Kreisgericht Wil: Bedingte Haftstrafe für suchtkranken Schläger

Kreisgericht Wil Mit dem Alkoholpegel stieg die Wut: Freundin mit Fäusten attackiert Er schlug seine Freundin, bedrohte eine Sanitäterin und beschädigte des Nachbars Auto. Das Kreisgericht Wil verurteilte den 45-Jährigen Schweizer nun zu einer bedingten Freiheitsstrafe und auferlegte ihm therapeutische Massnahmen. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 04.08.2022, 12.10 Uhr

Der Beschuldigte trank viel und mit dem Promillewert stieg seine Gewaltbereitschaft. Im vergangenen Dezember traktierte er seine damalige Freundin aus nichtigem Anlass mit der Faust. Themenbild: Susann Basler

Gepflegt, intelligent, ruhig und ausgesprochen wortgewandt: Es fällt nicht leicht, den Eindruck, den der Beschuldigte an Schranken vermittelt, mit den Tatvorwürfen zu vereinbaren. Der Schein trügt. Denn, wenn er trinkt, ändert sein Verhalten. So wie in der Nacht zum 11. Dezember 2021, als er seine Partnerin, nach verbalen Disputen und gegenseitigen Provokationen, acht Mal mit der Faust ins Gesicht schlug. Über den Abend hatte er rund fünf Liter Bier und wenig Kokain konsumiert.