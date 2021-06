Kultur Das Ende einer Karriere: Warum der Degersheimer Klangkünstler Oliver Lüttin das Atelier gegen einen Imbisswagen tauscht Gigantische Mammutbäume, kapitale Baum-Instrumente und faszinierende Klangwelten: Oliver Lüttin hauchte Totholz neues Leben ein und berührte die Menschen mit besonderen Akkustikerlebnissen. Doch damit ist Schluss. In wenigen Tagen wird einer der beiden markanten Sequoias vor seinem Atelier in Degersheim auf wenige Meter zurückgesägt. Andrea Häusler 01.06.2021, 18.00 Uhr

Befreit und glücklich: Oliver Lüttin mit seiner Frau Tic vor einem der Hochbeete, die er aus den Scheiben eines für den Trommelbau gedachten Sequoia-Stämmen gebaut hatte. Bilder: Andrea Häusler

«Ich habe ihn losgelassen», sagt Oliver Lüttin, mit Blick zur bizarren Spitze des leblosen Baumgiganten auf der Nordostseite seines Bauernhauses am Fusse des Wolfensbergs. Am 22. Juni endet das zweite Leben, das der Degersheimer Klangkünstler der Sequoia vor 15 Jahren geschenkt hatte. Damals, als er den Baum als Totholz beim alten Waisenhaus auf Drei Weieren in St.Gallen abgeholt, auf ein Fundament geschraubt und als begehbares Instrument zum Kunstwerk erhoben hatte. Nun wird der 21 Meter hohe Stamm um 16 Meter gekürzt, das Holz an einen Kettensägen- und Schnitzkünstler aus Müllheim verschenkt.

«Ich freue mich für den Baum und den neuen Besitzer: Das Holz ist gut gelagert, wie ein edler Bordeaux.»

Lüttin sagt dies frei von Wehmut. Obwohl mit dem Rückschnitt nicht nur ein eindrückliches Wahrzeichen seine Ausstrahlung, sondern ein Gesamtwerk und eine Herzensangelegenheit des Künstlers die Bedeutung verliert. Denn «Helix», um dessen Stamm sich eine unfertige Treppe gen Himmel windet, ist das Pendant zu «Helios», dem begehbaren Baum, in dessen Innerem zu Ehren Buddhas ein Altar steht. Die monumentale Freiluftinstallation, der Sequoia-Tempel, ist eine Ode an die Schöpfung. Heute sagt Oliver Lüttin: «Die Schöpfung braucht keinen Tempel, sie ist ein Tempel. Was hier steht, ist lediglich Symbolik, nur Holz.»

Zermürbender Kampf mit den Behörden

Als Lüttin, zu Beginn dieses Jahrtausends, die Macht der Schöpfung, beziehungsweise das männliche und weibliche Prinzip, mit zwei Mammutbäumen versinnbildlichte, befand er sich auf dem Zenit der künstlerischen Karriere. Das Atelier im beschaulichen Degersheim war ein Magnet, die «Klangarena» über die Kunstszene hinaus ein Begriff, «Treetalks», der Klang der Bäume, der sich aus den besaiteten, hohlen Stämmen befreite, eine inspirierende Attraktion. «Ich hatte Bühnenprogramme, ein Festival, bot Kurse und Workshops an, erhielt Auszeichnungen und mediale Präsenz», erinnert sich der heute 55-Jährige.

«Helix», der Mammutbaum aus Goldach mit der unvollendeten Wendeltreppe. Im Juni soll er bis auf wenige Meter gestutzt werden.

Derweil keimte im Hintergrund der Zwist. Brauchen wurzellose Bäume eine Baubewilligung? Ist das künstlerische Tun zonenkonform? Der Kampf um die Umzonung der Liegenschaft, die Lüttin seit 1999 besitzt, zermürbte, raubte seine Energie und Inspiration, nagte an der Seele. Sieben Jahre dauerte der Streit, den Oliver Lüttin selbst als «Konflikt zwischen zwei Welten, dem Gesetzbuch und der geistigen Freiheit», bezeichnet und der ihn letztlich in den Lockdown zwang.

Oliver Lüttins Liegenschaft am Fusse des Wolfensbergs.

Das Projekt der 26 Trommeln, die er aus einem Mammutbaum aus Konstanz fertigen und über Sponsoren Schulen zur Verfügung stellen wollte, blieb unvollendet. Die Sponsoren sprangen ab. Oliver Lüttin winkt ab, will schon gar nicht mehr darüber reden: Nicht über die emotionalen Konsequenzen, die vielen Arbeitsstunden und erst Recht nicht über den Kulturgutverlust. «Es ist Vergangenheit.»

Neustart mit Kompost aus der Coronaentschädigung

Dennoch: Die Folgen wirkten nach – bis in die Gegenwart. Die Reise, die ihn damals nach Thailand führte, war eine Flucht, die letztlich aber in einem Neubeginn endete. Hier lernte er seine Tic kennen, die Frau, mit der er inzwischen seit neun Jahren verheiratet ist. Lüttin sagt:

«Es ist eben doch nichts so schlecht, dass es nicht auch für etwas gut sein kann.»

Ob das auch für die Covid-19-Pandemie gilt? «Mir brachte sie den zweiten Lockdown innert 15 Jahren», sagt Oliver Lüttin. «Und beinahe den finanziellen Ruin.» Er bezog die Coronaunterstützung für freischaffende Künstler – 443.20 Franken für sechs Wochen – kaufte Kompost und Rosenkohlpflanzen. «Ich mag überhaupt keinen Rosenkohl, doch waren es die einzig vorrätigen Setzlinge im Landi-Angebot», sagt er.

Heute ist sein Garten voller Gemüse, Salate und Kräuter. Sie wachsen in Hochbeeten, die Oliver Lüttin aus jenem Mammutholz gezimmert hat, dem eigentlich eine musikalische Zukunft zugedacht war. Und vor dem Haus steht ein Imbisswagen mit der Aufschrift «Tics Place». Ein neues Dach für die Drive-in-Zufahrt ist in Bau.

Spezialitäten aus Thailand statt bäumige Instrumente

Seit rund einem Jahr ist Lüttin nicht mehr Künstler, sondern Gastronom. Tic, oder eben Sutchai, kocht thailändische Spezialitäten, die an zweieinhalb Wochenendtagen auf Bestellung zubereitet und ab dem Imbisswagen verkauft werden. «Meine Frau kocht sensationell», begeistert sich Lüttin. Und die Kundschaft gibt ihm Recht. Die Nachfrage wäre grösser, der Künstler mit Gastwirtschaftspatent sagt aber: «Wir sind ein reiner Familienbetrieb und möchten das auch bleiben.»

Einst sollten aus dem Mammutbaum Trommeln entstehen, jetzt dienen die Scheiben des Stamms als Abfalleimer.

Hinter dem Haus sind Biertische und Zeltpavillons aufgebaut. Eine unbespannte Mammutbaum-Trommel nimmt die leeren Getränkeflaschen auf. Überragt wird die Freiluftgaststätte von Helix und Helios, welche die Menschen zu einer anderen Zeit begeistert oder verärgert, nie aber unberührt gelassen hatten. Helix geht nun einen neuen Weg. «In ein drittes Leben», wie Oliver Lüttin sagt. Und er selbst ist frei und offen für seinen eigenen, neuen Lebensabschnitt: «Früher habe ich die Menschen mit Kunst und Musik glücklich gemacht, jetzt mache ich sie mit unserem Essen glücklich.»

Atelier bleibt und der «Helios» auch

Glücklich, so wirkt auch er. Der Klangkünstler hat sich mit der Vergangenheit versöhnt, seinen inneren Frieden gefunden. «Ich bin halt schnell im Umsetzen. Wenn die Idee da ist, muss sie Morgen realisiert sein – das kann andere schon überfordern», sagt er rückblickend.

Im Atelier im Erdgeschoss erinnert nichts an den persönlichen Wandel und die berufliche Veränderung des gelernten Maurers, Hafners und Plattenlegers mit der kreativen Ader. Noch immer stehen hier die Tierfelltrommeln aus Mammutstämmen, der drei Meter lange Buchenstamm, dem sich rund 350 Töne entlocken lassen, oder das Apfelholz- Didgeridoo mit den bespielbaren Ästen. Verborgen in einer Ecke ist das Modell eines steinernen Tempels auszumachen. Der Künstler hatte ihn als 21-Jähriger geschaffen. Darüber hängen Fotografien der thailändischen Tempelstadt Ayutthaya. Sie veranschaulichen die ursprüngliche und fortwährende Beziehung Lüttins zu buddhistischen Bauten. Das alles wird erhalten bleiben.

Der «Helios»-Tempelbaum bleibt als solcher erhalten.

Genauso wie der Helios-Baum. 2005 hatte dieser dem Bau des gleichnamigen Goldacher Pflegeheims im Weg gestanden. Jetzt muss das elfjährige Gebäude dem neuen A1-Anschluss weichen. «Der Mammutbaum aber steht noch immer aufrecht da», sagt Oliver Lüttin und ergänzt: «Wenn das nicht Ironie des Schicksals ist.»