Kreuzegg Classic 2021: Massenstarts statt Solo Challenge

Kreuzegg Classic Wieder gemeinsam statt einsam – anstelle einer Solo Challenge kann an der Kreuzegg Classic endlich wieder das Gemeinschaftsgefühl genossen werden Am Samstag findet mit der Kreuzegg Classic die grösste Lauf- und Bikesportveranstaltung im Toggenburg statt. Es werden rund 600 Teilnehmende erwartet.

Die Organisatoren der Kreuzegg Classic sind glücklich, dass sie die Teilnehmenden wieder gemeinsam auf die Strecken schicken können. Bild: Beat Lanzendorfer

Vor einem Jahr konnte die Kreuzegg Classic lediglich als Solo Challenge durchgeführt werden. Vom 30. Mai bis 30. August 2020 erhielten Sportbegeisterte die Möglichkeit, die verschiedenen Wettkampfstrecken selber zu laufen oder zu biken und ihre Zeit zu teilen. Anhand einer laufend geführten Rangliste konnte nachverfolgt werden, wie die Konkurrenz unterwegs ist.

Statt einsam zu laufen oder zu biken, wird in diesem Jahr wieder der Gemeinschaftsgedanke gepflegt. Am Samstag werden die Teilnehmenden wieder in Massenstarts auf die Strecken geschickt. Die Kreuzegg Classic wird seit 44 Jahren vom Skiclub Bütschwil organisiert.

Corona ist weiterhin präsent

Wer einen Anlass organisiert, muss weiterhin bedenken, was im Zusammenhang mit dem Coronavirus berücksichtigt werden muss. Dazu sagt OK-Präsident Werner Scherrer:

OK-Präsident Werner Scherrer. Bild: Beat Lanzendorfer

«Trotz Corona haben wir alles unternommen, um attraktive Wettkämpfe zu garantieren.»

Es seien erneut wieder rund 600 Sportlerinnen und Sportler – Spitzenathleten aus dem In- und Ausland – am Start. Aber noch wichtiger ist gemäss dem OK-Präsidenten, «dass viele Hobbysportler und Jugendliche an den verschiedenen Wettbewerben teilnehmen».

Beim Berglauf, dem Nordic-Walking oder beim Bike-Rennen kann das Ziel «Chrüzegg» angepeilt werden. Das Programm sieht aber auch kürzere, für jedermann und jedefrau zu bewältigende Distanzen vor. Dazu zählt etwa der Fünf-Kilometer-Run für Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer mit Start und Ziel in Bütschwil.

Die «Chrüzegg» verlangt einiges ab

Die Strecke auf die Chrüzegg über 13,1 Kilometer für Bergläuferinnen und Bergläufer und 14,4 Kilometer für Bikerinnen und Biker verlangt von den Wettkämpfern schon einiges mehr an Ausdauer und fahrerischem Können ab. Dafür werden sie durch eine landschaftlich schöne Strecke und eine tolle Zielatmosphäre mit wunderschönem Ausblick auf Seen und Berge entschädigt. Wie die Jahre zuvor werden wieder einige bekannte Spitzenathletinnen und Spitzenathleten am Start erwartet.

Rund die Hälfte der Teilnehmenden sind Jugendliche. Sie starten in Scharen beim Dorflauf oder können sich beim Scooter-Rennen oder beim Inlineskating betätigen. Dabei kämpfen die Nachwuchstalente um Spitzenränge, während bei den Kindern in erster Linie der Spass im Vordergrund steht. Alle Teilnehmenden erhalten ein funktionelles Langarmshirt, zudem winken viele weitere Preise.

Diverse Teamwettbewerbe werden angeboten

Erneut im Angebot sind Mountainbike-Rennen für Schülerinnen und Schüler. Diese können ihre Rennen auf einer attraktiven Runde im Dorf Bütschwil bestreiten. Sie fahren mehrmals an den sie hoffentlich anfeuernden Zuschauenden vorbei. Die diversen Teamwettbewerbe runden das Angebot ab.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 11 Uhr mit den Kinder-Bike-Rennen. Das Hauptfeld der Bikerinnen und Biker startet um 13.15 Uhr. Für die Bergläuferinnen und Bergläufer fällt der Startschuss um 14 Uhr. Eine Anmeldung ist jeweils bis kurz vor dem Start der entsprechenden Kategorie noch möglich.

Die Rennen finden unter einem auf die Kreuzegg Classic zugeschnittenen Corona-Schutzkonzept statt. Ein Covid-Zertifikat ist nicht erforderlich.

Weiter Infos unter www.kreuzegg.ch.