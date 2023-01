Kreisgericht Toggenburg Damit sie Ruhe gibt: 54-Jähriger bedrohte Ehefrau mehrmals mit Fleischermesser Das Kreisgericht Toggenburg verurteilte einen bis anhin vorstrafenlosen Vietnamesen wegen Drohung, mehrfacher Nötigung und Fahrens unter Alkoholeinfluss zu einer bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten. Christof Lampart Jetzt kommentieren 13.01.2023, 12.00 Uhr

In mindestens drei Fällen drohte der Angeklagte, seine Ehefrau mit einem Messer zu «schlagen». Symbolbild: Hanspeter Bärtschi

Es stimmt einiges nicht im Leben des Hilfsarbeiters, der 1999 in die Schweiz kam, im Toggenburg lebte und stets bei der gleichen Firma angestellt war. Die privaten Finanzen waren schon des längeren knapp, der Beschuldigte dadurch gestresst. Wenn er abends nach Hause kam, wollte er nur noch ein, zwei Bierchen trinken, Fernsehen schauen und seine Ruhe haben. Seine 22 Jahre jüngere Ehefrau habe jedoch reden wollen, was ihn zusehends nervte. Und so kam es wiederholt zum Streit.

Messer an den Hals gehalten

Zwischen Juli 2021 und April 2022 rückte die Polizei dreimal nach Bütschwil aus, wo das Paar mit dem dreijährigen Sohn wohnte. Das Geschehen ähnelte sich dabei jedes Mal: Das Paar geriet in Streit, worauf sie mit dem Sohn ins Schlafzimmer flüchtete und abschloss.

Er drohte ihr stets, die Tür zu öffnen und sie mit einem Fleischermesser zu schlagen. Und dann war es einmal so weit: Er öffnete gewaltsam die Tür, zog die Frau an den Haaren, hielt ihr ein Fleischermesser an den Hals und sagte ihr, dass er sie jetzt töten könne.

Damit, so die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, habe der Beschuldigte «zumindest in Kauf genommen, wenn nicht sogar beabsichtigt, dass er seine Ehefrau in Angst und Schrecken versetzte». Zusätzlich musste sich der Mann wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand verantworten, nachdem er im März 2022 in St.Gallen mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,9 mg/l in einer Polizeikontrolle hängen geblieben war. Das entspricht ungefähr einem Promillewert von 1,8.

Klare Antwort schuldig geblieben

Der Beschuldigte, der sich selbst verteidigte, versuchte, sein Handeln zu erklären: «Ich bin kein schlechter Mensch. Ich wollte doch nur, dass sie die Türe aufmacht und ruhig ist.» Auch habe er beim dritten Mal kein Messer, sondern die Fernsehfernbedienung in der Hand gehalten, was seine Frau im abgedunkelten Raum jedoch für ein Messer gehalten habe, so der Beschuldigte. Damit stiess er aber beim Richter auf taube Ohren. «Es ist nicht legitim, dass Sie jemanden drohen, um ihn ruhigzustellen. Das geht nicht», versuchte er, dem Beschuldigten klarzumachen.

Auf Nachfragen des Richters, ob er bei einem ähnlichen Vorfall wieder so handeln würde, blieb der Mann am Mittwoch vor dem Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig eine klare Antwort schuldig. Klar sei jedoch, so der Anwalt der Ehefrau, die als Privatklägerin auftrat, dass diese seit den Vorfällen nicht mehr gut schlafe und in psychiatrischer Behandlung sei.

Der Beschuldigte erklärte, dass er es sich wünschte, dass seine Frau samt Sohn wieder zu ihm zöge, doch wolle sie das zurzeit nicht. Darüber hinaus liess er jedoch die Gelegenheit ungenutzt verstreichen, Worte des Bedauerns und der Reue zu äussern.

Urteil: Keine Gewalt und kein Alkohol mehr

Der Beschuldigte wurde wegen der Drohung, der mehrfachen Nötigung sowie des Fahrens in nicht fahrfähigem Zustand zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten unter Anrechnung der U-Haft von zwölf Tagen verurteilt. Dabei wurde dem bis anhin vorstrafenlosen Mann der bedingte Strafvollzug unter der Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren gewährt.

Er wurde zur Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 90 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt und muss für die Dauer der Probezeit am St.Galler Lernprogramm für gewaltausübende Personen der Bewährungshilfe teilnehmen sowie unter der Mithilfe und Kontrolle der Bewährungshilfe alkoholabstinent leben. Seiner Frau muss er eine Genugtuung von 500 Franken bezahlen. Auch hat er die Verfahrenskosten von 9881 Franken zu tragen.

