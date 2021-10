Kreisgericht Toggenburg verurteilt mehrfachen Einbrecher

Kreisgericht Trotz belastender Indizien: Einbrecher gibt nur einen Teil der ihm angelasteten Delikte zu, aber die Richter glauben ihm nicht Bargeld, Mobiltelefone und Tablets im Gesamtwert von über 110'000 Franken soll ein 35-Jähriger im Toggenburg, im Kanton Aargau und im Kanton Zürich gestohlen haben. Für diese Taten kassiert er eine 20-monatige Haftstrafe. Ausserdem wird der Rumäne für sieben Jahre des Landes verwiesen. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 27.10.2021, 17.00 Uhr

Der Angeschuldigte soll Scheiben eingeschlagen haben und so in Geschäfte eingestiegen sein, um Mobiltelefone zu stehlen. Bild: Stevecoleimages / E+

Bis zum Alter von 20 Jahren verliess der heute 35-Jährige nie seine Heimatstadt. Dann aber zog es ihn ins Ausland zum Arbeiten: Italien, Grossbritannien, Schweden, Deutschland und zuletzt die Schweiz waren seine Stationen. Er habe gehört, dass es in der Schweiz einen guten Lohn gebe und darum habe er den Job als Hilfsarbeiter auf dem Bau, den man ihm angeboten hat, angenommen, erzählt er als Angeschuldigter vor dem Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig.

Bis er aber seinen ersten Zahltag bekommen hat, war das Leben hart.

«Ich hatte kein Geld, kein warmes Essen.»

So fuhr er eines Nachts von seinem Wohnort ennet des Ricken nach Wattwil. Dort schlug er die Scheibe eines Imbissstands ein, stieg ins Lokal ein und stahl das Bargeld aus der Kasse. Weiter knackte er die verschlossene Tür eines Imbisswagens und nahm diverse Lebensmittel mit.

Acht Einbrüche mit grossem Diebesgut

Wenige Tage später wurde im Kanton Zürich das Schaufenster eines Elektronikladens mit einem schweren Gegenstand zertrümmert und mehrere Mobiltelefone, Tablets, Laptops und Uhren wurden gestohlen. An einer Glasscherbe konnte DNA des 35-jährigen Mannes festgestellt werden.

Rund einen Monat später ging es weiter, diesmal im Kanton Aargau. Selbes Muster, selbes Resultat: Schaufensterscheibe zertrümmert, Mobiltelefone gestohlen. Nach einem weiteren Monat Pause kam es eine zweite Miniserie mit Einbrüchen an vier verschiedenen Orten innerhalb weniger Tage.

Für die Staatsanwaltschaft war klar, dass der Angeschuldigte an allen Einbrüchen beteiligt ist. Die Handlungsweise, der sogenannte «Modus Operandi», zeuge davon. Die Staatsanwältin klassierte die Delikte als gewerbsmässigen Diebstahl. Sie bezifferte den Wert des Diebesgutes mit über 110'000 Franken. Verbunden waren die Diebstähle mit Sachbeschädigungen und Hausfriedensbruch. Ausserdem beantragte die Staatsanwältin eine Busse für den regelmässigen Konsum von Marihuana.

Besuch bei einer Frau, kein Einbruch

Drei Delikte – die beiden in Wattwil und eines im Kanton Aargau – hat der Angeschuldigte nie bestritten. Mit den anderen habe er aber nichts zu tun, beteuerte er. Auf die Frage, wie sein Blut auf die Glasscherben eines Schaufensters komme, erklärte er, dass das schon möglich sei. Er sei dort gewesen, habe sich geprügelt und da sei wohl sein Blut auf dem Boden gewesen. Die Scherbe müsse da hingefallen sein.

Dass sich sein Handy mehrmals in Antennen in der Nähe der Tatorte eingeloggt hat, erklärte der Angeschuldigte damit, dass er Party gemacht oder ein Restaurant besucht habe. Es sei auch vorgekommen, dass er sein Auto ausgeliehen habe. Da sei wohl das Handy drin gewesen. Einmal will er die Nacht bei einer Frau verbracht haben. Ihren Namen wollte er indes nicht verraten, um ihre Ehe nicht zu gefährden.

Der Verteidiger hielt der Anklage entgegen, dass der Angeschuldigte nicht an den Einbrüchen beteiligt sein müsse, nur weil er gemäss Handydaten in der Nähe der Tatorte gewesen sei. Dass die Scheiben mit einem schweren Gegenstand eingeschlagen wurden, sei bei allen Einbrüchen gleich. Daraus liesse sich aber kein spezifischer «Modus Operandi» seines Mandanten schliessen. Bei den drei zugegebenen Taten sei die Deliktsumme nicht sehr gross gewesen, es seien keinesfalls gut organisierte Vergehen gewesen. Entsprechend sei das Strafmass zu reduzieren.

Angeschuldigter hat seine Lehren daraus gezogen

Das Kreisgericht Toggenburg folgte mit seinem Urteil weitgehend der Staatsanwaltschaft. Die Richter sahen es als erwiesen, dass der Angeschuldigte bei allen Straftaten beteiligt gewesen war. Die DNA-Nachweise und die Ortung des Handys seien wichtige Indizien dafür, erklärte der Vorsitzende Richter. Die vom Angeschuldigten und von dessen Verteidiger gemachten Ausführungen hätten beim Gericht nicht die notwendigen Zweifel geweckt, um den Rechtsgrundsatz «Im Zweifel für den Angeklagten» anzuwenden.

Die Richter setzten das Strafmass auf 20 Monate an, wobei die 371 Tage Untersuchungs- und Sicherheitshaft angerechnet werden. Die Strafe könne bedingt ausfallen, sagte der Richter weiter. Er sei überzeugt, dass der Angeschuldigte seine Lehren daraus gezogen habe. Vor allem wegen der Haft könne ihm eine günstige Prognose gestellt werden.

Für den Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz verhängte das Gericht eine Busse von 300 Franken. Ausserdem erhielt der 35-Jährige einen Landesverweis für sieben Jahre.