Kreuzegg Classic: Leo Meile hört als Technischer Leiter auf

Kreuzegg Classic «Jeder Lauf muss sich verändern, um konkurrenzfähig zu bleiben»: Der Technische Leiter des grössten Sportanlasses im Toggenburg überlässt Jüngeren das Feld 25 Jahre hat Leo Meile als Mitglied des OK's die Kreuzegg Classic geprägt. Künftig will er nur noch als freiwilliger Helfer dabei sein – und vielleicht als Teilnehmer auf dem Mountainbike. Lara Wüest 10.09.2021, 18.00 Uhr

Mit seinem Mountainbike gerne im Toggenburg unterwegs: Leo Meile. Bild: Lara Wüest

Ein Vierteljahrhundert war Leo Meile der Technische Leiter des grössten Sportanlasses im Toggenburg: der Kreuzegg Classic. Also jenem Lauf- und Mountainbikerennen, das von Bütschwil bis hinauf auf die Kreuzegg führt. Über 13 Kilometer ist die Strecke für die Läufer lang, 860 Höhenmeter müssen sie überwinden. Die Mountainbiker legen über 14 Kilometer und 620 Höhenmeter zurück. Mehrere hundert Sportlerinnen aus dem In- und Ausland nehmen jedes Jahr daran teil.

25 Jahre hat Leo Meile als Mitglied im Organisationskomitee den Anlass geprägt. Nun hört er auf. Er sagt:

«Jeder Lauf muss sich verändern, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und das kann die Kreuzegg Classic nur, wenn jetzt Jüngere übernehmen.»

Anfang September, als die Kreuzegg Classic 2021 stattfand, war Meile das letzte Mal verantwortlich für den reibungslosen Ablauf des Sportanlasses.

Ein Programm für fast 50 Kategorien zusammengestellt

Als Technischer Leiter hat Leo Meile, der in Mosnang aufwuchs, viel Verantwortung getragen. Er hat zum Beispiel das Programm mit fast 50 Kategorien zusammengestellt und auf die Minute durchgetaktet. Meile sagt: «Bei so vielen Kategorien ist es nötig, dass die Zeiten genau eingehalten werden.» Ein Start dürfe zum Beispiel nicht mit einer Siegerehrung zusammenfallen.

An der Kreuzegg Classic, die vom Skiclub Bütschwil organisiert wird, nehmen nicht nur Bergläufer und Mountainbiker teil. Es gibt zum Beispiel auch eine Kategorie für Scooter und Inline-Skaters für Schüler oder einen Dorflauf für Jugendliche und Hobbyläufer. Meile sagt: «Keiner darf dem anderen in die Quere kommen.»

Zu den Aufgaben von Meile gehörte es zudem auch, die Stecke neu auszumessen, wenn diese geändert werden musste. Zum Beispiel jenes Mal, als in Bütschwil plötzlich Häuser auf der bisherigen Strecke gebaut wurden. «Niemand mag es, wenn ein solcher Anlass durch den eigenen Garten führt», sagt Meile und lacht.

Die grösste Herausforderung für Meile war es aber, zu spüren, was die Läufer wollen. Denn nur wenn diese mit der Organisation zufrieden sind, kommen sie im nächsten Jahr wieder.

Fehlende Startnummern sorgen für Aufregung

Zu schlimmen Pannen kam es nicht in der Zeit, in der Meile zusammen mit dem OK-Präsidenten Werner Scherrer und dem Speaker Walter Baumann die Fäden im Hintergrund der Kreuzegg Classic zog. Meile sagt: «Unsere grösste Angst war immer, dass es zu einem Zusammenprall mit einem Auto kommen könnte. Doch ein so schlimmer Unfall ist zum Glück nie passiert.»

Einmal aber, da sorgten die Startnummern für Aufregung. Oder besser: deren Fehlen. Meile sagt:

«In einem Jahr hatten wir drei Stunden vor dem Start noch keine Startnummern.»

Was genau damals schieflief, möchte er lieber nicht in der Zeitung lesen. Schliesslich will Meile niemanden blossstellen. Nur so viel verrät er: Am Schluss sei doch noch alles gut gegangen, weil ein Skiclub-Mitglied die Startnummern bei der Zeitmessfirma im Thurgau in letzter Minute abgeholt habe.

Auf den zweiten Rang gelaufen

Leo Meile hat in seinem Leben nicht nur Sportwettkämpfe organisiert, sondern auch daran teilgenommen. Er ist Mitglied im Skiclub Bütschwil und im KTV Bütschwil. Ist an zahlreichen Marathons, Berg- und Crossläufen im In- und Ausland gestartet.

Vor 40 Jahren lief er an der Kreuzegg Classic auf den zweiten Rang, war schneller als namhafte Läufer von damals. Bei den Schweizer Meisterschaften war er oft unter den besten Zehn. Wettkämpfe, sagt er, seien für ihn wie eine Sucht. In seinem Beruf als Wissenschaftler – Meile war Dozent als Lebensmittelmikrobiologe an der ETH Zürich – stand Meile stets unter Leistungsdruck. Er sagt:

«Diesen Druck brauchte ich auch in der Freizeit.»

Jetzt, mit 68 Jahren, ist er pensioniert. Der berufliche Druck gehört der Vergangenheit an. Im Sport misst er sich noch immer gern mit anderen. Das Laufen musste er wegen Knieproblemen zwar aufgeben. Doch nun fährt er Mountainbike und macht Ski-Langlauf. Auch im nächsten Jahr hat er Grosses vor: Er will, wie schon in anderen Jahren, am Engadiner Skimarathon teilnehmen und unter die Besten seiner Kategorie kommen.

Eine neue Herausforderung

Zum Technischen Leiter der Kreuzegg Classic wurde Meile, als Werner Scherrer 1997 zum OK-Präsidenten gewählt wurde. Meile und Scherrer, der Vater der Spitzen-Leichtathletin Chiara Scherrer, kannten sich aus der Sportler Szene und der neue OK-Präsident suchte einen Technischen Leiter mit «Laufszenenverständnis».

Nun treten beide zurück. Doch Meile will sich auch in Zukunft als freiwilliger Helfer für das grösste Sportereignis im Toggenburg engagieren. Und vielleicht sogar nochmals daran teilnehmen. Dann allerdings nicht als Läufer, sondern als Mountainbiker. Für ihn wäre das eine neue Wettkampfdisziplin – und eine neue Herausforderung.