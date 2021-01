Kreisgericht Toggenburg Die Angst vor einem leeren Portemonnaie war grösser als vor dem Richter Ein Ehepaar, das Sozialhilfe bezieht, hat das Einkommen der Frau nicht angegeben und so Leistungen erhalten, die ihm nicht zustanden. Dafür und wegen weiterer Vergehen standen sie vor Gericht. Sie seien sich des Unrechts bewusst gewesen, hätten aber nicht anders gekonnt, beteuerten sie. Sabine Camedda 23.01.2021, 12.00 Uhr

Die Existenzangst war gross, darum beschloss das Ehepaar, das Sozialamt ihrer Wohngemeinde zu täuschen.

Die Vorwürfe gegen den 60-jährigen Mann wiegen schwer. Wegen gewerbsmässigen Betrugs, Diebstahls und mehreren Verkehrsdelikten soll er schuldig gesprochen und für zehn Monate ins Gefängnis geschickt werden. Zudem stehen Geldstrafen im Raum. Die nur wenig jüngere Ehefrau des Angeschuldigten sitzt ebenfalls auf der Anklagebank. Sie soll ihrem Mann beim Betrug geholfen haben und dafür eine Geldstrafe kassieren.

Der Mann, ein Gastronom, musste seine Arbeit aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Gemeinsam mit seiner Ehefrau beantragte er bei seiner damaligen Wohngemeinde im Toggenburg Sozialhilfe. Mehrmals beteuerten sie, kein Einkommen zu erzielen. Dabei arbeitete die Frau im Stundenlohn. Sie liess sich den Verdienst auf ein Konto überweisen, das sie und ihr Mann dem Sozialamt aber verschwiegen.

«Wir wussten nicht mehr weiter.»

Mit diesen Worten begründet der Mann sein Tun vor dem Richter. Sie hätten am Existenzminimum gelebt, hatten Angst, die Wohnung zu verlieren. «Im Nachhinein war es dumm», fügte seine Frau hinzu. «Denn wir wussten, dass es uns dreckig geht, wenn wir erwischt werden.»

Weitergemacht, bis sie es schliesslich doch erzählt haben

Mehr als 56'000 Franken an Sozialhilfe haben die beiden in ihrer Wohngemeinde unrechtmässig bezogen. Nach dem Umzug in einen anderen Kanton machten die beiden Sozialhilfebezüger weiter. Sie erzielte einen kleinen Lohn, der auf ein geheim gehaltenes Konto ausbezahlt worden ist.

«Wir konnten trotzdem nicht in Saus und Braus leben», beteuerte der Mann. Der Druck sei am neuen Wohnort immer grösser geworden. Die Nachbarn hätten von der Arbeitsstelle gewusst, die Frau konnte einer Aufforderung des Arbeitsamts für ein Beschäftigungsprogramm nicht nachkommen. «Da haben wir beschlossen, reinen Tisch zu machen», sagt der Mann.

Rund 6000 Franken haben sie mit Leistungskürzungen der neuen Wohngemeinde zurückbezahlt. Damit seien sie aus dem Schneider. Das sei nur möglich, weil einer ihrer Söhne sie finanziell unterstützt habe, führten die Eheleute aus. «Es geht uns schlecht, aber daran sind wir selber schuld», zeigen sie sich einsichtig.

Dem Mann wird überdies zur Last gelegt, dass er mit einem Einkaufswagen voller Lebensmittel aus einem Laden gegangen ist, ohne zu bezahlen. Auch das gibt er zu und begründet es damit, dass das Geld nicht gereicht habe. Zudem liegen mehrere Verkehrsdelikte vor, unter anderem ist er zu schnell gefahren.

Gefängnisstrafe würde das Familiengefüge gefährden

Mehrmals äusserte die Frau, die wie ihr Mann ohne rechtlichen Beistand vor Gericht erschien, die Angst, die Wohnung zu verlieren und auf der Strasse zu stehen. Ihr Mann nehme in der Familie eine wichtige Rolle ein. Er sei es, der sich um die Finanzen kümmert. Und im Gegensatz zu ihr habe er einen guten Draht zum einen Sohn, der mit einer Beeinträchtigung lebt. Er müsse immer wieder zwischen Mutter und Sohn vermitteln. «Es wäre nicht förderlich, wenn er ins Gefängnis müsste», betonte die Frau.

Auch ihr Mann äusserte sich in diesem Sinn. Er habe gut gearbeitet als Gastronom, bis es körperlich nicht mehr ging. Da sei es finanziell auch schwierig geworden. Aufgrund seiner Erkrankungen habe er eine IV-Rente beantragt; ob er diese bekomme, werde derzeit abgeklärt. Das alles – und damit meinte er die Delikte und die Gerichtsverhandlung – beschäftigten ihn sehr und schlügen ihm auf die Gesundheit.

Er hoffe, dass es eine Lösung gebe, mit der er einigermassen leben könne und unter der die Familie nicht leiden müsse. Falls er ins Gefängnis müsse, könnte das Familiengefüge auseinanderbrechen. Und das mache ihm Angst.

Es gibt Punkte, die den Richter hoffen lassen

Der Richter folgte der Staatsanwaltschaft und sprach sowohl den Mann als auch die Frau in allen Punkten schuldig. Die Haftstrafe für den Mann beliess er bei zehn Monaten, sprach sie aber bedingt aus bei einer Probezeit von vier Jahren.

Es sei eine Ermessensfrage, begründete der Richter kurz. Es gebe zwar Vorstrafen gegen den Mann, die teilweise im gleichen Bereich anzusiedeln seien, was für eine ungünstige Prognose spreche. Es gebe aber auch Punkte, die ihn hoffen lassen, dass der Mann zum letzten Mal straffällig geworden sei. Einer davon ist, dass er einsieht, ein Unrecht begangen zu haben. Und der Richter sprach eine eindringliche Warnung aus:

«Der Hammer kommt für Sie, wenn Sie sich während der Probezeit etwas zuschulden kommen lassen. Denn, wenn etwas passiert, können Sie nicht mehr mit Milde rechnen.»

Die Konsequenzen sind finanzieller Art

Auch wenn die Gefängnisstrafe vorerst vom Tisch ist, hat das Ganze für das Ehepaar massive Konsequenzen, vor allem finanzieller Art. Der Mann muss eine Verbindungsbusse in der Höhe von 900 Franken plus die Verkehrsbusse von 40 Franken zahlen, die Frau bekam eine Verbindungsbusse von 500 Franken auferlegt. Dies solle ihnen deutlich machen, dass sie etwas getan haben, was bestraft worden ist, sagte der Richter.

Dazu wird für den Mann eine früher ausgesprochene Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 30 Franken fällig. Ebenfalls müssen die beiden die Verfahrenskosten bezahlen.