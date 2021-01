Kreisgericht Toggenburg Die dunkel gekleidete Fussgängerin war nicht zu sehen: Autofahrer wehrt sich gegen den Vorwurf der fahrlässigen Tötung Ein 78-jähriger Mann stand vor Schranken, denn er hat mit seinem Auto im Ausserortsbereich bei Neu St.Johann eine Fussgängerin angefahren und tödlich verletzt. Gegen den Strafbefehl, der ihn der fahrlässigen Tötung für schuldig befindet, hat er Einsprache erhoben. Sabine Camedda 30.01.2021, 12.00 Uhr

Tragischer Tod: Eine Seniorin wurde von einem Auto erfasst und erlitt beim heftigen Zusammenprall tödliche Verletzungen.

Symbolbild: Chris Iseli

Der Mann, der mit seinem Anwalt vor dem Einzelrichter im Kreisgericht Toggenburg erscheint, macht einen rüstigen Eindruck. Mittlerweile ist er 78 Jahre alt. Er arbeitet aber nach wie vor als Therapeut in seiner eigenen Praxis. Seinen Führerschein habe er mit 18 Jahren gemacht, seither sei er viel unterwegs gewesen, immer unfallfrei. Über den Abend, an welchem der fatale Unfall passiert ist, spricht er sehr sachlich.

Er sei unterwegs gewesen, von einem Kongress in Süddeutschland zu seinem Wohnort im Kanton Zürich. Weil sein Navigationssystem und auch das Smartphone seiner Mitfahrerin am Walensee einen langen Stau angezeigt habe, sei er übers Toggenburg gefahren.

Plötzlich hat er einen Schatten erblickt, aber es war schon zu spät

Es sei dunkel gewesen, die Strassenlampen haben die Strecke ausgangs Neu St.Johann beleuchtet. Auf der Gegenspur sind ihm einige Fahrzeuge entgegengekommen. Er habe Menschen wahrgenommen, die auf dem rechten Trottoir waren. «Nein, sie sind nicht gestanden, sondern gekauert oder gekniet und haben etwas am Boden gemacht», erzählt der Mann dem Richter.

In der Tat: Diese Menschen haben sich um einen Fahrradfahrer gekümmert, der kurz zuvor ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen war. Er sei vom Gaspedal gegangen, habe kurz nach rechts geschaut. Schnell habe er gemerkt, dass seine Hilfe nicht nötig war und fuhr weiter. Er habe noch einen Schatten erblickt: «Aber denn het's scho klöpft...» Er hat sofort angehalten und bemerkt, dass er eine Person angefahren hat.

Diese – eine über 80-jährige Frau, die von links über die Fahrbahn eilte – erlitt beim Zusammenprall so schwere Verletzungen, dass sie noch auf der Unfallstelle gestorben ist. Er habe seine Geschwindigkeit nicht der Situation angepasst und sei vom Geschehen auf der Strasse zu sehr abgelenkt gewesen, folgert die Staatsanwaltschaft und spricht ihn der fahrlässigen Tötung schuldig. Dafür soll der Mann eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à je 80 Franken, bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren, sowie eine Busse von 1900 Franken bezahlen.

«Ich weiss nicht, was ich anders hätte machen können»

Den Vorwurf, die Geschwindigkeit sei nicht der Situation angepasst gewesen, wies der Mann entschieden zurück. Er hätte vor einem Hindernis halten können, beteuerte er. Aber: Er habe die alte Frau, die dunkel gekleidet war, nicht wahrnehmen können, bis es zu spät war. «Ich weiss nicht, was ich anders hätte machen können», fasst er zusammen.

Der Verteidiger forderte einen Freispruch für seinen Mandanten. Er unterstützte den Angeschuldigten bei seinen Aussagen und fügte hinzu, dass der Autofahrer an dieser Stelle nicht annehmen musste, dass ihm jemand vors Auto rennt.

Er zeigte dem Richter Aufnahmen von einer Dashcam, auf welchen ersichtlich ist, dass eine dunkel gekleidete Fussgängerin in einer nachgestellten Situation nicht früh genug wahrzunehmen sei, um zu bremsen. Er unterstrich dies mit seiner Beurteilung des Sachverhalts.

Wenn er gebremst hätte, wäre der Unfall trotzdem passiert

Aufgrund des Gegenverkehrs sei die Fussgängerin durch Fahrzeuge verdeckt gewesen. Sein Mandant hätte sie frühstens dann erblicken können, als sie auf seine Spur lief und in den Lichtkegel seines Fahrzeugs trat.

Gemäss Berechnungen aufgrund der Spuren der Kollision kann angenommen werden, dass es weniger als eine Sekunde dauerte vom Zeitpunkt, als die Frau über die Mittellinie der Strasse trat, bis es zum Unfall kam. Der Verteidiger schloss daraus, dass dies zu wenig war, um das Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen und so die Kollision zu vermeiden. Doch der Unfall sei sogar noch innerhalb der Reaktionszeit passiert.

«Mein Mandant hatte keine Chance, den Unfall zu verhindern.»

Den Vorwurf der Unaufmerksamkeit liess der Verteidiger auch nicht gelten. Unmittelbar vor dem Unfall habe sein Mandant den Blick nach vorne auf die Strasse gerichtet gehabt, die frei war. Er habe einen Kontrollblick nach rechts gemacht, aber jeder Lenker hätte gleich reagiert wie sein Mandant. «Er konnte und musste nicht davon ausgehen, dass von der Gegenspur eine Gefahr kommt.»

Ein «Opfer der unglücklichen Umstände»

Der Einzelrichter des Kreisgerichts ist dem Antrag der Verteidigung gefolgt und hat den Autofahrer freigesprochen. Er geht straffrei aus dem Verfahren hervor.

Es tue ihm wahnsinnig leid, was passiert sei, sagte der Autofahrer in seinem Schlusswort. Er selber sei auch «Opfer der unglücklichen Umstände geworden». Die Staumeldung am Walensee, wegen der er überhaupt durchs Toggenburg gefahren sei, habe sich am Ende als falsch herausgestellt.