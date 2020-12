Kreisgericht Toggenburg Er wusste nicht, was er tat: Kreisrichter schicken psychisch kranken Schläger in die kleine Verwahrung Er hat seine Eltern geschlagen, mehrere Menschen bedroht und Steine gegen Scheiben geworfen. Weil er zum Zeitpunkt der Taten nicht schuldfähig war, ordnet das Kreisgericht Toggenburg eine stationäre Massnahme an. Sabine Camedda 14.12.2020, 17.00 Uhr

Der junge Mann schlug auf seine Eltern ein. Unter anderem darum stand er vor dem Kreisgericht. Bild: Nito100 / iStockphoto

Der junge Mann, der vor Gericht steht, ist kein Unbekannter. Bereits vor mehreren Jahren setzte sich das Kreisgericht Toggenburg mit dem damals noch Jugendlichen auseinander. Auch das Kreisgericht Wil befasste sich vor nicht allzu langer Zeit mit Taten, die der heute 24-Jährige gemacht hat. Dieser Fall ist nach einem Berufungsantrag am Kantonsgericht gar noch hängig. Und nun stand er vergangene Woche erneut vor Schranken des Kreisgerichts in Lichtensteig.

Vorgeworfen werden ihm dieses Mal mehrere Tatbestände, unter anderem versuchte schwere Körperverletzung, einfache Körperverletzung, Tätlichkeiten, Beschimpfung, Drohung und Sachbeschädigungen. Dafür fordert der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten, eine Geldstrafe von zehn Tagessätzen à je 30 Franken und eine Busse von 500 Franken. Ausserdem sei eine stationäre Massnahme anzuordnen.

Er fühle sich nicht wohl in seiner Haut

«Es geht mir beschissen», antwortete der junge Mann auf die Frage des vorsitzenden Richters, wie es ihm gehe. Er fühle sich nicht wohl in seiner Haut. Die Medikamente machen ihn müde, sie beruhigen ihn aber und er denke darüber nach, was er gemacht habe.

«Ohne Medikamente würde ich geistlos herumlaufen und grundlos Leute beschimpfen.»

Er sei immer wieder in psychiatrischer Behandlung gewesen. Wenn es ihm gut gegangen sei, kam er heraus. Dann lebte er von der Sozialhilfe. Draussen habe Umgang mit den falschen Menschen gehabt, erzählt er. Und wenn es ihm wieder schlecht gegangen sei, sei er wieder zurück in die Klinik.

«Eine stationäre Massnahme wäre gut», sagt er, angesprochen auf einen möglichen Ausgang dieser Gerichtsverhandlung. Pläne für die Zukunft habe er keine. Aber: Er wolle in eine Behandlung, danach in Freiheit leben und sich «von solchen Sachen distanzieren».

Die Eltern geschlagen und Polizisten bedroht

Die Taten, die ihm vorgeworfen werden, gibt der Mann zu. Aus Wut hat er am Arbeitsort seines Vaters einen Stein durch eine Scheibe geworfen. Auf einer Zugfahrt hat er eine Familie beschimpft und bedroht. Das sei ihm herausgerutscht, er habe nicht gewusst, was er sage, erklärt er den Kreisrichtern. Ebenfalls hat er Polizisten bedroht, die ihn für einen Besuch auf dem Betreibungsamt abgeholt haben.

Vorgeworfen wird ihm auch, seine Mutter und seinen Vater ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen zu haben. Dies gibt er zu. Das sei nach einer Provokation passiert, erzählt der Mann.

Selten so ein heftiger Gewaltsausbruch

Der Staatsanwalt klassierte die Schläge gegen den Kopf des Vaters als versuchte schwere Körperverletzung, die «Flatterä» für die Mutter als einfache Körperverletzung. Die Eltern seien sich einige gewalttätige Situationen gewohnt gewesen. An diesem Abend sei es aber besonders heftig gewesen. Wenn er ins Feuer kommt, habe er eine unglaubliche Gewalt, zitierte der Staatsanwalt eine Aussage der Mutter.

Die Persönlichkeit des jungen Mannes spiele im Ganzen eine grosse Rolle, führte er weiter aus. Er gehe davon aus, dass er zum Zeitpunkt der Taten noch wusste, was recht und unrecht ist. Darum sei er zu bestrafen.

Im Vordergrund stehe aber die stationäre Massnahme, für welche die Voraussetzungen gegeben seien. Er wisse, dass das für einen Mann in diesem Alter hart sei, aber weder das bisher durchgeführte mildere Setting noch die Bestrafungen hätten den jungen Mann nicht von weiteren Taten abhalten können.

Freispruch im Zweifel für den Angeklagten

Der Verteidiger plädierte dafür, den jungen Mann von allen Vorwürfen freizusprechen und für die in Untersuchungshaft und in Sicherheitshaft verbrachten Tage mit 45'000 Franken zu entschädigen.

Bei der Schuldfrage sei die Einsichtsfähigkeit und die Steuerungsfähigkeit des jungen Mannes zentral. In einem psychiatrischen Gutachten wird diese als «schwer beeinträchtigt oder nicht vorhanden» eingestuft. Gemäss dem Rechtsgrundsatz «Im Zweifel für den Angeklagten» sei also davon auszugehen, dass der junge Mann nicht wusste, was recht und unrecht ist. Er könne folglich nicht dafür verantwortlich gemacht werden.

Zwar wehrte sich der Verteidiger nicht gegen eine stationäre Massnahme, die auch als «kleine Verwahrung» bekannt ist. Er wies das Gericht aber darauf hin, dass es damit eine Weiche im Leben des jungen Mannes stelle. Es solle sich daher überlegen, ob eine ambulante Therapie oder eine Mischung von einer stationären Therapie am Anfang, gefolgt von einer ambulanten Therapie nicht geeigneter wären. Dies würde die Freiheitsrechte seines Mandanten weniger beschneiden.

Kein Freispruch, aber auch nicht schuldfähig

Die Toggenburger Kreisrichter kamen zum Schluss, dass der junge Mann alle Tatbestände erfüllt habe. Allerdings erachteten sie die Schläge gegen den Kopf des Vaters nicht als versuchte schwere Körperverletzung, sondern als vollendete einfache Körperverletzung. Wie vom Verteidiger gefordert, gingen die Richter aber davon aus, dass die Einsichtsfähigkeit und Steuerungsfähigkeit vollständig fehlten. Somit kann der junge Mann für diese Taten nicht bestraft werden.

Weil das Gericht der Ansicht ist, dass der junge Mann nicht zu unrecht in Untersuchungs- und Sicherheitshaft war, wies es die Genugtuungsforderung ab. Das Gericht ordnete im Übrigen eine stationäre Massnahme an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.