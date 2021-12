Künstlerstadt Der Toggenburger Sonderling: Lichtensteig tickt anders als der Rest des Tals Im Städtli Lichtensteig weht ein sozialliberaler Geist. Zuletzt sichtbar war das bei der Covid-19 Abstimmung. Eine Suche nach dem Warum. Lara Wüest Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Die 1900-Seelen-Stadt Lichtensteig, die so gar nicht ins Toggenburg passt. Bild: Lara Wüest

Es ist halb vier an einem nebligen Dezembernachmittag, als im Ochsen zu Lichtensteig die Wogen etwas hochgehen. Die Stube ist fast leer, nur im Raucherraum, einem Anbau mit Spanplattenwänden und Steinplattenboden, sitzen ein paar Gäste vor ihrem Kaffee oder Weisswein. Es sind Stammgäste. Der Ochsen ist nicht nur ihre Beiz, sondern auch der Ort, an dem sie Gleichgesinnte treffen. Man diskutiert gerade über das Gemeindehaus, es liegt ein paar Schritte die Strasse hinauf, an der Hauptgasse der Lichtensteiger Altstadt. Oder besser: Man diskutiert über sieben Köpfe, die das Gemeindehaus steuern. Den Stadtpräsidenten und den Gemeinderat. Ein Mann, ein Lichtensteiger, sagt:

«Das Gemeindehaus ist durch und durch links. Das ist das Problem.»

Links, und das im Toggenburg. Damit ist schon viel gesagt. Lichtensteig, ein Mittelalterstädtli zwischen Bütschwil und Wattwil, ist ein Toggenburger Sonderling, es tickt anders als der Rest des Wahlkreises. Das jüngste Beispiel ist die Abstimmung über das Covid-19-Gesetz Ende November. Lichtensteig war die einzige Ortschaft im Wahlkreis, die das Gesetz annahm.

Doch auch schon früher fiel das kleine Städtli aus dem Rahmen der Toggenburger Abstimmungslandschaft. Etwa, als es Anfang Jahr das Verhüllungsverbot ablehnte, vor vier Jahren der erleichterten Einbürgerung zustimmte oder vor 15 Jahren dem Schengen-Dublin-Abkommen. Bei den Wahlen erhalten jene Parteien Stimmen, die es sonst schwer haben im Toggenburg. Im Gemeinderat zum Beispiel sitzen zwei Köpfe aus der SP und somit doppelt so viele wie aus der SVP. Und auch an den letzten Kantonsratswahlen erhielt die SP mehr Stimmen als die SVP.

Woher kommt es, dass die Lichtensteiger sich politisch vom restlichen Toggenburg abheben?

Die Stadtverwaltung in der UBS

Auf einem kleinen Plateau, zwischen der Thur und sanften Waldhügeln, thront das kleine Mittelalterstädtli. Es ist die einzige Stadt im Toggenburg. Seine Bewohner nennen es stolz das Städtli. Wenig mehr als 1900 Menschen leben hier. Eine Zahl, bei der man um einen kurzen Schwatz nicht herumkommt, wenn man sich auf dem Trottoir kreuzt.

Bio im Genossenschaftsmodell: Das Biolädeli am Rand des Stadtkerns. Bild: Lara Wüest

Es gibt einen Volg, einen Metzger und Bioladen. Die Firma Kägi Söhne AG, etwas ausserhalb des Stadtkerns, bietet manchen Menschen einen Arbeitsplatz. Ein paar Schritte vom Volg entfernt, steht das Haus der Stadtverwaltung. Über dessen Eingangstür prangen drei rote Buchstaben: UBS. Es sei der Gründungssitz der Schweizer Grossbank, sagen die Lichtensteiger gerne über das Gebäude. Vor mehr als 150 Jahren befand sich darin die Toggenburger Bank, eine der Vorgängerinnen der Schweizerischen Bankgesellschaft und späteren UBS.

Doch das ist schon lange her. Vor wenigen Jahren zog die Stadtverwaltung hier ein, weil sich das alte Rathaus nicht behindertengerecht renovieren liess. Zuvor stand das frühere Bankgebäude länger leer.

Eine Künstlerstadt mit günstigem Wohnraum

In einem Sitzungszimmer der Stadtverwaltung liegen Samichlausschöggeli, Mandarindli und ein paar Kägifrettli auf den Tischen. Und vor einem von ihnen sitzt Mathias Müller. Wer die Antwort auf die Frage sucht, warum die Lichtensteiger anders ticken, ist bei ihm an der richtigen Adresse. Vor neun Jahren wurde Müller, 39 Jahre alt und Vater von drei Kindern, zum Lichtensteiger Stadtpräsidenten gewählt. Weil ihn die Mitte-Partei beim Wahlkampf unterstützte, trat er damals in die Partei ein. Wie der Mann am Stammtisch sagen noch andere, dass seine Ansichten dafür eigentlich zu links seien. Dass er zumindest einen Teil der vielen Andersdenkenden ins Städtli gebracht habe.

Stadtpräsident Mathias Müller übergab das Rathaus in Künstlerhände. Die Stadtverwaltung ist nun in der ehemaligen UBS. Bild: Lara Wüest

Lichtensteig ist eine Künstlerstadt, und Müller hat viel dazu beigetragen. Schon lange spielt die Kultur in Lichtensteig eine wichtige Rolle: Es gibt vier Museen, ein Theater, die in der ganzen Ostschweiz bekannten Jazztage. In den vergangenen Jahren haben Müller und der Gemeinderat zudem Kunst und Kultur stark gefördert. Als zum Beispiel die Stadtverwaltung vor drei Jahren ins Gebäude der UBS zog, übergaben sie das Rathaus dem Verein Rathaus für Kultur. Wo einst Politik gemacht wurde, veranstalten jetzt Musiker Konzerte, Künstler stellen ihre Kunstwerke aus oder Autoren lesen aus ihren Büchern. Solche Projekte gibt es mittlerweile viele auf Lichtensteiger Boden. Müller sagt:

«Unsere Einwohnerstruktur weicht stark von jener im restlichen Toggenburg ab. Viele, die hier leben, sind jung und offen für Neues. Und so stimmen sie auch ab.»

Doch was verschlug diese Menschen ins abgelegene Toggenburg? Die Antwort darauf ist laut Müller ganz einfach: genügend Platz und günstiger Wohnraum. Nach der Jahrtausendwende war Lichtensteig von mehreren Entwicklungen betroffen, die in ländlichen Gebieten oft zu sehen sind: Die Jungen zogen in grössere Städte, wichtige Arbeitgeber wie Banken und die Post schlossen ihre Filialen. Textilfabriken, von denen es auch hier ein paar gab, gingen in der Textilkrise unter. Immer mehr Gebäude standen leer. Müller sagt:

«Günstiger Wohnraum lockt Künstler an.»

Und sie, sagt er, würden sich hier rasch zu Hause fühlen. Müller sagt: «Wir sind zwar eine Stadt mit urbanem Charakter, aber trotzdem eine Gemeinschaft. Viele fühlen sich mit dem Städtli verbunden.»

Lichtensteig, ein Künstlerort also. Eine kleine Stadt mit grosser Identität, geprägt von vielen Neuzuzügern. Doch ist das die einzige Erklärung dafür, dass die Lichtensteiger anders ticken? Nein, denn die Spurensuche führt auch in die Vergangenheit und ein paar Türen weiter in der Stadtverwaltung.

Ein Städtliführer von ausserhalb

In einem kleinen Büro sitzt Roland «Waldi» Walther. Man könnte sagen, dass er für jene steht, die den neuen Geist ins Städtli gebracht haben. Der 65-Jährige trägt einen grauen Vollbart. Die Haare fallen in einer wilden Mähne über den Rücken. Er ist einst von Solothurn über Basel in die Ostschweiz gekommen. Vor zehn Jahren zog er nach Lichtensteig. Ein Auswärtiger also, dessen Wurzeln aber schon tief in das Städtliplateau hinabreichen. Seit fünf Jahren ist er für die SP im Gemeinderat, seit acht Jahren Städtliführer. Als solcher kennt er Lichtensteigs Vergangenheit besser als mancher Alteingesessene. Walther sagt:

«Die Lichtensteiger haben einen offenen Geist, der bis in die Gründerjahre zurückreicht.»

Im Jahr 1400 erhielt Lichtensteig das Stadtrecht und wurde eine Marktstadt. Die Menschen trieben damals Handel und reisten in die Welt hinaus. Walther sagt: «Dadurch bildete sich ein sozialliberaler Geist, der bis heute erhalten blieb.» Als in Wattwil vor mehr als 100 Jahren die Textilindustrie florierte, baute man eine Eisenbahn, die auch Lichtensteig tangierte. Damals kamen viele spanische Gastarbeiter ins Städtli. Walther ist sich sicher: «Auch sie haben das Denken der Menschen geprägt.»

Stadtführer Waldi Walther kennt die Geschichte des Städtlis besser, als manche Alteingesessenen. Bild: Lara Wüest

Früher Pfeifenmacher, heute Bioladen

Der sozialliberale Geist und die Kultur. Für Waldi Walther waren das zwei wichtige Gründe, dass er in Lichtensteig blieb. Auch nachdem die Beziehung mit der Frau in die Brüche ging, mit der er einst aus beruflichen Gründen in die Ostschweiz kam.

Doch längst nicht allen gefällt die alternative Szene, die in Lichtensteig heranwächst. Werner Lamprecht, 80 Jahre alt und in Lichtensteig aufgewachsen, ist einer von ihnen. Er steht für das Lichtensteig von früher, als es noch keinen Bioladen im Städtli gab. Viele Jahre hat er als Aushilfsmesmer in der katholischen Kirche gedient. Einst hat er im Gemeinderat für die CVP politisiert. Nun sitzt er in der übergrossen katholischen Kirche im Brutalismus-Stil, und blickt auf eine Zeit zurück, in der es in Lichtensteig noch einen Pfeifenmacher, vier Metzger, acht Bäckereien und über 20 Restaurants gab. Er sagt: «Vieles ist mir fremd geworden.»

Werner Lamprecht blickt skeptisch auf das, was in Lichtensteig vor sich geht. Bild: Lara Wüest

Auf das, was im Städtli vor sich geht, blickt er skeptisch. Er sagt: «Dass das alte Rathaus heute Künstlern zur Verfügung steht, finde ich schade.» Jene, die am Stammtisch über den Gemeinderat schimpfen, versteht er trotzdem nicht. Er sagt: «Die Leute könnten sich an der Bürgerversammlung einbringen und mitbestimmen.» Doch da bleibe es meistens ruhig. Lamprecht selber stimmt und wählt dann letztlich meistens gar nicht so anders als der Lichtensteiger Durchschnittsbürger. Warum? Weil es doch einfach gesunder Menschenverstand sei.

