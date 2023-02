Verurteilter lässt Gerichtstermin sausen – was geschieht nun?

Kreisgericht Toggenburg Beschuldigter lässt Gerichtsverhandlung in Lichtensteig platzen – was geschieht in solchen Fällen? Ein in Wil wohnhafter Nigerianer hat sich der mehrfachen Drohung, der Beschimpfung und des Hausfriedensbruchs schuldig gemacht. Gegen das Urteil erhob er Einspruch. Die Verhandlung liess er aber sausen. Alain Rutishauser 04.02.2023, 05.00 Uhr

Auf 9 Uhr wäre in Lichtensteig eine Gerichtsverhandlung angesetzt gewesen. Der Beschuldigte liess den Termin aber sausen. Bild: Getty

Am 2. Februar um 9 Uhr stand eine Gerichtsverhandlung am Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig an. Kurz vor 9 Uhr erschien Richter Bruno Räbsamen beim Kreisgericht an der Hauptgasse. Auch die Dolmetscherin und die Gerichtsschreiberin waren bereits vor Ort. Wer fehlte, war der Beschuldigte, der in Wil wohnhaft ist und ursprünglich aus Nigeria stammt.

Er hat sich unter anderem wegen mehrfacher Drohung, Beschimpfung und Hausfriedensbruch strafbar gemacht. Seine Ehefrau und er leben getrennt und haben eine gemeinsame Tochter. Am 17. Oktober 2020 verschickte der Beschuldigte eine E-Mail an seine Ehefrau. In Englisch stand darin unter anderem:

«Du weisst, wenn ich meine Tochter sehen will, kann mich nichts stoppen.»

Am 20. Oktober folgte eine weitere E-Mail des Beschuldigten: «Ich komme heute, um meine Tochter zu sehen! Also bereite dein FBI und deine Soldaten vor.» Seine Ehefrau verstand die Nachrichten als Drohungen. Der Inhalt versetzte sie in Angst und Schrecken.

Vier Tage später, am 24. Oktober 2020, kreuzte der Beschuldigte am Wohnort seiner Ehefrau im Unteren Toggenburg auf. Trotz Protest der Frau betrat er durch die offene Sitzplatztüre die Wohnung der Ehefrau. Er machte sich damit des Hausfriedensbruchs schuldig.

Das Bezirksgebäude in Lichtensteig, wo sich das Kreisgericht Toggenburg befindet. Bild: Martin Knoepfel

Er schlug mit Füssen und Kopf gegen das Polizeiauto

Doch damit nicht genug: Am 2. November wurde der Beschuldigte am Wohnort der Ehefrau einer Personenkontrolle durch die Kantonspolizei unterzogen.

Als er sich weigerte, seine Gegenstände vorzuweisen, und begann, die Beamten zu filmen, wurde er in Handfesseln gelegt und ins Polizeiauto geführt. Dort begann er, mit seinen Füssen gegen die Seitentür des Autos zu treten. Daraufhin wurden ihm auch Fussfesseln angelegt. Der Beschuldigte schlug anschliessend mehrfach mit seinem Kopf gegen die Scheibe der Seitentür. Er machte sich damit der Hinderung einer Amtshandlung strafbar.

Die Staatsanwaltschaft hat ihn im Strafbefehl vom 8. November 2021 zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 30 Franken, bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt. Ausserdem stellte sie ihm mit Busse, Gebühren und Polizeikosten einen Betrag von 800 Franken in Rechnung.

Gegen den Strafbefehl erhob der Beschuldigte Einspruch. Und dieser Einspruch wäre nun eigentlich am 2. Februar am Kreisgericht Toggenburg verhandelt worden.

Beschuldigter erscheint nicht vor Gericht – was nun?

Eigentlich. Denn vom Beschuldigten fehlte jede Spur. Um 9.30 Uhr, als dieser noch immer nirgends zu finden war, blies Richter Bruno Räbsamen die Verhandlung ab und entliess alle Beteiligten.

Bruno Räbsamen, Präsident des Kreisgerichts Toggenburg in Lichtensteig. Bild: PD

Laut Räbsamen komme es etwa drei Mal jährlich vor, dass ein Beschuldigter unentschuldigt einem Gerichtstermin fernbleibt. Er sagt:

«Wenn jemand unentschuldigt der Verhandlung fernbleibt, nachdem er oder sie vorgeladen wurde, gilt die Einsprache des Beschuldigten als zurückgezogen.»

Dies ist in Artikel 356 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) geregelt.

Das heisst ausserdem, dass der Strafbefehl vom 8. November 2021, den die Staatsanwaltschaft erlassen hat, nun rechtskräftig wird.

Nun erhalten alle Beteiligten nochmals Post, also der Beschuldigte, das Untersuchungsamt sowie allenfalls Dritte, zum Beispiel Privatkläger. «Der Beschuldigte kann nun nochmals innert 10 Tagen Beschwerde einlegen. Wenn diese Frist verstrichen ist, gilt der Entscheid als rechtskräftig», sagt Räbsamen.

Und auf den Beschuldigten warten noch mehr Kosten. Denn nebst des Betrags von 800 Franken aus dem Strafbefehl vom 8. November 2021, trägt der Beschuldigte auch die Kosten für den gerichtlichen Abschreibungsentscheid vom 2. Februar 2023 und allfällige zusätzliche Untersuchungskosten.