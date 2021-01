Kreisgericht Toggenburg Schimmel, verschmutzte Geräte und Flächen: Happige Vorwürfe gegen Metzger Was einem Landwirt und Metzger aus dem unteren Toggenburg vorgeworfen wird, hätte eine hohe Busse geben können. Hätte, denn die Verhandlung vom 20. Januar am Kreisgericht Toggenburg wurde unterbrochen und auf unbestimmt verschoben. Janine Meyer 20.01.2021, 18.25 Uhr

Das Schlachten von Tieren ist in der Schweiz gesetzlich klar geregelt.

Appetitlich klingen die Vorwürfe nicht, die unter anderen in der Anklageschrift stehen: «Fleischwolf verschmutzt», «Aufschnittmaschine im Verkaufslokal mit älterem Schmutz behaftet» oder «Harassen mit Fleisch mit Schimmelbildung verschmutzt». Weiter heisst es, der Beschuldigte habe durch «das Unterlassen der Reinigung» Lebensmittel in einer hygienisch «nicht einwandfreien Umgebung» produziert. Zudem wird ihm in 18 Fällen vorgeworfen, dass er die Schlachttiere vor der Schlachtung nicht untersuchen liess. Diese Untersuchung ist von Gesetzes wegen vorgeschrieben und wird durch einen vom Amt anerkannten Tierarzt durchgeführt. Von diesem Tierarzt wird noch die Rede sein.

Mehrfach soll sich der Toggenburger Landwirt und Metzger der «vorsätzlichen Übertretung des Lebensmittelgesetzes» und der «vorsätzlichen Übertretung des Tierseuchengesetzes» schuldig gemacht haben. Die Staatsanwaltschaft fordert, den Mann zu einer Bussgeldzahlung in der Höhe von 21600 Franken zu verurteilen.

Anklage abwesend bei der Gerichtsverhandlung

Die Anklage ist an diesem Morgen abwesend. So beginnt die Verteidigung mit ihrem Antrag, das Strafverfahren zu sistieren und an die Untersuchungsbehörden zurückzuschicken. Dabei verweist sie darauf, dass ein nunmehr ehemaliger Mitarbeiter des Beschuldigten noch nicht abschliessend einvernommen werden konnte. Es habe zwar einen entsprechenden Termin gegeben, der sei aber wegen einer Erkrankung dieses Mannes verschoben worden. So läutet Einzelrichter Müller denn auch schon nach einer halben Stunde die erste Pause ein.

Angeklagter sieht sich vor einem Rätsel

Eine Stunde später weist der Richter das Ansinnen zwar ab, er wird das Verfahren später aber dennoch bis zu einem noch unbestimmten Termin unterbrechen. Vorerst gibt er dem Beschuldigten die Gelegenheit, sich zur Anklage zu äussern. Dieser macht einen ruhigen, gefassten Eindruck. Er hat sich eine Brille aufgesetzt, studiert die Unterlagen und beteuert immer wieder:

«Es ist mir unerklärlich!»

Unerklärlich sei ihm, dass die Untersuchungen nicht stattgefunden haben sollen. Wo die entsprechenden Nachweise sind, könne er aber nicht sagen. Er sei nicht immer anwesend gewesen, sodass er den Ablauf nicht jedes Mal überwachen konnte. Er habe jenem Mitarbeiter jeweils die entsprechenden Kompetenzen übertragen, der bisher noch nicht abschliessend einvernommen wurde. Ausserdem habe er von Händlern und Bauern, die ihm die Tiere zur Schlachtung brachten, stets gehört: «Das Tier wurde vom Tierarzt angeschaut und darf geschlachtet werden.»

Auf Aussagen von Kunden und Händlern verlassen

Der Beschuldigte weist auch darauf hin, dass viele der Zulieferer ebenfalls Kunden des Tierarztes seien. Deshalb habe er sich auf diese Aussagen verlassen. Bei einem Tier ist gar am Abend vor der Verhandlung das Begleitpapier inklusive Stempel aufgetaucht. Wo das herkomme, will der Richter wissen. «Ich habe gestern Abend mit dem Anwalt des Tierarztes gesprochen. In dessen Unterlagen ist es gefunden worden», so der Verteidiger. Zu den Vorwürfen in Bezug auf die Verschmutzungen sagte der Beschuldigte:

«Alle wissen, dass man sauber arbeiten muss. Sie wissen ja, wie das ist: Es funktioniert mal besser, mal minder.»

Er habe die Mitarbeiter nicht täglich kontrolliert und könne ihnen ausserdem keinen «Hammer auf den Kopf schlagen», damit sie sich an die Anweisungen hielten. Er habe es mit ihnen versucht. Als es dann «nicht mehr gegangen» sei, habe er sich schliesslich von den Mitarbeitern getrennt. Nun habe er ein neues System: «Wenn ich nicht im Betrieb bin, ist niemand in der Schlachterei. Und: Ich kontrolliere alles nochmals nach.»

Nach diesen Ausführungen unterbricht Richter Müller die Verhandlung bis zu einem unbestimmten Termin. Zum einen müsse die vollständige Einvernahme des ehemaligen Mitarbeiters stattfinden und zum anderen sei der Tierarzt erneut zu befragen und ein schriftlicher Bericht einzufordern.