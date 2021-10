Charcuterieverkäuferin Judith Kaufmann ist auch Sommelière.

Kulinarik Käse-Sommelière Judith Kaufmann hat zurück zur Wurst gefunden: «Das ist es, was ich am liebsten mache» Die gelernte Charcuterieverkäuferin arbeitete lange Zeit in der Käserei. Vor zweieinhalb Jahren hat es sie wieder zurück hinter die Verkaufsvitrine in die Metzgerei verschlagen. Zu ihrem Glück könne sie jetzt Fleisch und Käse bei Beruf und Hobby verbinden, sagt sie. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr

Bei der Taxation von Alpkäse braucht Sommelière Judith Kaufmann alle Sinne. Bild: Andri Vöhringer

Judith Kaufmann strahlt. Sie steht hinter der Ladentheke der Metzgerei Metzger in Nesslau und bedient eine Kundin. «Das ist es, was ich am liebsten mache.» Das erstaunt nicht, denn nach der Schulzeit hat sie sich für eine Lehre als Charcuterieverkäuferin entschieden. Damals wie heute ein Traumjob, wie sie sagt.

Zwischenzeitlich habe sie beruflich umgeschwenkt auf Käse. 28 Jahre lang hatte sie die Geschäftsführung einer Käserei inne. Sie, die lange Zeit gar keinen Käse mochte, hat dabei die verschiedenen Sorten und Produkte nicht nur kennen und schätzen gelernt. Sie hat sich zur Sommelière Maître Fromager weitergebildet. Dies öffnete ihr die Tür zu verschiedenen Jurys für internationale Käsewettbewerbe.

Wiederum an der Olma-Alpkäse-Prämierung.

Judith Kaufmann taxiert die Alpkäse, die im Rahmen der Olma ausgezeichnet werden. «In diesem Jahr bin ich zum zehnten Mal in der Olma-Jury, und es macht immer noch viel Freude», erzählt sie. Einen Tag lang rochen, schmeckten und degustierten sie und die übrigen Mitglieder der Fachjury verschiedene Käse, die im Sommer auf den Schweizer Alpen hergestellt wurden. Welche Käserinnen und Käser eine Auszeichnung gewinnen, wird am ersten Olma-Freitag bei der feierlichen Preisübergabe bekanntgegeben. Ihr Hobby, wie Judith Kaufmann es nennt, bringt sie in diesem Jahr noch an weitere Wettbewerbe in Holland, Allgäu und ins Tirol.

Platten mit Fleischerzeugnissen und Käse zu kreieren, ist eines der Hobbys von Judith Kaufmann. Bild: PD

Um Lebensmittel dreht sich auch ein weiteres Hobby der aktiven Frau aus Mosnang: Sie stellt mit Leidenschaft Käse- und Fleischplatten zusammen. «Bereits in der Lehrzeit habe ich meine Kreativität gerne in Platten mit Aufschnitt umgesetzt», erzählt sie. Ihr Wissen und auch Tipps zum Käseschneiden gibt sie als Dozentin im Rahmen der Ausbildung neuer Käse-Sommeliers und Sommelières weiter.

«Heute dürfen wir auch Koteletts schneiden»

Vor zweieinhalb Jahren ist Judith Kaufmann ins Fleischfach zurückgekehrt. «Ich habe meinen Traumberuf wieder entdeckt», erklärt sie.

«In meiner Lehrzeit wäre es unvorstellbar gewesen, dass ich für die Kunden ein Kotelett geschnitten hätte.»

Ihr Wirkungsfeld war beim Aufschnitt und dem Schinken. Heute greift auch die Charcuterieverkäuferin zum scharfen Messer, schneidet Plätzli und Koteletts, schnetzelt Fleisch und Leber, bedient auch die Knochensäge und portioniert ein 500-grämmiges Tomahawk.

Das Essensverhalten habe sich sehr verändert und entsprechend sei das Angebot in der Metzgerei breiter geworden.

«Mir ist dabei sehr wichtig, dass die Qualität stimmt.»

Judith Kaufmann könne diesbezüglich voll und ganz hinter ihrem Arbeitgeber stehen, der Tiere aus der Region noch selber schlachtet, zudem alle Würste auch selber herstellt.

Geniesserin, die ihre Tipps gerne weitergibt

Judith Kaufmann. Bild: Andri Vöhringer

Diese Freude an ihrem Beruf zeigt Judith Kaufmann auch gegenüber ihren Kundinnen und Kunden. Nicht selten gibt es zum gewünschten Stück Fleisch einen Tipp für dessen Zubereitung oder für eine passende Beilage. Das wird sehr geschätzt. «Ich bin eine Geniesserin und koche gerne», sagt sie. Dabei lasse sie ihrer Kreativität freien Lauf und probiere neue Kreationen aus.

Sie sei zufrieden, dass sie zu ihrem ersten Beruf zurückgefunden habe. «Ich kann nur jeden ermuntern, seinen Wünschen nachzugehen und die Tätigkeit auszuüben, die einem am besten gefällt.» Ist das Obertoggenburg dafür nicht eine zu kleine Welt mit immer denselben Wünschen? Sie verneint. «Eine treue Stammkundschaft aus Nah und Fern besucht den Metzgereiladen in Nesslau. Hier wird auch Englisch, Italienisch und Französisch gesprochen.»