musikstudium in Luzern begonnen, als sein Dozent und Dirigent des 21st Century Orchestras Ludwig Wicki, Ammann mit ins Boot holen wollte. «Natürlich habe ich Wickis Anfrage angenommen und bin nun seit 2007 Teil des Chors.» Mit dem Luzerner 21st Century Orchestra und Chorus konnte der 45-Jährige für Filme wie «Herr der Ringe», «Fluch der Karibik» oder «Alice im Wunderland» das Kinoerlebnis des Publikums mit Livemusik unterstreichen.

Der Toggenburger sagt fasziniert: «Wenn 80 Sängerinnen und Sänger vereint mit einem neunzigköpfigen Sinfonieorchester auf höchstem Niveau zusammen musizieren und noch dazu acht Perkussionisten Vollgas geben, ist das einfach unglaublich imposant.»

Matthias Ammann stand als Pfeifsolist vor 6000 Zuschauern in der berühmten Royal Albert Hall in London auf der Bühne. Auch im New Yorker Lincoln Center konnte er als Sänger auftreten und genoss es auch, 2016 mit einem der grössten Schweizer Musiker überhaupt im KKL Luzern zu konzertieren: DJ BoBo. «Wir konnten mit Orchester und Chor seine gewohnt eindrückliche Show ergänzen und so das Publikum mit nicht alltäglichen Hörerlebnissen begeistern. Der volle Konzertsaal tobte, es war genial.»

Diese Mischung klassischer Klangkörper mit Popmusik habe den Toggenburger Pfeifsolisten für sein eigenes Projekt inspiriert: Ammanns Jugendstreich. Der leidenschaftliche Dirigent sagt:

«Nach DJ BoBos Auftritt dachte ich mir, das muss ich auch machen.»

Damit war im Jahr 2018 Ammanns erstes Projekt dieser Art mit einem spannenden Mix aus Streichorchester und Chor, Rock und Popelementen, aufgeführt in Unterwasser, aus der Taufe gehoben.

Matthias Ammann übt mit Remo Forrer für eine seiner Musicalproduktionen. Bild: PD

Ammann hat bis anhin zusammen mit einem Team ebenfalls fünf Musicalproduktionen als Projektverantwortlicher und musikalischer Leiter auf die Beine gestellt:

«Ich wollte mit diesen Unternehmungen Jugendlichen aus dem Toggenburg eine Chance bieten, musikalisch, aber auch persönlich zu wachsen und ihnen grosse Ziele geben.»

So Ammann, der von 2009 bis 2011 zwei Jahre Musikunterricht an der Oberstufe Nesslau vermittelte. «Für die Jugendlichen ist das ein unvergessliches Erlebnis. Es gibt einige, die sich zu Beginn der Proben jeweils kaum etwas trauen und später auf der grossen Bühne eindrücklich Soloeinlagen zum Besten geben.»

Auch ein heute bekanntes Gesicht war unter den Mitwirkenden: Der aktuelle Gewinner von «The Voice of Switzerland», Remo Forrer, war in drei von Ammanns Produktionen zu sehen, zum Beispiel 2017 als Käpt’n Hook im weltbekannten Musical «Peter Pan».

Toggenburger Knabenchor im Hallenstadion

Einer der Höhepunkte war, als sein von ihm ins Leben gerufener Knabenchor die Singknaben Toggenburg mit dem 21st Century Orchestra und Chorus im Hallenstadion vor 10'000 Menschen singen durfte.

Das Ensemble des in 2019 aufgeführten Musicals «Joseph»: Vorne links ist Matthias Ammann zu sehen. Rechts hinten sitzt der Regisseur Daniel Koller, rechts vorne die Choreografin Yvonne Barthel. Hinten steht der junge Remo Forrer. Bild: PD

«Für die Filmmusik zu ‹Herr der Ringe› sind jeweils Knabenstimmen vorgeschrieben und so konnte ich durch meine Verbindungen zu den Verantwortlichen des 21st Orchestras die Toggenburger Jungs miteinbinden und ihnen dieses einmalige Erlebnis ermöglichen.» Die Knaben haben für diesen Auftritt sämtliche Gesangspartien mit deren Fantasiesprache-Texten auswendig lernen müssen, so der Dirigent.

Matthias Ammann liebt die Musik – und zwar die unterschiedlichsten Arten davon. «Ich höre ab und zu auch sehr gerne deutschen Schlager, ich bin damit aufgewachsen.» Aber er müsse gutes Niveau haben, bemerkt er lachend.

Ammann legt zudem sehr grossen Wert auf die Pflege der Toggenburger Traditionen und schätzt vor allem den typisch einheimischen Naturjodel.

«Als musikalischer Leiter des Jodlerklubs Männertreu Nesslau widme ich seit 2013 diesem kostbaren Kulturschatz unseres Tales ein besonderes Augenmerk.»

Das «Johle», wie diese Art des Singens im Toggenburg genannt wird, geniesse bei breiter einheimischer sowie auswärtiger Zuhörerschaft Faszination, was deren Besonderheit zusätzlich unterstreicht, so Ammann.