Kreisgericht Lichtensteig verurteilt Katzenschänder

Kreisgericht Toggenburg Nur ein Mini-Kratzbaum auf dem Balkon, also kam das Veterinäramt ins Untertoggenburg – der Einspruch war dann für die Katz Ein Mann legte vor Gericht Einspruch ein. Er solle seine Katze auf dem Balkon ausgesperrt und so misshandelt haben. Doch zum Prozess erschien der Mann nicht – womit der Strafbefehl in Kraft tritt. Christof Lampart Jetzt kommentieren 17.02.2023, 12.00 Uhr

Die Katze erschien nicht zum Gerichtstermin. Bild: PD

Dass ein Beschuldigter nicht zum anberaumten Gerichtstermin erscheint, kommt in etwa so oft vor, wie sich ein Opfer vom Prozess dispensieren lässt. Am Donnerstagvormittag waren jedoch weder der eine noch die andere vor Schranken des Kreisgerichts Toggenburg in Lichtensteig erschienen.

Schuldig, aber günstiger

Beim Opfer, der Katze, verwunderte dies nicht, wohl aber beim Einsprecher. Das Nichterscheinen des 48-jährigen Ungarn hatte zur Folge, dass die Kosten für ihn nochmals anwuchsen. Allerdings nicht in dem Ausmass als bei einem Schuldspruch.

«Wenn der Beschuldigte sowieso nicht vorhatte, hier zu erscheinen, dann macht seine Absenz sogar noch Sinn. Denn wäre er nicht frei, sondern schuldig gesprochen worden, dann wäre es ihm teurer zu stehen gekommen», so der Einzelrichter nach dem vergeblichen Abwarten der obligaten Wartefrist. Somit ist der Strafbefehl rechtskräftig, da das Nichterscheinen des Einsprechers als Rückzug der Einsprache und somit als Tateingeständnis gewertet wird.

Kotrückstände und kleiner Kratzbaum

Was war geschehen? Der Mann, ein im unteren Toggenburg wohnender Ungar, war mit 300 Franken gebüsst worden, weil er im November 2021 seine Katze auf den Balkon im zweiten Obergeschoss ausgesperrt hatte. Jemand meldete dem kantonalen Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AVSV), dass die Katze nur auf dem Balkon gehalten werde. Ein Augenschein vor Ort durch Mitarbeitende des AVSV ergab, dass die Katze sich ausgesperrt auf dem Balkon im zweiten Stock befand.

Die Inspektoren fanden auf dem Balkon eine Kotschale mit mehreren Kotrückständen, eine Futterschale mit Trockenfutter und einen kleinen Kratzbaum. Im Strafbefehl betonte das kantonale Untersuchungsamt die ungenügende Unterbringung des Tieres wie folgt: «Geeignete erhöhte Ruheflächen, Rückzugsmöglichkeiten, unter anderem auch zum Schutz vor Witterungsverhältnissen, sowie geeignete Kletter- und Beschäftigungsmöglichkeiten waren weder auf dem Balkon noch in der Wohnung vorhanden.»

Es fehlt jegliche Spur

Insgesamt hat der Mann nicht nur die gesamthaft 750 Franken des Strafbefehls, sondern nochmals rund 200 Franken an Gebühren für die Staatsanwaltschaft und das Gericht zu bezahlen. Ob die Staatskasse die knapp 1000 Franken irgendwann einkassieren kann, ist fraglich.

Zwar konnte der Strafbefehl via das Einwohneramt der Wohngemeinde an die bisherige Adresse zugestellt werden, doch vom Mann fehlt jede Spur. Auch die Familie wohnt nicht mehr dort. Ob sie sich noch in der Schweiz oder bereits im Ausland aufhält, ist unklar.

