Künstliche Intelligenz «KI wird uns in den nächsten Jahren immer mehr beschäftigen»: Wie Schulen in den Regionen Wil und Toggenburg mit ChatGPT umgehen Seit vergangenem November ist ChatGPT öffentlich zugänglich. Die mit künstlicher Intelligenz funktionierende Anwendung kann bereits Prüfungen und Arbeiten schreiben. Erste Schulen verbieten die Technologie. In der Region Wil/Toggenburg wird sie dagegen zum Teil bereits im Unterricht genutzt. Elia Fagetti 22.02.2023, 05.00 Uhr

Wie genau man mit dem Programm ChatGPT und anderer KI umgehen soll, ist noch nicht klar. Es fehlt an Erfahrung. Bild: AP

Künstliche Intelligenz. Über dieses Schlagwort stolpert man nicht erst seit gestern im World Wide Web. Dank künstlicher Intelligenz (KI) können sich unter anderem Chatbot genannte Computeranwendungen mit Nutzern unterhalten. Ein neuer solcher Bot, ChatGPT, erobert gerade die Welt im Sturm. In weniger als fünf Tagen entdeckten mehr als eine Million Nutzer die gratis und öffentlich zugängliche Anwendung.

Bereits 2016 gab es einen Chatbot, damals von Microsoft, der auf Twitter aufgeschaltet wurde. Allerdings musste er nach weniger als einem Tag wieder vom Netz genommen werden. Warum? Tay sollte dank der Gespräche lernen. Je mehr man mit dem Bot spricht, desto intelligenter wird er. Nachdem Nutzer den Bot mit fragwürdigen Inhalten fütterten, ging es schnell, bis der Bot tweetete: «Hitler did nothing wrong» – «Hitler hat nichts falsch gemacht.»

Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrpersonen

Das grosse Interesse am neuen ChatGPT, der im Gegensatz zu seinem Vorgänger Tay Zugriff auf das Internet hat, zeigt, wie wichtig die Technologie werden wird. Nicht nur die Privatwirtschaft beschäftigt sich mit dem Thema, sondern auch die Schulen. Bereits gibt es erste Berichte von computergenerierten Aufsätzen und Abschlussarbeiten. Einzelne Schulen haben das Programm bereits verboten. Andererseits könnten Chatbots künftig so selbstverständlich zu unserer Arbeitsweise gehören wie zum Beispiel Taschenrechner. Sie bieten damit auch Chancen für den Unterricht.

Bei der Kanti Wil ist ChatGPT bereits ein Thema, wie Rektorin Doris Dietler Schuppli sagt: «Selbstverständlich befassen wir uns mit dem Thema KI und speziell mit der Applikation ChatGPT.» Sowohl auf schullokaler Ebene als auch beim Kanton seien bereits Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen konzipiert worden. Konkrete Resultate für den Umgang mit der Anwendung würden aber noch nicht vorliegen.

An der Oberstufe Sproochbrugg können die Jugendlichen der Gemeinden Niederhelfenschwil und Zuzwil den Chatbot bereits nutzen, um Texte zu generieren und Mathematik-Aufgaben zu lösen. Gerade beim Erstellen von Texten komme es stark darauf an, wie gut die Fragen sind, welche die Schülerinnen und Schüler dem Bot stellen, sagt Schulleiter Freddy Noser. Auch an der Sproochbrugg wurden Weiterbildungen für ChatGPT angeboten. Abschliessend sagt Noser: «KI wird uns in den nächsten Jahren immer mehr beschäftigen. Wichtig ist, dass wir uns als Schule dem Thema aktiv widmen.» Er betont:

«Verbote oder Wegschauen bringt nichts.»

Cornel Hutter, Leiter der Schuleinheit Risi der Schulgemeinde Wattwil-Krinau, hat sein Team zum Thema KI befragt. «Die Lehrerinnen und Lehrer haben sich selber erst am Rande damit beschäftigt», sagt er auf Anfrage. Grundsätzlich seien die Wattwiler Lehrkräfte der Meinung, dass das Chatprogramm eher ein Problem für die Universitäten und Hochschulen darstelle. Für die Volksschule gibt es laut Hutter ein dringlicheres Problem: Social Media.

Es fehlt praktische Erfahrung mit den Chatprogrammen

Beim Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg (BWZ) gibt Peter Egli, Fachgruppenleiter Allgemeinbildung, Auskunft: «In diesen Tagen haben wir eine grosse interne Weiterbildung zum Thema KI, ChatGPT und OpenAI aufgegleist.» Ein Problem sieht Egli beim Verfassen von Texten: «Der Nachweis der Quelle wird durch Programme wie ChatGPT nicht einfacher.» Lehrpersonen müssen also künftig die richtigen Fragen stellen, um herauszufinden, ob sich die Lernenden wirklich mit dem Thema befasst haben oder die KI den Grossteil der Arbeit machen liessen.

Neue Regeln seien unvermeidbar, sagt Egli. Das Schulsystem, die Lehrpersonen und Schulleitungen müssten sich darauf vorbereiten und Massnahmen bei der illegalen Verwendung von fremden Texten aufstellen. Doch bis es so weit sei, brauche man mehr praktische Erfahrung mit Chatbot und KI.

Die Anwendung ist noch fehleranfällig

ChatGPT befindet sich immer noch in der Entwicklung und wird regelmässig verbessert. So wurde die Anwendung zwar mit Schutzmechanismen versehen, mit denen falsche oder schädliche Antworten vermieden werden sollen. Doch Nutzer haben herausgefunden, wie man die Sicherheitsvorkehrungen umgeht. Wenn man ChatGPT einen speziellen Befehl gibt, dann ignoriert das Programm im folgenden Gespräch seine eingebauten Limitationen. Dann nennt sich das Programm DAN (Do Anything Now – Mach jetzt, was du willst).

Bild: Twitter, @texaslindsay_

Ein Beispiel: Eine Twitter-Userin fragte ChatGPT und DAN, ob Informationen zur Wirksamkeit des Entwurmungsmittels Ivermectin als Covid-19-Medikament unterdrückt wurden. Die Antwort fasziniert die Userin: GPT sagt, es gebe keine Beweise für diese Aussage. DAN hingegen antwortet, dass Regierung und Pharmaindustrie da gemeinsam Informationen zurückgehalten hätten.

