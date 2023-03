Kreisgericht Toggenburg: Erzieher mit Messer angegriffen

Kreisgericht Toggenburg Erzieher mit Messer und Metallstange attackiert – Freispruch für Angreifer Ein Heimbewohner warf eine Laterne nach einem Erzieher und griff ihn mit einem Messer an. Nun wurde er vom Kreisgericht Toggenburg freigesprochen, weil es beim Beschuldigten auf Schuldunfähigkeit entschied. Christof Lampart Jetzt kommentieren 28.03.2023, 05.00 Uhr

Ein Heimbewohner ging mit einem Messer auf einen Betreuer los. Das Gericht sprach ihn wegen Schuldunfähigkeit frei. Symbolbild: Jean-Christophe Bott / Keystone

Dass es mit ihm in Heimen früher oder später zu Problemen komme, sei normal. Das sagte der 18-Jährige am Freitag vor dem Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig. «Ich habe überall Ärger gemacht», fügte er an. Tatsächlich hat der Schüler, bei dem das Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde, eine lange Heimkarriere hinter sich. Das Asperger-Syndrom ist eine Kontakt- und Kommunikationsstörung. Diese äussert sich in Form von Einschränkungen im Interaktionsverhalten, mangelndem Einfühlungsvermögen, intensiven Interessen und dem Festhalten an Gewohnheiten.

Hatte er keine Energie, rastete er aus

Aufgrund der Beeinträchtigung war er stets ein Einzelgänger. Er sei oft antriebslos und nicht imstande gewesen, zur Schule zu gehen. Auch in seinem letzten Heim im Toggenburg war dies der Fall. Es sei eine normale Schule gewesen, bei der er nicht unbedingt gefördert wurde, so der Beschuldigte. Er fügt an:

«Wenn ich keine Energie hatte, bin ich nicht in die Schule gegangen. Denn wenn ich keine Energie habe, dann werde ich sauer und raste aus.»

Deshalb habe er aus Sicherheitsgründen von sich aus Abstand genommen und sei dann jeweils nicht zur Schule gegangen.

Warum er am besagten Abend im Juni 2022 Gewalt gegen den Erzieher anwandte, konnte der Schüler, der seit dem Vorfall in Sicherheitshaft sitzt, nicht mehr sagen. Er vermutete aber, dass dies damit zusammenhing, dass er damals seine Medizin unregelmässig einnahm. Er sei einfach verrückt geworden, obwohl er gegen den Erzieher, seine engste Bezugsperson im Heim, nichts gehabt habe.

Die Verhandlung fand am Kreisgericht Toggenburg an der Hauptgasse in Lichtensteig statt. Bild: Alain Rutishauser

Grund für Angriff wusste der Beschuldigte nicht mehr

«Warum haben Sie ihm die Laterne nachgeworfen?», wollte der Richter wissen. Der Beschuldigte antwortete bloss: «Keine Ahnung. Ich habe nichts gegen ihn.» Dass der Erzieher in ein Zimmer flüchten musste, weil der Beschuldigte ihn mit einem Buttermesser verfolgte, stritt der Mann nicht ab, konnte sich aber sein Verhalten nicht mehr erklären:

«Ich hätte ihn wahrscheinlich verletzt, was ich aber nicht hätte tun wollen.»

Tatsächlich scheint die Beziehung zwischen den beiden freundschaftlich gewesen zu sein. Was sich auch darin äusserte, dass das Opfer keine Strafklage gegen den Täter einreichte und sich nach der polizeilichen Vernehmung vom Täter mit einer Umarmung verabschiedete.

Der Verteidiger betonte, dass sein Mandant im Heim wohl zu wenig in Sachen Medikamenteneinnahme kontrolliert worden sei – was zum Wutausbruch geführt habe. Seit der Beschuldigte im Gefängnis sei, wo alles strukturierter und kontrollierter sei, habe er keine Ausfälle mehr gehabt. Auch der Beschuldigte räumte ein, dass ihm der geregelte Ablauf guttue. Im Schlusswort betonte der Beschuldigte, dass er sich gebessert habe: «Es stimmt, dass ich im Heim nicht immer die Medikamente eingenommen habe, aber ich habe daraus gelernt. Und jetzt nehme ich sie immer ein, damit niemand mehr gefährdet wird.»

Freispruch, aber stationäre psychiatrische Behandlung

Das Gericht sprach den Beschuldigten wegen Schuldunfähigkeit vom Anklagepunkt der versuchten schweren Körperverletzung frei. Zwar sei diese gegeben und die Einsichtsfähigkeit des Täters nicht beeinträchtigt gewesen. Jedoch sei die Steuerungsfähigkeit des Beschuldigten laut psychiatrischem Gutachten zum Tatzeitpunkt «in schwerem Grade vermindert bis aufgehoben» gewesen, sodass ein Freispruch zwingend ist.

Auf freiem Fuss wird sich der Beschuldigte jedoch so schnell nicht befinden. Denn das Gericht entschied, dass eine stationäre psychiatrische Behandlung «sicherlich notwendig» sei. Von einer ambulanten Therapie wollte das Gericht nichts wissen, «weil eine weniger einschneidende Massnahme nicht zielführend ist. Ein strukturierter Rahmen mit strenger Führung ist hier richtig», so der Richter.

Der Beschuldigte wird voraussichtlich noch bis Ende April 2023 in Sicherheitshaft bleiben. Die Verfahrenskosten von über 45’600 Franken trägt der Staat.

