Krieg «So ein Geläut kommt höchst selten vor»: Mehrere Kirchen im Toggenburg lassen am Freitag zum Jahrestag des Kriegsbeginn in der Ukraine die Glocken erklingen Kirchen im Toggenburg nehmen an einem gemeinsamen Glockengeläut am 24. Februar teil. Diese Aktion soll ein Zeichen für die Verbundenheit mit den Opfern des Kriegs sein. Zum Teil wird auch ein Gottesdienst mit Schweigeminute organisiert. Fiorella Koch 22.02.2023, 17.00 Uhr

Am 24. Februar werden in der Schweiz viele Glocken zum Kriegsjahrestag läuten. Auch einige Kirchen im Toggenburg nehmen teil. Bild: Matthias Jurt

Am Freitag vor einem Jahr hat der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine begonnen – und fordert mittlerweile bald 200’000 Todesopfer. Viele Flüchtende halten sich auch im Toggenburg auf. Und sie bangen um ihr Land und ihre Angehörigen. Um ihnen und auch der Schweizer Bevölkerung Halt in diesen turbulenten Zeiten zu bieten, organisiert die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Schweiz, kurz AGCK, am 24. Februar ein gemeinsames Glockengeläut und eine anschliessende Schweigeminute. Viele Kirchen vom unteren bis zum oberen Toggenburg nehmen daran teil.

Hans Jörg Fehle ist unter anderem Theologe, Pfarrer und Autor. Bild: Mareycke Frehner

«So ein Glockengeläut kommt höchst selten vor», sagt Hans Jörg Fehle, Freiwilliger bei der evangelisch-reformierten Kirche Wattwil, «weil die Kirchen für normale Zeiten eine festgelegte Läutordnung haben.» Dieses Mal werden die Glocken aber von 8.55 bis 9 Uhr läuten. Daran soll sich eine Schweigeminute anschliessen – dort, wo man sich gerade befindet. «Denn wenn die Welt spinnt», so Fehle, «sollte man nicht einfach weitermachen, wie wenn nichts wäre.»

Einige Kirchgemeinden organisieren an diesem Tag auch ein «Gebet für den Frieden». In Wattwil bereitet eine ökumenische Vorbereitungsgruppe eine einfache Liturgie vor – um 19 Uhr in der evangelischen Kirche. Zu diesem Gebet sind speziell auch Menschen aus der Ukraine eingeladen. «Wir haben die Texte, die wir verwenden, mit der App DeepL übersetzt, damit auch sie folgen können», so Fehle.

Die Ukrainerinnen und Ukrainer werden über bestehende Beziehungsnetze im Rahmen der Sprachkurse der Integra Toggenburg, des «Tischlein deck Dich» usw. angesprochen. Im Gebet soll auch an die Menschen in den Erdbebengebieten und an Flüchtlinge aus anderen schwierigen Ländern gedacht werden. «Wir werden in der Kirche auch Kerzen bereitstellen, denn es gehört wie zur katholischen, so auch zur orthodoxen Tradition, zu Fürbitten Kerzen anzuzünden. Es ist ein Symbol für Licht in verzweifelten Situationen und dass die Bitten zu Gott aufsteigen und Gott sie hört», so Fehle.

Ob die teilnehmenden Kirchen neben dem Glockengeläut auch ein Gebet veranstalten, ist ihnen selber überlassen. Mit wenigen Ausnahmen beteiligen sich alle evangelisch-reformierten und römisch-katholischen Kirchen im Toggenburg am Glockengeläut. Welche evangelisch-reformierten Kirchen zusätzlich ein Friedensgebet durchführen, sieht man auf dieser Liste:

Evangelisch-reformierte Kirchen mit Friedensgebet Kirche Nesslau: 24. Februar, 16 Uhr

Kirche Wattwil: 2. Februar, 19 Uhr

Kirche Ebnat-Kappel: 28. Februar, 19 Uhr