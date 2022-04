Streit unter Nachbarinnen endet vor Kreisgericht Toggenburg

Kreisgericht Toggenburg «Huere Balkan», «huere Jugo»: Übler Streit unter Toggenburger Nachbarinnen endet mit einem Freispruch Hat eine Nachbarin die andere tatsächlich mit «huere Jugo» beschimpft, nachdem deren Mann eine Trennwand zwischen den Grundstücken errichtet hatte? Das Kreisgericht Toggenburg sah dies nicht als erwiesen an und sprach die Dame, die gegen einen Strafbefehl eingesprochen hatte, frei. Christof Lampart Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Die Nachbarinnen waren nicht gut aufeinander zu sprechen, beide lehnten eine aussergerichtliche Einigung ab. Bild: Andrii Yalanskyi / iStockphoto

Es war wohl das, was man einen «klassischen» Nachbarschaftsstreit nennt, was am Dienstag vor dem Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig verhandelt wurde. Zwei Nachbarinnen in einer Toggenburger Gemeinde, die schon zuvor nicht gut aufeinander zu sprechen waren, gerieten im Sommer 2020 wegen einer errichteten Trennwand zwischen ihren Grundstücken in Streit.

Einen Streit, in dem die Beklagte die andere mit «huere Balkan» und «huere Jugo» beschimpft haben sollte – und deshalb im November 2020 vom Untersuchungsamt Uznach wegen des Straftatbestandes der mehrfachen Beschimpfung zur Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu 30 Franken bedingt sowie zu einer Geldstrafe von 200 Franken verurteilt wurde.

Alles in allem hätte die Beklagte 850 Franken an Busse, Gebühren und besonderen Auslagen zahlen müssen. Doch die Frau focht den Entscheid an, womit man sich nun zur Gerichtsverhandlung in Lichtensteig traf.

Vermittlungsversuch scheiterte

Am Prozess hielten beide Parteien auch dann fest, nachdem der Richter ihnen einen Vergleich vorgeschlagen hatte. Die Privatklägerin solle den Antrag doch zurückziehen, beide Parteien einander versprechen, dass sie sich zukünftig um ein gutes nachbarschaftliches Einvernehmen bemühen wollten und zudem die Verfahrenskosten teilen.

Er mache diesen Vorschlag «nicht als Richter, sondern mehr als Privatmensch», da er sich kaum etwas Belastenderes vorstellen könne als mit Nachbarn im ständigen Streit leben zu müssen, liess sich der Richter vernehmen – doch fand er bei den Damen mit seinen finalen Vermittlungsversuchen kein Gehör.

Mit dem Hammer Keile entfernt

Um was ging es genau? Die Schweizerin mit südosteuropäischen Wurzeln sah sich in ihrer Ehre gekränkt, als ihre italienische Nachbarin sie an einem Sommertag beim Zusammentreffen im Eingangsbereich mit «he Balkan» mehrfach angesprochen hatte. Dies sei bei weitem nicht das erste Mal gewesen, dass sie von ihrer Nachbarin geringschätzig behandelt worden sei, erklärte die Frau dem Richter. Sie habe die Nachbarin, obwohl innerlich kochend, zuerst ignoriert.

Als die Berufungsklägerin jedoch anfing, die Holzkeile bei der kürzlich zuvor errichteten Trennwand mit einem Hammer zu entfernen und diese aufs Nachbargrundstück zurückzuwerfen, sei der Streit eskaliert. Die eine habe der einen «huere Balkan» angehängt, die andere ihrer Nachbarin «dreckige Tschingge» gesagt. Gut 40 Tage nach dem Streit erstattete die Schweizerin Anzeige.

Richter: «Widersprüchliche Aussagen»

Beide beriefen sich während der Strafuntersuchung auf Freunde und Familienmitglieder als Zeugen, sodass es nicht verwunderte, dass der Richter die Berufungsklägerin «in dubio pro reo» – «im Zweifel für die Angeklagte» – freisprach.

Die Zeugen hätten im Verlaufe des Verfahrens «gegenseitig widersprüchliche Aussagen» getätigt und auch die Aussagen der Parteien seien «nicht durchgehend konsistent», hätten sich im Verlaufe der Untersuchung «verändert», bemängelte der Richter. Aufgrund des Freispruchs trägt der Staat die vollen Untersuchungs- und Prozesskosten, die sich auf über 9100 Franken belaufen.

