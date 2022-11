Kreisgericht Toggenburg: Mann von Stalking-Vorwurf freigesprochen

Kreisgericht Toggenburg Er schickt ihr Schokolade und Sekt, schliesslich zieht er in der Wohnung unter ihr ein: Mann von Stalking-Vorwurf freigesprochen Ein Schweizer wurde am Freitag am Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig vom Vorwurf freigesprochen, eine Bekannte genötigt und regelrecht aus ihrer Wohnung vertrieben zu haben. Christof Lampart 21.11.2022, 05.00 Uhr

Das Bezirksgebäude mit dem Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig. Bild: Sabine Camedda

Er verehrte sie, schickte ihr Geschenke und zog in die Wohnung unter ihr ein, obwohl sie ihm zu verstehen gegeben hatte, dass sie Zeit brauche, um sich über eine etwaige, gemeinsame Zukunft klar zu werden. Irgendwie verständlich, denn der Mann befand sich damals wie heute im Scheidungsverfahren und es war damals unklar, wie es bezüglich des Sorgerechts für die beiden Kinder des Mannes weitergehen würde.

Unstrittig war jedoch, dass der Mann schon bald einmal viel für die langjährige, flüchtige Bekannte empfand, als sie sich im Oktober 2020 näher kennenlernten. Nach einigen Monaten, in denen man sich mehrmals wöchentlich traf, teilte sie ihm im Februar 2021 jedoch mit, dass sie Abstand möchte und Zeit für sich brauche. In den nächsten Monaten kam es zwischen den beiden zu häufigen WhatsApp-Kontakten, bis ihm die Frau im August 2021 per WhatsApp deutlich zu verstehen gab, dass sie von ihm nichts mehr hören und wissen wolle.

Trotz der Zurückweisung sandte er ihr zwischen September 2021 und dem Valentinstag 2022, sechs Pakete mit Schokolade, Seifen und Sekt. Vom Richter gefragt, weshalb er das getan habe, antwortete der Beschuldigte: «Ich beschenke gerne Freunde». Dass sie ihm nicht gedankt, ja nicht einmal geantwortet habe, habe ihn jedoch mitnichten irritiert. «Ich gebe, ohne damit irgendeine Erwartungshaltung zu verknüpfen», sagte der Mann als Erklärung.

Als er in der Wohnung unter ihr einzog, ergriff sie die Flucht

Während die Frau die Geschenke noch stillschweigend akzeptiert hatte, war es mit ihrer Ruhe hingegen komplett vorbei, als der Mann im März 2022 in die Wohnung unter ihr einzog. Sie empfand die Anwesenheit des Beschuldigten in ihrer unmittelbaren Nähe als so belastend, dass sie binnen weniger Wochen – obwohl die Wohnung ihr sehr gut gefiel – auszog.

Dabei konnte es ihr am Ende nicht schnell genug gehen, nahm sie es doch in Kauf, dass sie während eines Monats gleich für zwei Wohnungen Miete zahlen musste. In der Anklageschrift steht geschrieben, dass sie schreckhaft auf Geräusche reagiert habe, die aus der Wohnung unter ihr zu ihr hoch drangen. Auch befürchtete die Frau, dass es zu Handgreiflichkeiten kommen könnte, sollte sie der Beschuldigte vielleicht in Begleitung eines fremden Mannes sehen.

Einzige Wohnung, die sich Angeklagter leisten konnte

Für den Mann klangen diese Anschuldigungen abstrus. «Wir haben uns nur zweimal auf dem Gang getroffen. Dabei ging es darum, wer wann das Treppenhaus reinigt, waren wir doch die einzigen Mieter im Haus», sagte der Mann. Dass er in dieses Haus einzog, sei seiner verzweifelten Wohnungssuche geschuldet gewesen.

Da er aufgrund der bevorstehenden Scheidung hoch verschuldet, und deshalb an vielen Orten nicht als Mieter in Frage gekommen sei, habe er zugegriffen, als ihm die Wohnung angeboten wurde. Er sagte: «Ich musste aus der alten Wohnung raus, weil sie für mich als bald Geschiedener allein zu teuer war. Und diese Wohnung war die Einzige, die ich bekommen konnte».

Nötigung konnte nicht nachgewiesen werden

In seiner Urteilsbegründung erklärte der Einzelrichter, dass die dargelegte Intensität der Handlungen nicht ausreiche, um von einer Nötigung zu sprechen. Die Privatklägerin könne sich zwar subjektiv vom Mann «gestalkt» fühlen, doch lasse sich der Vorsatz, dass der Mann nur deshalb in die Wohnung gezogen sei, um sie auf irgendeine Weise zu beeinflussen, nicht beweisen.

Hingegen habe er einige plausible Gründe nennen können, weshalb er sich für diese Wohnung entschied. Auch lasse sein Verhalten, das er während der «gemeinsamen» Mietzeit zeigte, keinerlei Tendenz zur Nötigung erkennen. Deshalb wurde der Mann nach dem Rechtsgrundsatz «im Zweifel für den Angeklagten» freigesprochen.

Die Anklage hatte eine Geldstrafe von 90 Tagessätze à 60 Franken bedingt bei einer Probezeit von drei Jahren sowie eine Busse von 1’080 Franken (oder 18 Tage Freiheitsstrafe) verlangt. Die Untersuchungs- und Gerichtskosten von 2500 Franken trägt der Staat. Auch wurden dem Beschuldigten 6575 Franken für seine Anwaltskosten zugesprochen.