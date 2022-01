Unfall mit Todesfolge: Gericht spricht den Verursacher schuldig

Kreisgericht Toggenburg Keine Erinnerung an den Unfall: Autofahrer trägt trotzdem Schuld am Tod seiner Freundin Ein Autofahrer verlor in einer Kurve zwischen Ricken und Wattwil die Kontrolle über sein Auto. Sein Fahrzeug kollidierte so heftig mit einem entgegenkommenden Auto, dass seine Beifahrerin noch auf der Unfallstelle starb. Vor Gericht wehrte er sich gegen die Strafe – erfolglos. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 13.01.2022, 12.00 Uhr

Der Toggenburger Kreisrichter ist überzeugt, dass der Autolenker durch seinen Fahrfehler den Unfall mit Todesfolge ausgelöst hat. Symbolbild: Imago

Ein kleiner Fahrfehler mit fatalem Ausgang, so bezeichnete der Einzelrichter des Kreisgerichts Toggenburg, was sich an diesem Winterabend auf der Strasse abgespielt hat. Ein damals 22-Jähriger fuhr mit dem Auto von Ricken nach Wattwil, auf dem Beifahrersitz sass seine gleichaltrige Freundin. In einer Kurve kam sein Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden Auto.